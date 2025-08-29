लखनऊ: ईओडब्लू (आर्थिक अपराध शाखा) की टीम ने 49 हजार करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी गुरजंत सिंह गिल को पंजाब के मोहाली से गिरफ्तार कर लिया. गुरजंत सिंह गिल ने पर्ल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी बनाकर 10 राज्यों के लाखों निवेशकों के रुपये इन्वेस्ट कराए थे.

EOW की टीम कर रही है जांच: इसके बाद वह कंपनी बंद करके फरार हो गया था. इसकी जांच आर्थिक अपराध शाखा की टीम कर रही थी. पर्ल्स एग्रोटेक कारपोरेशन लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन 25 अक्टूबर 2011 को आरओसी राजस्थान से कराया गया था. इसका कॉर्पोरेट दफ्तर बारा खंभा रोड नई दिल्ली है.

10 राज्यों में ठगी के लिए बनाया था नेटवर्क: इस कंपनी के निदेशक गुरजंत सिंह गिल ने अपने सहयोगी संचालकों के साथ मिलकर भारत के 10 राज्यों उत्तर प्रदेश असम, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़ में कंपनी की शाखाएं खोली थीं.

RBI के नियमों का उल्लंघन: कम्पनी ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 के अन्तर्गत एनबीएफसी में पंजीकरण कराये बिना बैंकिग कार्य प्रारम्भ कर दिया. कंपनी ने यूपी में महोबा, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, जालौन आदि जिलों में अपनी शाखाएं खोलकर जनता में आकर्षक एवं लोक-लुभावन योजनाओं का प्रचार-प्रसार करके प्लॉट देने के नाम पर जनता से RD (रिकरिंग डिपॉजिट) और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में भारी धनराशि जमा करायी गयी तथा उसकी बॉन्ड रसीदें जारी की गयीं.

इस तरह कंपनी ने भारत के 10 राज्यों में खोली गयी शाखाओं में निवेशकों का लगभग 49 हजार करोड़ रुपया जमा कराया. इसके बाद आरोपी रकम लेकर फरार हो गया.

