Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

गुना में स्कूल जाते समय मासूम तारफेंसिंग की चपेट में, करंट लगने से मौत - GUNA CHILD DEATH ELECTRIC SHOCK

गुना जिले के भिड़रा गांव में बिजली कंपनी की लापरवाही ने 12 साल के छात्र की जान ले ली.

guna child death electric shock
गुना में करंट की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:34 PM IST

2 Min Read

गुना : जिले की भिड़रा ग्राम पंचायत में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई. इससे गांव में दहशत फैल गई. गौरतलब है कि बिजली कंपनी द्वारा गांव में एक डीपी लगवाई गई है. इसी के माध्यम से तार गांव तक ले जाए गए हैं. लेकिन ये तार कई बार गिरकर जमीन पर पड़े रहते हैं. जमीन पर पड़े और लटके यही तार गांव वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने इस मामले में बिजली कंपनी पर रोष जताया है.

ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत, सुनवाई नहीं

ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें करने के बाद भी बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस मामले में भिड़रा सरपंच गिर्राज धाकड़ का कहना है "बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के पास ही तारफेंसिंग से खतरा रहता है. क्योंकि इसकी लाइन उसी तारफेंसिंग के ऊपर से गांव के लिए विद्युत लाइन गई हुई है जोकि कई बार टूट कर गिर जाती है. इसकी शिकायत बिजली कंपनी के सुपरवाइजर और लाइनमैन से की गई थी. लाइनमैन कभी-कभी ही गांव का दौरा करता है. उससे भी शिकायत की गई थी."

बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष (ETV BHARAT)

इससे पहले करंट से जानवरों की मौत हुई

इससे पहले तारों की चपेट में आने से एक गाय और भैंस की मौत हो चुकी है. गुरुवार सुबह बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे. वहीं पास में खेलते हुए किसी बच्चे की साइकिल मिल गई, जोकि तारफेंसिंग से टकरा गई. इसे अरविंद शहरिया (12 वर्ष) की मौत हो गई और उसके पीछे साइकिल पर बैठा अतुल शहरिया 9 वर्ष का करंट का झटका लगने से दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

guna child death electric shock
इसी डीपी से टूटकर गिरे तार मौत का कारण बना (ETV BHARAT)

एक बच्चे की मौत से पूरे में सन्नाटा छा गया. बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों में रोष है. इस बारे में बिजली कंपनी के जेई जैकी वर्मा का पक्ष जानने के लिए कई बार कॉल किया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

गुना : जिले की भिड़रा ग्राम पंचायत में करंट लगने से एक स्कूली छात्र की मौत हो गई. इससे गांव में दहशत फैल गई. गौरतलब है कि बिजली कंपनी द्वारा गांव में एक डीपी लगवाई गई है. इसी के माध्यम से तार गांव तक ले जाए गए हैं. लेकिन ये तार कई बार गिरकर जमीन पर पड़े रहते हैं. जमीन पर पड़े और लटके यही तार गांव वालों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं. बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों ने इस मामले में बिजली कंपनी पर रोष जताया है.

ग्रामीणों ने कई बार की शिकायत, सुनवाई नहीं

ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायतें करने के बाद भी बिजली कंपनी ने कोई कार्रवाई नहीं की. इस मामले में भिड़रा सरपंच गिर्राज धाकड़ का कहना है "बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल के पास ही तारफेंसिंग से खतरा रहता है. क्योंकि इसकी लाइन उसी तारफेंसिंग के ऊपर से गांव के लिए विद्युत लाइन गई हुई है जोकि कई बार टूट कर गिर जाती है. इसकी शिकायत बिजली कंपनी के सुपरवाइजर और लाइनमैन से की गई थी. लाइनमैन कभी-कभी ही गांव का दौरा करता है. उससे भी शिकायत की गई थी."

बच्चे की मौत के बाद ग्रामीणों में रोष (ETV BHARAT)

इससे पहले करंट से जानवरों की मौत हुई

इससे पहले तारों की चपेट में आने से एक गाय और भैंस की मौत हो चुकी है. गुरुवार सुबह बच्चे घर से स्कूल के लिए निकले थे. वहीं पास में खेलते हुए किसी बच्चे की साइकिल मिल गई, जोकि तारफेंसिंग से टकरा गई. इसे अरविंद शहरिया (12 वर्ष) की मौत हो गई और उसके पीछे साइकिल पर बैठा अतुल शहरिया 9 वर्ष का करंट का झटका लगने से दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया.

guna child death electric shock
इसी डीपी से टूटकर गिरे तार मौत का कारण बना (ETV BHARAT)

एक बच्चे की मौत से पूरे में सन्नाटा छा गया. बिजली कंपनी के खिलाफ लोगों में रोष है. इस बारे में बिजली कंपनी के जेई जैकी वर्मा का पक्ष जानने के लिए कई बार कॉल किया पर उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया.

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTRIC WIRE FENCING CAUSE DEATHVILLAGERS ANGER POWER COMPANYNEGLIGENCE POWER COMPANYGUNA NEWSGUNA CHILD DEATH ELECTRIC SHOCK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

खेलते-खेलते तालाब में तैरने उतर गए 2 मासूम बच्चे, डूबने से मौत

कॉलेज में दारू मंगवाई फिर पीकर जूनियर के सिर पर ट्रिमर चलाया, रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग

मध्य प्रदेश में कोरोना रिटर्न, पांढुर्ना के बुजुर्ग की कोविड से मौत, परिजन को नहीं मिला शव

रतलाम में गोवंश के शरीर पर उगी खतरनाक गांठे, आंखों से निकले आंसू, लंपी वायरस बना दुश्मन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.