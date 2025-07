ETV Bharat / state

बारिश में सिस्टम धराशायी, पहले सर्पदंश का नहीं मिला इलाज, तिरपाल तान अंतिम संस्कार - GUNA NO TIN SHED IN CREMATORIUM

तिरपाल के नीचे बुजुर्ग का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 20, 2025 at 7:24 AM IST | Updated : July 20, 2025 at 7:48 AM IST 4 Min Read

गुना: एक इंसान अगर असामयिक काल के गाल में समा जाये तो उसके पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है. उस पर भी अगर अंतिम संस्कार की जद्दोजहद हो तो इससे शर्म की क्या बात होगी. कुछ ऐसी ही तस्वीर मध्य प्रदेश से सामने आई है. जब सर्पदंश से मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए छत तक ना मिली. भारी बारिश में परिजन को तिरपाल के नीचे बुजुर्ग की अंत्येष्टि करना पड़ी. दिल को झकझोर देने वाली यह तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के संसदीय क्षेत्र गुना की हैं. जहां सतनपुर गांव के रहने वाले बुजुर्ग हजरत सिंह अहिरवार बारिश के मौसम में सर्पदंश का शिकार हो गए. समय पर सही इलाज ना मिल सका तो उनकी मौत हो गई. परिवार अभी इस गम में डूबा था कि उनका अपना दुनिया छोड़ गया था. लेकिन जब अंतिम संस्कार का समय आया तो एक बार फिर सिस्टम की नाकामी ने आइना दिखा दिया. बारिश में हुआ बुजुर्ग का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

Last Updated : July 20, 2025 at 7:48 AM IST