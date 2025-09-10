ETV Bharat / state

स्कूटी की कीमत से चार गुना ज्यादा पैसों का चालान, गुरुग्राम में मालिक हुआ हैरान

हरियाणाः गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इन दिनों लगातार अभियान चला रही है. राजीव चौक के पास पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक स्कूटी चालक रॉन्ग साइड से आता दिखा. पुलिस ने स्कूटी का नंबर डालकर रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि इस वाहन का चालक आदतन नियम तोड़ने वालों में शामिल हैं. इस वाहन पर 28 चालान पेंडिंग थे. इसके लिए उस पर 2 लाख 6 हजार का जुर्माना बकाया था. पुलिस ने फाइन राशि जमा करने के लिए कहा. गाड़ी की कीमत से 2 गुना फाइन की राशि बन रही थी. चालक ने फाइन देने के बजाय पुलिस को चाबी के साथ स्कूटी सौंप दी.

शायद ही ऐसा कोई नियम हो जिसे नहीं तोड़ा गया होः गुरुग्राम के एसीपी ट्रैफिक जयसिंह ने बताया कि "स्कूटी चालक ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, स्कूटी का पॉल्यूशन फेल था. इस वाहन के चालक ने शायद ही कोई ऐसा ट्रैफिक नियम छोड़ा हो, जिसका उल्लंघन ना किया हो. मोटर एक्ट अधिनियम के तहत किसी भी वाहन पर अगर 90 दिनों से ज्यादा चालान पेंडिंग है तो संबंधित वाहन को जब्त करने का प्रावधान है." सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जितना जुर्माना इस स्कूटी पर बकाया है, वो मौजूदा मार्केट में स्कूटी की कीमत से करीब 4 गुना ज्यादा है.