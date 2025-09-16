ETV Bharat / state

कोर्ट स्टे के बाद भी अनुबंधित भूमि की रजिस्ट्री, डिप्टी रजिस्ट्रार ने मानी गलती, बहाना भी गजब

गुना में अनुबंधित जमीन बेचने पर कोर्ट के स्टे के बाद भी परिजनों ने सौदा किया. रजिस्ट्री कार्यालय ने भी स्टे की अनदेखी की.

Guna land selling fraud
कोर्ट का स्टे के बाद भी अनुबंधित भूमि की रजिस्ट्री (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 2:41 PM IST

गुना : जिला पंजीयन कार्यालय से एक ऐसी भूमि की रजिस्ट्री कर दी गई, जिसे बेचने पर न्यायालय ने स्टे दिया है. अब डिप्टी रजिस्ट्रार का कहना है "ये गलती उनके कार्यालय से हुई है. इसमें सुधार किया जाएगा. रजिस्ट्री कैंसिल होगी या नहीं, इस बारे में न्यायालय ही फैसला करेगा." दरअसल, इस भूमि का सौदा हो चुका था. लेकिन जमीन मालिक की मौत के बाद परिजनों ने किसी और पार्टी से सौदा कर लिया. स्टे के बाद भी जमीन बेचकर रजिस्ट्री भी करवा दी.

मुखिया की मौत के बाद परिवार वालों ने की मनमानी

मामले के अनुसार मनोहर दास बैरागी ने गुना तहसील के ग्राम ख़ेजरा निवासी कल्याण सिंह यादव से 09 जुलाई 2024 को एक अनुबंध किया था, जिसमें कल्याण सिंह यादव ने अपनी जमीन बेचने के लिए अनुबंध के तौर पर मनोहर दास बैरागी से 2.10 लाख रुपए लिए थे. लेकिन कुछ दिन बाद कल्याण सिंग की मौत हो गई. इसके बाद उसके परिवार वालों ने इस अनुबंध को दरकिनार करते हुए जमीन का सौदा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर दिया.

डिप्टी रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार खिशानिया (ETV BHARAT)

अनुबंधित जमीन किसी को नहीं बेच सकते

अनुबंध करने वाले मनोहर दास बैरागी को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने न्यायालय में दिनांक 17 अप्रैल 2025 को आपत्ति प्रस्तुत की. इस पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए ग्राम ख़ेजरा पटवारी को सर्वे नंबर 257 (S) रकबा 0.127 हेक्टेयर एवं सर्वे नंबर 258 (S) रकबा 0.115 हेक्टेयर की खरीदी और बेचने पर रोक लगा दी. लेकिन न्यायालय के स्टे ऑर्डर के बाद भी कल्याण सिंह यादव के परिवार के देवेंद्र, राजकुमारी, भूरियाबाई ओर रचना यादव ने पिता के अनुबंध का ध्यान न रखते हुए 08 सितंबर 2025 को भूपेंद्र सिंह के नाम भूमि की रजिस्ट्री करवा दी.

कोर्ट का स्टे होने के बाद भी बेची जमीन

भूमि का अनुबंध करने वाले मनोहर दास बैरागी का कहना है "मैंने कल्याण सिंह यादव से ख़ेजरा स्थित भूमि का अनुबंध किया था, लेकिन उनकी मौत के बाद उनके बेटे-बहू ने किसी अन्य को जमीन बेच दी. इस भूमि के बेचने पर न्यायालय ने 03 अप्रैल 2025 को रोक लगा दी. इसके बाद भी रजिस्ट्रार कार्यालय में इस भूमि की 08 सितंबर 2025 को रजिस्ट्री कर दी गई."

डिप्टी रजिस्ट्रार ने मानी अपनी गलती

इस मामले में डिप्टी रजिस्ट्रार जितेंद्र कुमार खिशानिया ने बताया "दिनभर कार्य की व्यस्तता के चलते इस तरह की भूल हो जाती है. लेकिन मेरे द्वारा इस भूमि के संबंध में तहसीलदार को पत्र लिखकर नामांतरण पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखा गया है. अब इसके बाद जो भी होगा, उसका फैसला न्यायालय के ऊपर रहेगा."

