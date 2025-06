ETV Bharat / state

अंबाला में मां काली का एक ऐसा मंदिर, जहां भोग में चढ़ती शराब, हर मनोकामना होती है पूरी - BHAIRAVA KALI TEMPLE IN AMBALA

भैरव काली माता का मंदिर ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : June 30, 2025 at 8:39 AM IST | Updated : June 30, 2025 at 10:17 AM IST 2 Min Read

अंबाला: हिंदू धर्म में इन दिनों नवरात्रि का विशेष महत्व है. साल में चार बार नवरात्रि का पर्व आता है. इन दिनों भी गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है, जो कि 4 जुलाई तक है. गुप्त नवरात्रों में विशेषकर महाशक्ति यानी देवी पार्वती की पूजा-अर्चना की जाती है. वहीं, हरियाणा के अंबाला में भैरव काली माता का एक ऐसा मंदिर है, जहां शराब चढ़ती है और इस मंदिर का मुख शमशान की ओर है. श्मशान की ओर है मंदिर का मुख्य द्वार: इस मंदिर की मान्यता है कि जो भी यहां आकर मन्नत मांगता है, उसकी हर मनोकामना मां काली पूरी कर देती हैं. अंग्रेजों के जमाने से भी पुराना इस मंदिर का इतिहास है. जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने इस मंदिर में शराब चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी थी. अंग्रेजों के जाने के बाद फिर से यहां शराब का चढ़ावा चढ़ने लगा. भारत में वैसे तो कई मंदिर है, लेकिन यह शायद ऐसा इकलौता मंदिर है, जिसका मुख श्मशान की ओर है. अंबाला में मां काली का अनोखा मंदिर (Etv Bharat)

