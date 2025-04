ETV Bharat / state

गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिम छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप, एबीवीपी का प्रदर्शन - ABVP PROTESTS BILASPUR

गैर मुस्लिम छात्रों को नमाज ( ETV Bharat Chhattisgarh )

बिलासपुर: बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर बड़ा आरोप लगा है. विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) कैंप में गैर मुस्लिम छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है. छात्रों ने आरोप लगाया कि 30 मार्च को ईद के दिन कैंप में सभी छात्रों से जबरदस्ती नमाज पढ़ाया गया. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एनएसएस कैंप में नमाज पढ़ाने का मामला: 26 मार्च से 1 अप्रैल तक कैंप आयोजित किया गया था. कैंप में विश्विद्यालय के 159 छात्र शामिल हुए थे. 159 में केवल 4 छात्र मुस्लिम थे, बाकी सभी हिंदू थे. 30 मार्च को ईद के दिन जबरिया नमाज पढ़वाने का आरोप है. छात्रों ने कोनी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई. सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने एबीवीपी का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

