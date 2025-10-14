ETV Bharat / state

'बीजेपी नेताओं का मगरमच्छ जैसा है नाता', जीतू पटवारी ने गुना में चुन चुनकर साधा निशाना

जीतू पटवारी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर निशाने पर लेते हुए कहा "आपने कुर्सी के मोह में बीजेपी ज्वाइन की. पहले आप जनहित और जनता के मु्दों की बात करते थे लेकिन अब आप के मुंह में सिवाय सरकार की तारीफ के अलावा कुछ नहीं निकलता. सिंधिया परिवार ने शिवपुरी लोकसभा सीट पर कितने साल राज किया और बदले में जनता को क्या मिला. बहनों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, सिंधिया खामोश हैं."

गुना : मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुना पहुंच कर मोहन यादव सरकार पर भ्रष्टाचार और अराजकता का आरोप लगाया. जीतू पटवारी ने कहा "बीजेपी ने झूठे वादे कर प्रदेश में सरकार बनाई है. लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपये दने का वादा कर 1250 दिए जा रहे हैं. मध्य प्रदेश में हर विभाग में खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है. चारों ओर अराजकता का माहौल है. हाल ये है कि बीजेपी के विधायक तक अपनी सरकार से तंग हैं."

जीतू पटवारी ने कहा "भाजपा नेताओं की चमड़ी मगरमच्छ से भी मोटी हो गई है. भ्रष्टाचार इतना है कि ड्रग कंट्रोलर ने रिश्वत लेकर जानलेवा दवा को पास कर दिया, जिससे 25 बच्चों की मौत हो गई. बीजेपी ने जो बोला वह नहीं किया, जबकि भ्रष्टाचारी आर्थिक रूप से सम्पन्न होते जा रहे हैं. भोपाल में होनहार युवा को पुलिस ने पीट-पीटकर मार डाला. सिवनी में पुलिस ने कारोबारी से 3 करोड़ लूट लिए, ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में. मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग है, क्या वे कभी जिम्मेदारी लेंगे कानून-व्यवस्था ठीक करने की."

हादसे के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछे

गुना में 10 अक्टूबर को जेल रोड पर हुए हादसे में दंपती की मौत हो गई. प्रियंका कुशवाह व उसके पति दीपक कुशवाह की मौत के बाद रविवार शाम को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया एवं अशोकनगर विधायक हरिबाबू राय पीड़ित परिवार के निवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे.

हादसे के पीड़ित परिवार को दी आर्थिक मदद

कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार के लिए राशन की व्यवस्था कराने के साथ ही पार्टी की तरफ से 21 हजार की आर्थिक मदद दी. मृतक दीपक और प्रियंका की एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी उम्र महज अभी 2 साल है. दीपक के पिता दिव्यांग हैं. कांग्रेस जिला अध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने परिवार को आश्वासन देते हुए कहा "यह दुर्घटना अत्यंत दर्दनाक थी और कांग्रेस इस दुखद घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है."

"परिवार को अधिक से अधिक सहायता दिलाने के लिए कांग्रेस उनके साथ है. इसके साथ ही मृतक दीपक के छोटे भाई को रोजगार दिलाने में कांग्रेस सहयोग करेगी."