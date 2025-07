ETV Bharat / state

गुरुग्राम में सनसनीखेज खुलासा: राहुल फाजिलपुरिया की रैकी करने वाला गिरफ्तार, सुनील सरधना ने ली जिम्मेदारी - RAHUL FAZILPURIA ATTACK CASE

Published : July 17, 2025

गुरुग्राम: पुलिस ने सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर हुए हमले के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने सोनीपत के रहने वाले 25 वर्षीय विशाल को गिरफ्तार किया है. विशाल पर आरोप है कि उसने फायरिंग की घटना से पहले राहुल फाजिलपुरिया की रैकी की थी. पुलिस ने उसे सोनीपत से हिरासत में लिया और अब इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. रैकी का खुलासा: पुलिस जांच में सामने आया कि विशाल ने कई बार गुरुग्राम का दौरा किया और अलग-अलग गेस्ट हाउस में रुककर राहुल फाजिलपुरिया की दिनचर्या की जानकारी जुटाई. उसने ये पता लगाया कि राहुल कब, कहां और कैसे जाता है. वारदात वाले दिन भी विशाल ने रैकी की और हमलावरों को सूचना दी थी. पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में मदद मिलेगी. सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट: घटना के तीन दिन बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट ने सनसनी मचा दी. इस पोस्ट में सुनील सरधना नाम के शख्स ने हमले की जिम्मेदारी ली और राहुल फाजिलपुरिया को धमकी दी. पोस्ट में लिखा गया कि अगर एक महीने में 5 करोड़ रुपये नहीं लौटाए गए, तो गंभीर अंजाम भुगतना होगा. सुनील ने दावा किया कि उसके भाई दीपक नांदल ने राहुल को सेलिब्रिटी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपये और 10 साल का समय लगाया, लेकिन राहुल ने पैसे नहीं लौटाए. कौन है दीपक नांदल? सूत्रों के मुताबिक, दीपक नांदल राहुल फाजिलपुरिया के कुछ गानों के प्रोड्यूसर रहे हैं और पहले उनके दोस्त भी थे. दीपक एक गाने के वीडियो में भी नजर आए थे. सुनील ने पोस्ट में आरोप लगाया कि राहुल ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर दीपक को धोखा दिया और अब न तो फोन उठाता है और न ही जवाब देता है.

