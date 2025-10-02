ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गाड़ियों पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आतिशबाजी करते नजर आए युवकों की जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम: कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मामला गुरुग्राम से सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में युवक गाड़ी पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक स्थान पर हवा में पटाखे फोड़ते भी देखे जा सकते हैं. युवक चलती गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है.

स्टंटबाजी का वीडियो वायरल: वीडियों में एक नहीं बल्कि दो-दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. खाकी से बेखौफ इन युवकों की इस हरकत से आसपास चल रहे वाहनों में बैठे लोगों में भी दहशत फैल गई. लोगों ने इन युवकों की इस करतूत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया. युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस जांच में जुट गई.