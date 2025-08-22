ETV Bharat / state

सेवादार ने गुरुद्वारा कमेटी के ₹1 लाख ऑनलाइन गेमिंग में उड़ाए, फिर फैला दी लूट की झूठी सूचना

लक्सर में गुरुद्वारा के सेवादार को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई, उसने गुरुद्वारा कमेटी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे

पुलिस गिरफ्त में लूट की झूठी सूचना देने वाला सेवादार (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 22, 2025 at 3:17 PM IST

लक्सर: हरिद्वार जिले के लक्सर में दिनदहाड़े लूट की सूचना मिलने पर पुलिस में हड़कंप मच गया. पुलिस ने मामले की जांच की तो उनका भी सिर चकरा गया. जांच में सूचना फर्जी निकली. पुलिस ने लूट की अफवाह फैलाने वाले को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया.

लूट की झूठी सूचना से हड़कंप: ये घटना लक्सर की है. यहां गुरुद्वारा के सेवादार से एक लाख की नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूटने की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया. लेकिन पुलिस जांच में लूट की घटना फर्जी निकली. जांच में पता चला कि-

गुरुद्वारा का सेवादार ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है. उसने गुरुद्वारा कमेटी से एक लाख की नकदी उधार ली थी. जिसे चुकाने से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी गढ़ी. वारदात का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपित का पुलिस एक्ट में चालान किया है.

सेवादार ने दी झूठी सूचना: लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथाण ने बताया कि-

कोतवाली क्षेत्र के टांडा भागमल गांव स्थित गुरुद्वारे में धर्मेंद्र नामक व्यक्ति सेवादार है. उसके द्वारा रायसी पुलिस चौकी को सूचना दी गई कि चौकी क्षेत्र के दरगाहपुर गांव के निकट अज्ञात लोगों द्वारा उससे एक लाख की नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन लूट लिया गया है. दिनदहाड़े लूट की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया. तत्काल हरकत में आकर पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई. पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर आसपास के लोगों एवं राहगीरों से पूछताछ की, तो वहां ऐसी किसी घटना के सामने न आने पर शक की सुई खुद को लूट का शिकार बता रहे सेवादार की ओर घूमी.
-राजीव रौथाण, कोतवाली प्रभारी-

गुरुद्वारा के सेवादार को लग गया ऑनलाइन गेमिंग का चस्का: पुलिस ने जब वारदात को लेकर सेवादार से पूछताछ की, तो वह पुलिस के सवालों में उलझ गया. अधिक देर तक वो सच को छुपा नहीं सका. सख्ती हुई तो उसने सच उगल दिया. पुलिस के अनुसार जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि सेवादार ऑनलाइन गेम खेलने का आदी है. उसने गुरुद्वारा कमेटी से एक लाख की नकदी उधार ली थी. ये रकम उसने ऑनलाइन गेम में उड़ा दी. रकम को चुकाने से बचने के लिए उसने लूट की मनगढ़ंत झूठी कहानी रची थी. सेवादार की निशानदेही पर उसके द्वारा गन्ने के खेत में छुपा कर रखी गई मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया. उसका मोबाइल फोन भी उसके पास मौजूद मिला. पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल को सीज कर दिया गया.

सेवादार का पुलिस एक्ट में चालान: वहीं इस बाबत लक्सर कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि आरोपित का पुलिस एक्ट में चालान करते हुए उसे कड़ी फटकार लगाई. मामले का पर्दाफाश होने पर पुलिस ने राहत की सांस ली. पुलिस टीम में उप निरीक्षक नीरज रावत, कांस्टेबल प्रदीप कनौजिया, सुरजीत सिंह, महेंद्र सिंह,अनिल वर्मा शामिल रहे.
HARIDWAR ONLINE GAMING GURUDWARA SEVADAR ONLINE GAMING LOSS IN ONLINE GAMING लक्सर ऑनलाइन गेमिंग ROBBERY FALSE INFORMATION LAKSAR

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

