मणिपुर से साइबर अपराधी गिरफ्तार, गुमला के शख्स के बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये
गुमला में साइबर फ्रॉड के मामले में एक साइबर अपराधी मणिपुर से पकड़ा गया है.
Published : October 11, 2025 at 6:18 PM IST
गुमला:8.45 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले का गुमला पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को मणिपुर से गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने की है.
बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये
एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई गुमला के अंबेडकर नगर निवासी अमरूदिन खान के लिखित आवेदन के आधार पर की गई है. खान ने अपनी शिकायत में 8.45 लाख रुपये की साइबर ठगी का आरोप लगाया था. इस संबंध में गुमला थाना में कांड संख्या 303/2025, धारा 310(2)/318(4) बीएनएस और 66(C)/66(D) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.
अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता के गुमला स्थित एचडीएफसी बैंक के दो खातों से कुल 8.45 लाख रुपये मणिपुर राज्य के इंफाल स्थित यूको बैंक के लालालोन ब्रांच के खाता संख्या 29970110126219 में स्थानांतरित की गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमला एसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी. पुलिस की इस विशेष टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी गुमला, पुलिस अवर निरीक्षक गौतम वर्मा और गुमला थाना के सशस्त्र बल शामिल थे.
इंफाल से आरोपी को किया गया गिरफ्तार
छापेमारी टीम ने यूको बैंक के लालालोन ब्रांच के खाताधारक लुकराम दिनेश मेतई का पता लगाया. एसडीपीओ ने बताया कि लुकराम दिनेश मेतई मणिपुर के इंफाल जिला के खरासोन गाला लेकई का निवासी है. उसने 11 सितंबर 2025 को अपने सेल्फ चेक के माध्यम से इसी खाते से आठ लाख रुपये निकाले थे. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ की. जिसमें आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया.
दो मोबाइल फोन सहित कई सामान जब्त
दिनांक 09 अक्टूबर 2025 को लुकराम दिनेश मेतई को विधिवत गिरफ्तार कर इंफाल के न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड पर गुमला थाना लाया गया है. एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने बताया कि आरोपी के पास से कांड में प्रयुक्त दो मोबाइल, एक बाइक, चेक बुक, तीन एटीएम कार्ड, विभिन्न बैंकों के पासबुक, नगद 245 रुपये के साथ कई अन्य सामान बरामद किया है.
ये भी पढ़ें-
साइबर फ्रॉड की दो तस्वीरः स्मॉल और लार्ज वैल्यू! जानें, लोग कैसे झांसे में आकर गंवा रहे पैसे
CID की साइबर क्राइम ब्रांच ने अपराधी को देवघर से पकड़ा, ट्रेडिंग ऐप 'CANTILLON' के जरिए की थी 44 लाख की ठगी
377 फर्जी सिम कार्ड के साथ गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, साइबर अपराधियों को करता था सप्लाई