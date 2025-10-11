ETV Bharat / state

पीलीभीत पहुंचे गुरनाम सिंह चढूनी; DM-SP से की मुलाकात, बोले- MSP पर बिकना चाहिये सारे किसानों का धान

पीलीभीत में गुरनाम सिंह चढूनी अधिकारियों से की मुलाकात ( Photo credit: ETV Bharat )

पीलीभीत : भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी शनिवार को पीलीभीत पहुंचे. उन्होंने हाल ही में जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की. धान खरीद में चल रही धांधली का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी. चढूनी ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से बातचीत कर किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. गुरनाम सिंह चढूनी ने आरोप लगाया कि धान खरीद के नाम पर राइस मिल मालिक खुलेआम सरकारी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं. मीडिया से बातचीत करते गुरनाम सिंह चढूनी (Video credit: ETV Bharat) उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिक किसानों से सीधी खरीद कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि किसान इस व्यवस्था से लुट रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा. उन्होंने कहा कि सारे किसानों का धान एमएसपी पर बिकना चाहिये. उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिक किसानों से लगभग 1600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीद रहे हैं और बाद में उसी धान को सरकारी खरीद के रूप में दिखाकर करोड़ों रुपये का लाभ उठाते हैं. यह ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है, जिसमें सरकार और किसान दोनों को नुकसान झेलना पड़ रहा है.

