गुना : जिले की भिड़रा ग्राम पंचायत में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई. इससे गांव में दहशत फैल गई. गौरतलब है कि बिजली कंपनी द्वारा गांव में एक डीपी लगवाई गई है. इसी के माध्यम से तार गांव तक ले जाए गए हैं. लेकिन ये तार कई बार गिरकर जमीन पर पड़े रहते हैं. जमीन पर पड़े और लटके यही तार गांव वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने इस मामले में बिजली कंपनी पर रोष जताया है.

ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत, सुनवाई नहीं

ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें करने के बाद भी बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस मामले में भिड़रा सरपंच गिर्राज धाकड़ का कहना है "बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के पास ही तारफेंसिंग से खतरा रहता है. क्योंकि इसकी लाइन उसी तारफेंसिंग के ऊपर से गांव के लिए विद्युत लाइन गई हुई है जोकि कई बार टूट कर गिर जाती है. इसकी शिकायत बिजली कंपनी के सुपरवाइजर और लाइनमैन से की गई थी. लाइनमैन कभी-कभी ही गांव का दौरा करता है. उससे भी शिकायत की गई थी."

बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष (ETV BHARAT)

इससे पहले करंट से जानवरों की मौत हुई

इससे पहले तारों की चपेट में आने से एक गाय और भैंस की मौत हो चुकी है. गुरुवार सुबह बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे. वहीं पास में खेलते हुए किसी बच्चे की साइकिल मिल गई, जोकि तारफेंसिंग से टकरा गई. इसे अरविंद शहरिया (12 वर्ष) की मौत हो गई और उसके पीछे साइकिल पर बैठा अतुल शहरिया 9 वर्ष का करंट का झटका लगने से दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

इसी डीपी से टूटकर गिरे तार मौत का कारण बना (ETV BHARAT)

एक बच्चे की मौत से पूरे में सन्नाटा छा गया. बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों में रोष है. इस बारे में बिजली कंपनी के जेई जैकी वर्मा का पक्ष जानने के लिए कई बार कॉल किया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.