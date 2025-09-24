ETV Bharat / state

गुर्जर समाज के लोगों के जेल भेजने का मामला; पुलिस ने डीएम से मिलने जा रहे नेताओं को रोका, आंदोलन की चेतावनी

एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह से बात करते गुर्जर नेता ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : September 24, 2025 at 4:49 PM IST

मेरठ: दौराला में सम्राट मिहिर भोज विवाद को लेकर गुर्जर समाज की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को डीएम दफ्तर जा रहे गुर्जर समाज के लोगों को पुलिस ने पार्क में रोक दिया. गुस्साए गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए, गिरफ्तार किए गये लोगों को छोड़ने की मांग की. साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही सभी को नहीं छोड़ा गया, तो बड़ा आंदोलन होगा. सपा विधायक अतुल प्रधान ने किया समर्थन: रविवार को पुलिस ने गुर्जर समाज के 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके विरोध में बुधवार को गुर्जर समाज के लोग कलेक्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. गुर्जर समाज के लोगों के समर्थन में सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने जेल जाकर गुर्जर समाज के गिरफ्तार किये गये लोगों से बात की. जानकारी देते गुर्जर नेता (Video Credit: ETV Bharat) कई जिलों के गुर्जर नेता मेरठ पहुंचे, पुलिस ने पार्क में रोका: बुधवार को अलग-अलग जिलों से गुर्जर समाज के लोग मेरठ कमिश्नरी जाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें साकेत के एक पार्क में रोक दिया. इसे लेकर गुर्जर समाज के नेताओं में आक्रोश देखने को मिला. डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे गुर्जर नेता: गुर्जर नेता राजदीप विकल ने कहा कि गिरफ्तार किये गये लोगों से परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है. उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. हम डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन तीन घंटे तक पुलिस ने हिरासत में रखा गया. गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. गंभीर धाराएं हटाई जाएं, ताकि उनको जमानत मिल सके.