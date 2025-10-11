ETV Bharat / state

झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से गुंजन सिंह के हाथों में, अलका लांबा ने नई प्रदेश कार्यकारिणी और 10 नए जिलाध्यक्षों के नाम किये जारी

अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने झारखंड महिला कांग्रेस की नई प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की सूची जारी की.

JHARKHAND MAHILA CONGRESS LIST
गुंजन सिंह और अलका लांबा (दाएं) (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नई प्रदेश कार्यकारिणी और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची जारी की. अलका लांबा ने तत्काल प्रभाव से पूर्व की झारखंड राज्य कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की वर्तमान नियुक्ति को भंग करते हुए देर रात नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी एवं जिला अध्यक्ष के नामों की घोषणा कर दी. यह कमेटी तत्काल प्रभाव से लागू है.

झारखंड महिला कांग्रेस की कमान फिर से एक बार गुंजन सिंह को ही सौंपी गई है. नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी में अध्यक्ष के अलावा दो वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 11 महासचिव, 07 सचिव एवं 10 जिलाध्यक्ष का नाम शामिल है. नई प्रदेश महिला कांग्रेस कार्यकारिणी गठन के बाद अपने संदेश में अलका लांबा ने कहा कि इससे संगठन और अधिक सुदृढ़ एवं सक्रिय होगा.

झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की नवनियुक्त अध्यक्ष गुंजन सिंह की अध्यक्षता में 11 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस भवन रांची में नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी समिति एवं जिला अध्यक्षों की एक बैठक आहूत की गई है. झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस की फिर से कमान मिलने से उत्साहित गुंजन सिंह ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के विश्वास पर वह और मजबूती से खरा उतरने की कोशिश करेंगी.

आइए एक नजर डालते हैं कि महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में किसको कौन सा पद मिला है

अध्यक्ष- गुंजन कुमारी सिंह
वरिष्ठ उपाध्यक्ष- बॉबी भगत और सुंदरी देवी

महासचिव

  • इंदु लेखा भगत
  • मीनू सिंह
  • नेहा कुमारी
  • सुषमा कुमारी
  • रजनी बंसल
  • अजंता समद
  • लैला परवीन
  • विनीता देवी
  • बिंदी देवी
  • इंदु सिंह
  • बेबी देवी

प्रदेश सचिव

  • रिया तिर्की
  • हीरा हिलारिया एक्का
  • शहनाज खातून
  • दुर्गा शर्मा
  • संगीता बेक
  • अनिता देवी

10 नए जिलाध्यक्षों की सूची

धनबाद- सीता राणा

For All Latest Updates

TAGGED:

JHARKHAND MAHILA CONGRESS ALKA LAMBAकांग्रेस की अध्यक्ष गुंजन सिंहझारखंड महिला कांग्रेस की लिस्टJHARKHAND MAHILA CONGRESS LIST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.