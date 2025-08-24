ETV Bharat / state

गुना में 90 वर्षीय महिला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को दान की अपनी पेंशन, बजी 2200 बार तालियां - JYOTIRADITYA SCINDIA GUNA

गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया. बुजुर्ग महिला ने सिंधिया को थमा दी अपनी वृद्धा पेंशन की राशि.

WOMAN GAVE PENSION MONEY SCINDIA
नालों की सफाई के लिए महिला ने दी अपनी पेंशन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 3:19 PM IST

3 Min Read

गुना: आज के समय में जहां धनवान लोग भी सार्वजनिक कार्य के लिए पैसे देने में कतराते हैं. वहीं, गुना में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पेंशन की राशि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को थमा दी. गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिंधिया मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान महिला मंच पर आई और सिंधिया को मुट्ठी बांधकर पैसे थमा दिए. ये देख सिंधिया चौंक गए. उन्होंने महिला से पूछा की ये पैसा किसलिए? महिला ने जो जवाब दिया, उसे सुन सिंधिया तालियां बजाने लगे और वहां मौजूद लोगों से महिला के लिए तालियां बजवाईं.

नालों की सफाई के लिए महिला ने दी अपनी पेंशन

ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 4 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र गुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं. शनिवार की शाम को उन्होंने गुना के गोपालपुरा, भगत सिंह कॉलोनी, पटेल नगर, शिव कॉलोनी और न्यू सिटी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख-दर्द सुने और हालात का जायजा लिया. इस दौरान वे एक सभा को संबोधित करने पहुंचे. संबोधन के दौरान 90 वर्षीय श्रीबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला स्टेज पर आ गई और उसने सिंधिया के हाथों में अपनी वृद्धा पेंशन के 2223 रुपए थमा दिए.

गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

महिला ने कहा ये पैसे बाढ़ से जाम हुए नालों की सफाई के लिए दे रही हूंं. सिंधिया ने महिला के हाथ से पैसा लेकर पास में खड़े गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को थमा दिए और कहा नालों की सफाई करवा दिजिएगा. सिंधिया ने कहा, "अम्मा का ये बड़ा सराहनीय कदम है और वहां मौजूद भीड़ से कहा अम्मा के लिए 2200 बार तालियां बजाओ." इसके बाद सिंधिया सहित वहां मौजूद लोग महिला के इस कदम पर तालियां बजाने लगे.

7 हजार बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई मदद

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7000 लोगों को एक साथ राहत राशि वितरित की है. यह अभूतपूर्व कदम है. जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, सब तक मदद पहुंचेगी. कुछ लोग जो अभी तक राहत से वंचित हैं, उनके लिए प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से छूट न जाए. इस बाढ़ में जिसका-जिसका भी नुकसान हुआ है, सब की मदद की जाएगी."

सिंधिया ने लोगों से श्रमदान करने की अपील की

केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के कारण फंसी पानी निकासी की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "गुनिया नदी और गोपालपुरा तालाब पर जहां भी अतिक्रमण हुआ है और पानी का बहाव रोका गया है, वहां प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, किसी भी कीमत पर लोगों को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी." सिंधिया ने लोगों से श्रमदान और जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि "यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज की भी है." सिंधिया ने घोषणा की अपने अगले दौरे में वे खुद भी प्रशासन और जनता के साथ श्रमदान करेंगे.

गुना: आज के समय में जहां धनवान लोग भी सार्वजनिक कार्य के लिए पैसे देने में कतराते हैं. वहीं, गुना में एक बुजुर्ग महिला ने अपनी पेंशन की राशि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को थमा दी. गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे सिंधिया मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे, इसी दौरान महिला मंच पर आई और सिंधिया को मुट्ठी बांधकर पैसे थमा दिए. ये देख सिंधिया चौंक गए. उन्होंने महिला से पूछा की ये पैसा किसलिए? महिला ने जो जवाब दिया, उसे सुन सिंधिया तालियां बजाने लगे और वहां मौजूद लोगों से महिला के लिए तालियां बजवाईं.

नालों की सफाई के लिए महिला ने दी अपनी पेंशन

ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछले 4 दिनों से अपने संसदीय क्षेत्र गुना के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर हैं. शनिवार की शाम को उन्होंने गुना के गोपालपुरा, भगत सिंह कॉलोनी, पटेल नगर, शिव कॉलोनी और न्यू सिटी का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से मुलाकात की, उनके दुख-दर्द सुने और हालात का जायजा लिया. इस दौरान वे एक सभा को संबोधित करने पहुंचे. संबोधन के दौरान 90 वर्षीय श्रीबाई नाम की एक बुजुर्ग महिला स्टेज पर आ गई और उसने सिंधिया के हाथों में अपनी वृद्धा पेंशन के 2223 रुपए थमा दिए.

गुना में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

महिला ने कहा ये पैसे बाढ़ से जाम हुए नालों की सफाई के लिए दे रही हूंं. सिंधिया ने महिला के हाथ से पैसा लेकर पास में खड़े गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल को थमा दिए और कहा नालों की सफाई करवा दिजिएगा. सिंधिया ने कहा, "अम्मा का ये बड़ा सराहनीय कदम है और वहां मौजूद भीड़ से कहा अम्मा के लिए 2200 बार तालियां बजाओ." इसके बाद सिंधिया सहित वहां मौजूद लोग महिला के इस कदम पर तालियां बजाने लगे.

7 हजार बाढ़ प्रभावित लोगों तक पहुंचाई गई मदद

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, "इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 7000 लोगों को एक साथ राहत राशि वितरित की है. यह अभूतपूर्व कदम है. जिन परिवारों को नुकसान हुआ है, सब तक मदद पहुंचेगी. कुछ लोग जो अभी तक राहत से वंचित हैं, उनके लिए प्रशासन को तत्काल निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी प्रभावित परिवार सहायता से छूट न जाए. इस बाढ़ में जिसका-जिसका भी नुकसान हुआ है, सब की मदद की जाएगी."

सिंधिया ने लोगों से श्रमदान करने की अपील की

केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ के कारण फंसी पानी निकासी की समस्या पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "गुनिया नदी और गोपालपुरा तालाब पर जहां भी अतिक्रमण हुआ है और पानी का बहाव रोका गया है, वहां प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, किसी भी कीमत पर लोगों को तकलीफ नहीं होने दी जाएगी." सिंधिया ने लोगों से श्रमदान और जन सहयोग की अपील करते हुए कहा कि "यह जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन की नहीं, बल्कि समाज की भी है." सिंधिया ने घोषणा की अपने अगले दौरे में वे खुद भी प्रशासन और जनता के साथ श्रमदान करेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

GUNA FLOOD RELIEF AMOUNTGUNA NEWSWOMAN GAVE PENSION MONEY SCINDIAJYOTIRADITYA SCINDIA GUNA VISITJYOTIRADITYA SCINDIA GUNA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कच्चे मकान में टपकते पानी में ग्रामीणों का गुजारा, बड़वानी में पीएम आवास योजना का इंतजार

एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थानेदार का इस्तीफा, शनि दरबार में जान बख्श पत्नी संग रहने की कामना

भिंड का शिखर कैनो वर्ल्ड चैंपियनशिप में परचम लहराने को तैयार, बीहड़ से विदेश की छलांग

दुश्मन को दहला देने वाले रशियन टैंक मध्य प्रदेश में होंगे रिपेयर, वॉर टैंक रिपेयरिंग हब की जल्द शुरुआत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.