गुना में दिलेरी से बदमाश से लड़ा बच्चा, कान से बाली नोचकर भागा रहा था - GUNA THIEF SNATCHED GOLD EARRING

गुना की राधा कॉलोनी में शर्मनाक वारदात, बच्चे के कान से सोने की बाली नोच कर भागा बदमाश, 40 लीटर शराब के साथ चोर गिरफ्तार.

GUNA THIEF SNATCHED GOLD EARRING
गुना में बच्चे से दिनदहाड़े लूट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 8:40 PM IST

गुना: राधा कॉलोनी से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. यहां गुरुवार को एक शख्स 9 साल के बच्चे के कान से सोने की बाली नोच कर भाग गया. वारदात का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि 2 नाबालिग बच्चे साथ में कहीं जा रहे हैं. तभी पीछे से एक शख्स उनके पास आता है और एक बच्चे के कुछ कहता है.

बदमाश ने बच्चे के कान से नोची बाली

बदमाश चंद सेकेंड में बच्चे के कान पर झपट पड़ता है और बेरहमी से कान की बाली छीनने लगता है. कुछ देर मशक्कत के बाद वह बच्चे के कान से सोने की बाली छीन कर भाग जाता है. वहीं बच्चे का कान में काफी चोट आ गई और मासूम दर्द से चीख पड़ा. यह सब घटना वहीं पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई. बच्चा दर्द से कराहते हुए जब अपने घर पहुंचा, तो ऐसी हालत में देख अभिभावकों के होश उड़ गए. बच्चे ने उन्हें पूरा घटनाक्रम बताया. इस वारदात ने गुना शहर में सनसनी फैला दी है.

मासूम के कान से बाली नोचकर भागा दरिंदा (ETV Bharat)

दोस्त के यहां से लौट रहा था मासूम

घायल बच्चे के पिता परमाल सिंह रजक ने तत्काल इस वारदात की जानकारी शहर कोतवाली थाना पुलिस को दी. वहीं सूचना पर पुलिस की एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटना के बारे में पूरी जानकारी ली. पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी. परमाल सिंह रजक ने बताया कि "बेटा स्कूल में साथ पढ़ने वाले दोस्त के यहां कॉपी लेने गया था. वह अपनी कॉपी स्कूल में भूल गया था. कॉपी लेकर जब वह घर लौट रहा था, इसी बीच स्कूल के सामने यह वारदात घटी."

कान में कीड़ा है कहकर चोर ने लूटा

पीड़ित बच्चा देव रजक ने बताया, "मैं अपने दोस्त के यहां से घर लौट रहा था. तभी स्कूल के ठीक सामने एक युवक मेरे पास आया और बोला तुम्हारे कान पर कीड़ा चढ़ा हुआ है. मैं निकाल देता हूं. मैंने उनसे दूर रहने के कहा, लेकिन वो नहीं माना. मेरे पास आया और जबरदस्ती कान से बाली नोच ली." फिलहाल, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं आरोपी की पहचान नजूल कॉलोनी निवासी राहुल कुशवाह के रूप में हुई है.

आदतन अपराधी है बदमाश

एसपी अंकित सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया. उन्होंने ने बताया,"आरोपी राहुल कुशवाह को पुलिस टीम ने कच्ची शराब बेचते हुए हड्डी मील के पास दबोचा है. उसके पास से 62 लीटर कच्ची शराब भी बरामद हुई है. आरोपी आदतन अपराधी है, उस पर चोरी सहित कई मामलों में केस दर्ज हैं. वहीं पुलिस की कार्रवाई से खुश होकर बच्चे की मां प्रीति ने पुलिस का धन्यवाद किया है.

