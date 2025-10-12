ETV Bharat / state

गुना में PDS चावल से भरा वाहन जब्त, जांच के लिए सैंपल भेजे, राइस की होगी जांच

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : October 12, 2025 at 8:09 PM IST | Updated : October 12, 2025 at 8:39 PM IST 2 Min Read

गुना: गरीबों के हित के लिए आने वाले शासकीय चावल की मात्रा अब शासन ने घटाकर 3 किलो से 1 किलो कर दी है. मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना के तहत गरीब व मध्यम वर्ग को वितरित होने वाला सरकारी अनाज अब व्यापार का हिस्सा बना हुआ है. शहर में पहले से चली आ रही सरकारी चावल की कालाबाजारी के चलते जिन विक्रेताओं के पास ये चावल हितग्राही के जरिए पहुंचता है, उनके द्वारा इस चावल को लगभग 20 रुपए में किलो में खरीदा जाता है. रविवार को प्रशासन ने चावल से भरे ट्रक को जब्त किया है. पत्रकारों ने पीडीएस चावल वाहन की सूचना पुलिस की दी बताया जा रहा है कि पीडीएस चावल से भरे ट्रक की सूचना कुछ पत्रकारों ने कोतवाली पुलिस को दी थी. आरोप है कि जब इस बात की जानकारी आरोपियों को लगी, तो उन्होंने पत्रकारों के साथ मारपीट की, उनका मोबाइल छीना और अभद्रता की. पत्रकारों ने पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई है. मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार चावल से भरे वाहन को जब्त किया है और थाने में खड़ा किया है. जिस पर आज खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा चावल के सैंपल लिए गए हैं. गुना में PDS चावल से भरा वाहन जब्त (ETV Bharat)

