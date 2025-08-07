जयपुर: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर गठित राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक गुरुवार को सचिवालय में आयोजित हुई. बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. इस दौरान सब कमेटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की और जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण के निर्देश भी दिए.

गुर्जर आंदोलन में मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा: जोगाराम पटेल ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की ओर से जारी टाइमलाइन के अंदर ही हम अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे. पटेल ने कहा कि सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच पूर्व में जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, उन सभी बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है. हमारी समिति तय समय सीमा के अनुसार ही काम कर रही है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि मृतक के आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए. साथ ही 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. परिवार में जो भी योग्य सदस्य होगा, उसे नौकरी दे दी जाएगी.

जोगाराम पटेल ने तय समय पर रिपोर्ट सौंपने का किया दावा (ETV Bharat Jaipur)

नियमितीकरण और प्रमोशन का भी लिया फैसला: मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में शिक्षा विभाग के एमबीसी वर्ग के कर्मचारियों की लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई है. साल 2017-18 में नियुक्त इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और प्रमोशन का मामला लंबित था. सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था कि हमारे फैसले के अधीन ही इनको नियमित और प्रमोशन दिया जाए. हमारी कमेटी ने माना है कि इनको अधिकार मिलने चाहिए. जिन कर्मचारियों का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है उनके मामलों की भी समीक्षा कर लाभ दिया जाएगा.

मुकदमों की भी की जा रही है समीक्षा: जोगाराम पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की भी समीक्षा की जा रही है. कौनसे मुकदमे वापस लेने हैं, इसकी भी समीक्षा हो रही है. उन्होंने कहा कि 16 मामले ऐसे हैं जिनमें जांच चल रही है. 15 मामले ऐसे हैं जिनमें गृह विभाग की कमेटी ने उन्हें परीक्षण योग्य माना है. इसके अलावा 16 मामले गंभीर प्रवृत्ति के हैं, वहीं 7 मामले ऐसे हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित थे. जिनके निस्तारण के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे.