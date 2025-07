ETV Bharat / state

गुना में बारिश बाढ़ का सैलाब, स्कूल-मकान डूबे, छतों पर फंसे लोग, सेना ने संभाला मोर्चा - GUNA WEATHER UPDATES

गुना में बारिश ने मचाई तबाही ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 31, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : July 31, 2025 at 7:50 AM IST 5 Min Read

गुना: जिले में मंगलवार सुबह से जारी मूसलाधार बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है. जिससे पूरा क्षेत्र आपदा की स्थिति में पहुंच गया है. मंगलवार सुबह 8:30 बजे से लेकर लगातार बारिश ने जनजीवन को परेशानी में डाल दिया है. जिले के अधिकांश क्षेत्रों में पानी भर गया है. स्कूलों में पानी घुस चुका है, कई निचली बस्तियां जलमग्न हैं और अनेक गांवों का गुना मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि प्रशासन को स्कूलों में तीन दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी है. तेज बहाब से कलोरा बांध की वेस्ट बीयर टूट गई, जिसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान भी जिले भर में तैनात हैं. बारिश से कुड़का नदी का पुल बहा

तेज बारिश की वजह से जिले की प्रमुख नदियां और नाले उफान पर हैं. बमोरी विधानसभा में कुड़का नदी का पुल पूरी तरह बह गया है, जिससे फतेहगढ़ और पाड़ोन के बीच सीधा संपर्क टूट गया है. झागर और भौंरा नदियां भी उफान पर हैं और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके कारण राजस्थान की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग बंद कर दिए गए हैं. पुलियों को तोड़कर पानी ने अपनी निकासी खुद ही बना ली है. गुना में बारिश बाढ़ का सैलाब (ETV Bharat) प्रशासन ने इन मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है और लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है. चौपेट नदी का पुल भी बह चुका है, जिससे विजयपुर स्थित नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट तक पहुंचने में कर्मचारियों को भारी कठिनाई हो रही है. अब उन्हें 15 किमी लंबा वैकल्पिक रास्ता तय करना पड़ रहा है. इसके अलावा लहरघाट सिंध नदी का पानी पुल के ऊपर बहने लगा. जिसके चलते सिंध नदी खतरे के निशान से बहने लगी. शहर की कॉलोनियों से लेकर गांव तक पानी में डूबे (ETV Bharat)

गुना शहर पूरी तरह हुआ जलमग्न, ग्रामीण क्षेत्र भी डूबे

बारिश ने गुना शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में जबर्दस्त तबाही मचाई है. जिसमें शहर के कई मकान डूब गए हैं. रिलायंस पेट्रोल पंप से लेकर भगत सिंह कॉलोनी की सड़कों पर कई-कई फीट तक पानी भरने से एबी रोड़ पर वाहनों सहित आवागमन बाधित रहा. गुना शहर के कैंट क्षेत्र में नाले के पास बने कई मकानों में पानी भर गया है, जिसके कारण लोग छतों पर शरण लेने के मजबूर हो गए. शहर की न्यू सिटी कॉलोनी में तो हालत इतने बदतर हुए कि यहां रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. कुछ ऐसे ही हाल न्यूसिटी कॉलोनी में बने. यहां लगभग एक मंजिल तक घर पूरी तरह डूब गए. कैंट क्षेत्र में एक मकान पूरी तरह डूब गया है और मकान मालिक छत पर फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया. वार्ड नंबर 24 गणेश गार्डन के पीछे स्थित भूल्लनपुरा में भी घरों में पानी भरने से हालात नियंत्रण से बाहर हो गए थे. शहर का जिला अस्पताल बना स्विमिंग पूल

गुना शहर में स्थित जिला अस्पताल स्विमिंग पूल में परिवर्तित हो चुका था जिससे अस्पताल के प्रसूता वार्ड में पानी भर गया. जिससे वहां भर्ती महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. वार्ड में पानी भर जाने से नर्सिंग स्टाफ को भी उपचार में कठिनाई हुई. मरीज के परिजनों ने व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाए हैं. बारिश से फतेहगढ़ में कलोरा तालाब की वॉटर वेयर टूटी

बीते 24 घंटों से बमोरी के फतेहगढ़ क्षेत्र में अतिवर्षा से जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया है. लगातार हो रही तेज बारिश से फतेहगढ़ , कुड़का, बंदा मामला, भिंडरा, कलोरा के कई घरों में पानी अंदर घुस गया. क्षेत्र में हो रही लगातार अतिवर्षा से स्टेट हाइवे के कई पुल जमीदोज हो गए हैं. बरसाती, कुड़का, कोहन मंगरोडा नदी पर बने पुल टूटने से गुना कोटा मार्ग भी बंद है. प्रशासन ने भौंरा नदी पर बैरियर लगाकर फिलहाल हाइवे को बंद किया है जिससे कोई हादसा न हो. पूर्व से जन हानि बचाव के लिए जिला प्रशासन लगातार टूटे पुल और नदी क्षेत्र की बसाहट का सर्वे कर रहा है. शिवपुरी में बाढ़ में फंसे 27 बच्चों का आर्मी ने किया रेस्क्यू, 30 घंटे से रुके थे सरपंच के घर

शहडोल में मूसलाधार बारिश, फसलों के लिए वरदान, तो कहीं अभिशाप 70 साल पुराने कलोरा तालाब में दरार

फतेहगढ़ इलाके के पास बने कलोरा तालाब की वॉटर वेयर टूटने से तालाब क्षेत्र के पास बसाहट वाले गांवों में अफरातफरी का माहौल है. वॉटर वेयर टूटने से ग्रामीणों को गांव में पानी भरने का डर सता रहा है. जिला प्रशासन फिलहाल वॉटर वेयर को ठीक करने का रास्ता खोज रहा है. लेकिन लगातार हो रही बारिश के बीच कार्य करना संभव नहीं हो पा रहा है. सांसद ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन

केंद्रीय मंत्री एवं गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधया ने गुना के हालातों पर जिला कलेक्टर एवं प्रशासनिक अधिकारियों से गुना जिले के हालातों के बारे में जानकारी लेते हुए एक वीडियो जारी कर गुना जिले की जनता को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है. बारिश के चलते जिला कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई और वहां फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. साथ ही उन्हें रहने खाने की व्यवस्था भी की गई. फिलहाल अभी जनहानि के संबंध में किसी भी प्रकार की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं की गई है.

