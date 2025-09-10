ETV Bharat / state

स्कूटी की कीमत से चार गुना ज्यादा पैसों का चालान, गुरुग्राम में मालिक हुआ हैरान

गुरुग्राम में यातायात नियम तोड़ना स्कूटी चालक को महंगा पड़ गया. स्कूटी पर गाड़ी की कीमत का 4 गुना ज्यादा फाइन देख हैरान रह गया.

2 LAKH FINE ON SINGLE SCOOTY
पुलिस ने जब्त की स्कूटी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 10, 2025 at 9:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हरियाणाः गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इन दिनों लगातार अभियान चला रही है. राजीव चौक के पास पुलिस वाहन जांच कर रही थी. इसी दौरान एक स्कूटी चालक रॉन्ग साइड से आता दिखा. पुलिस ने स्कूटी का नंबर डालकर रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि इस वाहन का चालक आदतन नियम तोड़ने वालों में शामिल हैं. इस वाहन पर 28 चालान पेंडिंग थे. इसके लिए उस पर 2 लाख 6 हजार का जुर्माना बकाया था. पुलिस ने फाइन राशि जमा करने के लिए कहा. गाड़ी की कीमत से 2 गुना फाइन की राशि बन रही थी. चालक ने फाइन देने के बजाय पुलिस को चाबी के साथ स्कूटी सौंप दी.

शायद ही ऐसा कोई नियम हो जिसे नहीं तोड़ा गया होः गुरुग्राम के एसीपी ट्रैफिक जयसिंह ने बताया कि "स्कूटी चालक ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, स्कूटी का पॉल्यूशन फेल था. इस वाहन के चालक ने शायद ही कोई ऐसा ट्रैफिक नियम छोड़ा हो, जिसका उल्लंघन ना किया हो. मोटर एक्ट अधिनियम के तहत किसी भी वाहन पर अगर 90 दिनों से ज्यादा चालान पेंडिंग है तो संबंधित वाहन को जब्त करने का प्रावधान है." सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि जितना जुर्माना इस स्कूटी पर बकाया है, वो मौजूदा मार्केट में स्कूटी की कीमत से करीब 4 गुना ज्यादा है.

एक ऐसी स्कूटी जिसने तोड़े सभी नियम, 2 लाख से ज्यादा चालान पेंडिंग (Etv Bharat)

चालान जमा होने के बाद वाहन छोड़ा जाएगाः एसीपी ट्रैफिक ने साफ किया कि सभी "बकाया चालान जमा करने के बाद ही वाहन छोड़ा जाएगा. तब तक स्कूटी पुलिस की कस्टडी में ही रहेगी." साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वह ट्रैफिक नियमों का पालन करें क्योंकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाला न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों का जीवन भी जोखिम में डाल सकता है.

ये भी पढ़ें- 4 करोड़ का कट गया चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को नूंह पुलिस ने सिखाया सबक

For All Latest Updates

TAGGED:

गुरुग्राम में स्कूटी पर 4 गुणा फाइनRTO FINE ON SCOOTYLARGEST FINE ON SCOOTY2 LAKH FINE ON SINGLE SCOOTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अब छूमंतर हो जाएगा घुटनों का दर्द, चंडीगढ़ पीजीआई में रिसर्च से मरीजों को मिल रही राहत

भिवानी के बॉक्सर खानदान का जलवा: अब तीसरी पीढ़ी रिंग में लहरा रही परचम, देश के लिए पदकों का लगाया अंबार

मोहब्बत में बन गया "गुजरी महल", बेहोश सुल्तान को ग्वालिन से हुआ "प्यार", फिर यूं किया "इकरार"

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, खुद सीखी साइन लैंग्वेज, झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को फ्री में दे रहे शिक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.