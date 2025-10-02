ETV Bharat / state

गुरुग्राम में गाड़ियों पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल, आतिशबाजी करते नजर आए युवकों की जांच में जुटी पुलिस

गुरुग्राम की सड़कों पर स्टंटबाजी और आतिशबाजी करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पुलिस जांच में जुटी है.

गुरुग्राम में गाड़ियों पर स्टंटबाजी
गुरुग्राम में गाड़ियों पर स्टंटबाजी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 2, 2025 at 10:47 AM IST

गुरुग्राम: कानून की धज्जियां उड़ाने वाला मामला गुरुग्राम से सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियों में युवक गाड़ी पर स्टंटबाजी करते नजर आ रहे हैं और सार्वजनिक स्थान पर हवा में पटाखे फोड़ते भी देखे जा सकते हैं. युवक चलती गाड़ी की छत पर आतिशबाजी करता हुआ दिखाई दे रहा है.

स्टंटबाजी का वीडियो वायरल: वीडियों में एक नहीं बल्कि दो-दो गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया है. खाकी से बेखौफ इन युवकों की इस हरकत से आसपास चल रहे वाहनों में बैठे लोगों में भी दहशत फैल गई. लोगों ने इन युवकों की इस करतूत का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो गया. युवकों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो पुलिस जांच में जुट गई.

स्टंटबाजी का वीडियो वायरल (Etv Bharat)

युवकों की पहचान में जुटी पुलिस: पुलिस पीआरओ संदीप ने बताया कि "वीडियो 23 सितंबर का है. सेक्टर-88 के पास युवकों की स्टंटबाजी का ये वीडियो बनाया गया है. पुलिस इन युवकों की तलाश कर रही है". इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ टैग किया गया है. वीडियो में दिखाई दे रहे इन युवकों की पहचान के लिए पुलिस सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है.

