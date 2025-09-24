गुर्जर समाज के लोगों के जेल भेजने का मामला; पुलिस ने डीएम से मिलने जा रहे नेताओं को रोका, आंदोलन की चेतावनी
गुर्जर समाज के लोगों का कहना है कि जिस प्रकार पुलिस ने गुर्जर समाज के लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, वह निंदनीय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 24, 2025 at 4:49 PM IST
मेरठ: दौराला में सम्राट मिहिर भोज विवाद को लेकर गुर्जर समाज की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को डीएम दफ्तर जा रहे गुर्जर समाज के लोगों को पुलिस ने पार्क में रोक दिया. गुस्साए गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई को ज्यादती बताते हुए, गिरफ्तार किए गये लोगों को छोड़ने की मांग की. साथ ही अल्टीमेटम दिया कि अगर जल्द ही सभी को नहीं छोड़ा गया, तो बड़ा आंदोलन होगा.
सपा विधायक अतुल प्रधान ने किया समर्थन: रविवार को पुलिस ने गुर्जर समाज के 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके विरोध में बुधवार को गुर्जर समाज के लोग कलेक्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. गुर्जर समाज के लोगों के समर्थन में सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने जेल जाकर गुर्जर समाज के गिरफ्तार किये गये लोगों से बात की.
कई जिलों के गुर्जर नेता मेरठ पहुंचे, पुलिस ने पार्क में रोका: बुधवार को अलग-अलग जिलों से गुर्जर समाज के लोग मेरठ कमिश्नरी जाने की कोशिश कर रहे थे. पुलिस ने उन्हें साकेत के एक पार्क में रोक दिया. इसे लेकर गुर्जर समाज के नेताओं में आक्रोश देखने को मिला.
डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे गुर्जर नेता: गुर्जर नेता राजदीप विकल ने कहा कि गिरफ्तार किये गये लोगों से परिवार के लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है. उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. हम डीएम को ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन तीन घंटे तक पुलिस ने हिरासत में रखा गया. गिरफ्तार लोगों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए. गंभीर धाराएं हटाई जाएं, ताकि उनको जमानत मिल सके.
गुर्जर समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा: गुर्जर नेताओं ने एडीएम सिटी और एसपी सिटी ने ज्ञापन लिया. गुर्जर नेताओं ने आरोप लगाया कि किसी बड़ी ताकत के इशारे पर गुर्जर समाज के लोगों को परेशान किया जा रहा है. किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष निटू गुर्जर ने कहा कि सरकार डिवाइड एंड रूल नीति पर काम कर रही है. गुर्जर और राजपूतों में कोई लड़ाई नहीं है. अगर जल्द ही लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा, तो गुर्जर समाज गांव-गांव जाएगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
जेल में बंद गुर्जर नेताओं से की मुलाकात: सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा कि उन्होंने जेल में बंद गुर्जर समाज के लोगों से मुलाकात की. जातीय सदभाव बना रहे. जेल में बंद लोगों को रिहा किया जाए. वह लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे. सरकार जातीय भेदभाव कर रही है. सरकार की तानाशाही 2027 में खत्म हो जाएगी.
एडीजी-एसएसपी से मिले बीजेपी विधायक: मेरठ में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर बुधवार को एडीजी और एसएसपी से मिले. उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की. कहा कि जो लोग गिरफ्तार किये गये हैं, वे बेकसूर हैं. उन्हें तो ज्ञापन देना था. वह 32 बार जेल गए हैं, लेकिन कभी भी एक पत्थर नहीं चलाया. गुर्जर कभी भी पत्थरबाजी नहीं कर सकता. गुर्जर का मतलब ही है जेहादियों का नाश करने वाला. पुलिस पर पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम थे.
पथराव में सब इंस्पेक्टर-कांस्टेबल घायल, 22 गिरफ्तार: मेरठ के दौराला क्षेत्र में रविवार को पुलिस गुर्जर महापंचायत रोकने की कोशिश कर रही थी. इस दौरान हुई हिंसा में पुलिस पर पथराव किया गया. इस मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. मुख्य आरोपी अभिनव मोतला समेत ये सभी लोग पंचायत में शामिल होने पहुंचे थे. उनको पुलिस ने रोका था. इस पथराव में उप निरीक्षक विकास निषाद और कांस्टेबल सोनू घायल हो गये थे.
