पीलीभीत पहुंचे गुरनाम सिंह चढूनी; DM-SP से की मुलाकात, बोले- MSP पर बिकना चाहिये सारे किसानों का धान
भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अधिकारियों से किसानों की समस्याओं पर चर्चा की.
पीलीभीत : भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी शनिवार को पीलीभीत पहुंचे. उन्होंने हाल ही में जिलाध्यक्ष रणजीत सिंह पर हुई फायरिंग की घटना को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की. धान खरीद में चल रही धांधली का आरोप लगाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी.
चढूनी ने जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से बातचीत कर किसानों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की. गुरनाम सिंह चढूनी ने आरोप लगाया कि धान खरीद के नाम पर राइस मिल मालिक खुलेआम सरकारी नीतियों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिक किसानों से सीधी खरीद कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह नियमों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि किसान इस व्यवस्था से लुट रहे हैं, क्योंकि उन्हें सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा. उन्होंने कहा कि सारे किसानों का धान एमएसपी पर बिकना चाहिये.
उन्होंने कहा कि राइस मिल मालिक किसानों से लगभग 1600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर धान खरीद रहे हैं और बाद में उसी धान को सरकारी खरीद के रूप में दिखाकर करोड़ों रुपये का लाभ उठाते हैं. यह ऐसा भ्रष्ट सिस्टम है, जिसमें सरकार और किसान दोनों को नुकसान झेलना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने और उनके संगठन ने 12 महीने तक सीधी खरीद के विरोध में आंदोलन किया था, लेकिन अब वही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है. इससे किसानों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है.
चढूनी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने धान खरीद नीति में सुधार नहीं किया और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो भारतीय किसान यूनियन चढूनी एक बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएगी.
उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और किसानों के शोषण की वास्तविक स्थिति उन्हें बताएंगे.
जिलाध्यक्ष पर हुई थी फायरिंग : सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र में बीते बुधवार को गढ़वाखेड़ा पुलिस चौकी के पास किसानों पर फायरिंग हुई थी. भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह धान क्रय में बाहरी जिले की आपूर्ति रोकने को लेकर निगरानी कर रहे थे. आरोप था कि इसी दौरान बाहरी जिले से धान लेकर पहुंचे ट्रैक्टर चालक ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की थी. विरोध करने पर आरोपियों ने फायरिंग की. इस दौरान बीकेयू जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह के हाथ की उंगली में गोली लगी थी.
