मणिपुर से साइबर अपराधी गिरफ्तार, गुमला के शख्स के बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये

गुमला पुलिस की गिरफ्त में साइबर अपराधी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गुमला:8.45 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले का गुमला पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को मणिपुर से गिरफ्तार किया है. पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने की है.

बैंक खाते से उड़ाए थे 8.45 लाख रुपये

एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता में बताया कि यह कार्रवाई गुमला के अंबेडकर नगर निवासी अमरूदिन खान के लिखित आवेदन के आधार पर की गई है. खान ने अपनी शिकायत में 8.45 लाख रुपये की साइबर ठगी का आरोप लगाया था. इस संबंध में गुमला थाना में कांड संख्या 303/2025, धारा 310(2)/318(4) बीएनएस और 66(C)/66(D) आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था.

जानकारी देते एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अनुसंधान के दौरान यह बात सामने आई कि शिकायतकर्ता के गुमला स्थित एचडीएफसी बैंक के दो खातों से कुल 8.45 लाख रुपये मणिपुर राज्य के इंफाल स्थित यूको बैंक के लालालोन ब्रांच के खाता संख्या 29970110126219 में स्थानांतरित की गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए गुमला एसपी के निर्देश पर एक विशेष छापेमारी टीम गठित की गई थी. पुलिस की इस विशेष टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी गुमला, पुलिस अवर निरीक्षक गौतम वर्मा और गुमला थाना के सशस्त्र बल शामिल थे.

इंफाल से आरोपी को किया गया गिरफ्तार