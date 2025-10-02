गुरुग्राम में गाड़ियों पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आतिशबाजी करते नजर आए युवकों की जांच में जुटी पुलिस
गुरुग्राम की सड़कों पर स्टंटबाजी और आतिशबाजी करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस जांच में जुटी है.
Published : October 2, 2025 at 10:47 AM IST
गुरुग्राम: कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मामला गुरुग्राम से सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में युवक गाड़ी पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक स्थान पर हवा में पटाखे फोड़ते भी देखे जा सकते हैं. युवक चलती गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है.
स्टंटबाजी का वीडियो वायरल: वीडियों में एक नहीं बल्कि दो-दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. खाकी से बेखौफ इन युवकों की इस हरकत से आसपास चल रहे वाहनों में बैठे लोगों में भी दहशत फैल गई. लोगों ने इन युवकों की इस करतूत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया. युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस जांच में जुट गई.
युवकों की पहचान में जुटी पुलिस: पुलिस पीआरओ संदीप ने बताया कि "वीडियो 23 सितंबर का है. सेक्टर-88 के पास युवकों की स्टंटबाजी का ये वीडियो बनाया गया है. पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है". इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ टैग किया गया है. वीडियो में दिखाई दे रहे इन युवकों की पहचान के लिए पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है.
ये भी पढे़ं: नूंह में नाबालिग लड़की के धर्म परिवर्तन केस में मौलवी समेत दो गिरफ्तार, निकाहनामा समेत कई दस्तावेज बरामद
ये भी पढे़ं: पानीपत में कांग्रेस नेता के चचेरे भाई पर फायरिंग, दिनेश मलिक को तीन गोलियां लगी, दिल्ली रेफर