गुना: मध्य प्रदेश के गुना में 21 अगस्त को संदिग्ध परिस्थतियों में एक शख्स की मौत हो गई थी. घटना के बाद परिजनों ने शख्स का अंतिम संस्कार कर दिया था. अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सात दिन बाद गांव में समाज की पंचायत बैठी, जहां मृतक की पत्नी पंचायत में पहुंची, वहां सभी के सामने महिला ने हाथ जोड़कर स्वीकर किया कि उसने अपने की हत्या की है. महिला का ये कबूलनामा सुन पंचायत में बैठे सभी लोग दंग रह गए. इसके बाद मामले की पुलिस में शिकायत कराई गई.

पंचायत में मृतक की पत्नी ने कबूला जुर्म

गुना के मधुसूदनगढ़ क्षेत्र के बंजारी बर्री की यह घटना है. जहां 27 अगस्त को बुधवार को समाज की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई. जिसमें मृतक के परिजन और मृतक की पत्नी दोनों मौजूद रहे. पंचायत के सामने जब मृतक की पत्नी ने अपना जुर्म कबूला तो, सभी हैरान हो गए. उसने साफ शब्दों में कहा कि "उसके पति की मौत दुर्घटना या बीमारी से नहीं हुई, बल्कि उसने ही उसकी हत्या की है. महिला ने यह भी बताया कि उसका पति शराब के नशे में आए दिन उससे मारपीट करता था. लगातार प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया."

गुना में महिला ने पंचायत के सामने कबूला जुर्म (ETV Bharat)

पंचायत में महिला पर उठा प्रेम प्रसंग का आरोप

पंचायत में मृतक के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि "महिला का प्रदीप शर्मा नामक के युवक से संबंध है. परिजनों का कहना है कि प्रदीप शर्मा के खेत में दंपती मजदूरी भी करते थे. परिजनों ने महिला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स भी सामने रखी. जिसमें प्रदीप शर्मा से लंबे-लंबे समय तक हुई बातचीत का जिक्र है. महिला से प्रदीप शर्मा की बातचीत के कॉल की संख्या भी सैकड़ों में बताई गई. इससे शक हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और साजिश की कड़ी में छिपा हो सकता है, ऐसा परिजनों का मानना है.

गुना में पंचायत के सामने महिला ने जुर्म कबूला (ETV Bharat)

समाज में चर्चा, दबाया कैलाश का गला

समाज की चर्चा में यह आशंका भी सामने आई कि पहले कैलाश को कोई गोली दी गई होगी, उसके बाद पक्का करने के लिए गला दबाया गया, क्योंकि मृतक के गले पर निशान दिखे थे. जो इस ओर इशारा करते हैं कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी. हालांकि शव को पोस्टमार्टम नहीं हो हुआ है. उससे पहले ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

जांच के लिए परिजनों ने पुलिस को दिया आवेदन

पंचायत में खुलासे के बाद मृतक के परिजनों ने महिला को पकड़कर थाने ले गए. बुधवार देर शाम वे मधुसूदनगढ़ थाने पहुंचे और पुलिस को आवेदन सौंपा. हालांकि अभी तक महिला की गिरफ्तारी नहीं की गई है. वहीं मामले में थाना प्रभारी संदीप यादव ने बताया कि "अभी महिला कि गिरफ्तारी नहीं कि गई है. इस मामले में मर्ग कायम कर जांच में रखा गया है.