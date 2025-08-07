Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गुर्जर आरक्षण: कैबिनेट सब कमेटी बैठक में मृतक के आश्रित को नौकरी, 5 लाख की आर्थिक सहायता का फैसला - CABINET SUB COMMITTEE MEETING

गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर कैबिनेट सब कमेटी ने कहा है कि तय समय के अनुसार रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी.

Minister Jogaram Patel
मंत्री जोगाराम पटेल (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2025 at 8:38 PM IST

3 Min Read

जयपुर: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर गठित राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक गुरुवार को सचिवालय में आयोजित हुई. बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. इस दौरान सब कमेटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की और जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण के निर्देश भी दिए.

गुर्जर आंदोलन में मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा: जोगाराम पटेल ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की ओर से जारी टाइमलाइन के अंदर ही हम अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे. पटेल ने कहा कि सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच पूर्व में जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, उन सभी बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है. हमारी समिति तय समय सीमा के अनुसार ही काम कर रही है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि मृतक के आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए. साथ ही 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. परिवार में जो भी योग्य सदस्य होगा, उसे नौकरी दे दी जाएगी.

जोगाराम पटेल ने तय समय पर रिपोर्ट सौंपने का किया दावा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कैबिनेट सब कमेटी की बैठक: जोगाराम पटेल बोले, 'कानून के दायरे में अपनी अनुशंसा सरकार को भेजेंगे' - SUB CABINET COMMITTEE MEETING

नियमितीकरण और प्रमोशन का भी लिया फैसला: मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में शिक्षा विभाग के एमबीसी वर्ग के कर्मचारियों की लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई है. साल 2017-18 में नियुक्त इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और प्रमोशन का मामला लंबित था. सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था कि हमारे फैसले के अधीन ही इनको नियमित और प्रमोशन दिया जाए. हमारी कमेटी ने माना है कि इनको अधिकार मिलने चाहिए. जिन कर्मचारियों का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है उनके मामलों की भी समीक्षा कर लाभ दिया जाएगा.

पढ़ें: सरकार ने किया गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन - CABINET COMMITTEE IN RAJASTHAN

मुकदमों की भी की जा रही है समीक्षा: जोगाराम पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की भी समीक्षा की जा रही है. कौनसे मुकदमे वापस लेने हैं, इसकी भी समीक्षा हो रही है. उन्होंने कहा कि 16 मामले ऐसे हैं जिनमें जांच चल रही है. 15 मामले ऐसे हैं जिनमें गृह विभाग की कमेटी ने उन्हें परीक्षण योग्य माना है. इसके अलावा 16 मामले गंभीर प्रवृत्ति के हैं, वहीं 7 मामले ऐसे हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित थे. जिनके निस्तारण के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे.

जयपुर: गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों को लेकर गठित राज्य सरकार की कैबिनेट सब कमेटी की बैठक गुरुवार को सचिवालय में आयोजित हुई. बैठक में मंत्री जोगाराम पटेल, अविनाश गहलोत और जवाहर सिंह बेढम मौजूद रहे. इस दौरान सब कमेटी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा की और जल्द से जल्द इस मामले के निस्तारण के निर्देश भी दिए.

गुर्जर आंदोलन में मृतक के परिजनों को नौकरी और मुआवजा: जोगाराम पटेल ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि सरकार की ओर से जारी टाइमलाइन के अंदर ही हम अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे. पटेल ने कहा कि सरकार और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के बीच पूर्व में जिन बिंदुओं पर समझौता हुआ था, उन सभी बिंदुओं की समीक्षा की जा रही है. हमारी समिति तय समय सीमा के अनुसार ही काम कर रही है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी. पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. हमारी कमेटी ने सिफारिश की है कि मृतक के आश्रित को नगर निकाय विभाग में नौकरी मिलनी चाहिए. साथ ही 5 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी. परिवार में जो भी योग्य सदस्य होगा, उसे नौकरी दे दी जाएगी.

जोगाराम पटेल ने तय समय पर रिपोर्ट सौंपने का किया दावा (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: कैबिनेट सब कमेटी की बैठक: जोगाराम पटेल बोले, 'कानून के दायरे में अपनी अनुशंसा सरकार को भेजेंगे' - SUB CABINET COMMITTEE MEETING

नियमितीकरण और प्रमोशन का भी लिया फैसला: मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में शिक्षा विभाग के एमबीसी वर्ग के कर्मचारियों की लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई है. साल 2017-18 में नियुक्त इन कर्मचारियों के नियमितीकरण और प्रमोशन का मामला लंबित था. सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्णय दिया था कि हमारे फैसले के अधीन ही इनको नियमित और प्रमोशन दिया जाए. हमारी कमेटी ने माना है कि इनको अधिकार मिलने चाहिए. जिन कर्मचारियों का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है उनके मामलों की भी समीक्षा कर लाभ दिया जाएगा.

पढ़ें: सरकार ने किया गुर्जर समाज की मांगों पर चर्चा के लिए मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन - CABINET COMMITTEE IN RAJASTHAN

मुकदमों की भी की जा रही है समीक्षा: जोगाराम पटेल ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की भी समीक्षा की जा रही है. कौनसे मुकदमे वापस लेने हैं, इसकी भी समीक्षा हो रही है. उन्होंने कहा कि 16 मामले ऐसे हैं जिनमें जांच चल रही है. 15 मामले ऐसे हैं जिनमें गृह विभाग की कमेटी ने उन्हें परीक्षण योग्य माना है. इसके अलावा 16 मामले गंभीर प्रवृत्ति के हैं, वहीं 7 मामले ऐसे हैं, जो केंद्र सरकार से संबंधित थे. जिनके निस्तारण के लिए जल्द से जल्द प्रयास किए जाएंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

JOGARAM PATEL ON GURJAR RESERVATIONDEMANDS OF GURJAR COMMUNITYCASES FILED IN GURJAR ANDOLANगुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मांगCABINET SUB COMMITTEE MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

सरिस्का में फिर लौटे गिद्ध, पर्यावरण संरक्षण और डाइक्लोफेनिक पर रोक का दिखा असर

त्योहारों के मौसम में रखें अपने पेट और सेहत का खास ख्याल, जानिए डाइट एक्सपर्ट की राय

'वॉर 2' के दूसरे गाने 'जनाब-ए-आली' का टीजर, ऋतिक-जूनियर NTR में होगी डांसिंग जंग, थिएटर में होगा फैसला

ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.