गुना में PDS चावल से भरा वाहन जब्त, जांच के लिए सैंपल भेजे, राइस की होगी जांच

गुना में पुलिस ने पकड़ा पीडीएस चावल से भरा वाहन, जांच के लिए सैंपल भेजे, मामले की जांच जारी.

गुना में PDS चावल से भरा वाहन जब्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 12, 2025 at 8:09 PM IST

Updated : October 12, 2025 at 8:39 PM IST

गुना: गरीबों के हित के लिए आने वाले शासकीय चावल की मात्रा अब शासन ने घटाकर 3 किलो से 1 किलो कर दी है. मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत गरीब व मध्यम वर्ग को वितरित होने वाला सरकारी अनाज अब व्यापार का हिस्सा बना हुआ है. शहर में पहले से चली आ रही सरकारी चावल की कालाबाजारी के चलते जिन विक्रेताओं के पास ये चावल हितग्राही के जरिए पहुंचता है, उनके द्वारा इस चावल को लगभग 20 रुपए में किलो में खरीदा जाता है. रविवार को प्रशासन ने चावल से भरे ट्रक को जब्त किया है.

पत्रकारों ने पीडीएस चावल वाहन की सूचना पुलिस की दी

बताया जा रहा है कि पीडीएस चावल से भरे ट्रक की सूचना कुछ पत्रकारों ने कोतवाली पुलिस को दी थी. आरोप है कि जब इस बात की जानकारी आरोपियों को लगी, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीना और अभद्रता की. पत्रकारों ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है. मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार चावल से भरे वाहन को जब्त किया है और थाने में खड़ा किया है. जिस पर आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा चावल के सैंपल लिए गए हैं.

गुना में PDS चावल से भरा वाहन जब्त (ETV Bharat)

पीडीएस चावल की होगी जांच

इस मामले में अवधेश पांडे खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि "पुलिस की सूचना के आधार पर इस वाहन को पकड़ा है. इसमें 55 क्विंटल चावल पाया गया है, जो कि पीडीएस का प्रतीत हो रहा है. इसके सैंपल लिए गए हैं. मामले की जांच करवाई जाएगी. चावल को शासकीय गोदाम में रखवा दिया गया है."

चावल को ज्यादा दाम में बाहर बेचने का काम

वहीं वाहन के ड्राइवर लालजीराम प्रजापति ने बताया कि "मैं राजकुमार जैन के यहां काम करता हूं और इस गाड़ी में पीडीएस चावल है. जिसे हम दुकानों से उठाकर बेचने के लिए गुना से बदरवास भेजते हैं." जब इस आरोपों को लेकर मामले से जुड़े हुए व्यक्ति राजकुमार जैन उर्फ डिंपल से जब संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उनसे फिलहाल संपर्क नहीं हो पाया है.

