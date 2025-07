ETV Bharat / state

धर्मशाला में पैराग्लाइडर क्रैश, टूरिस्ट की मौत, आज से दो महीने के लिए पैराग्लाइडिंग बंद - DHARAMSHALA PARAGLIDING ACCIDENT

धर्मशाला में पैराग्लाइडर क्रैश ( ETV Bharat )

Published : July 15, 2025 at 10:16 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 11:45 AM IST

धर्मशाला: अपनी मनमोहक वादियों के लिए मशहूर धर्मशाला में एक पैराग्लाइडर रविवार को हादसे का शिकार हो गया. इसमें एक पर्यटक की मौत हो गई, जबकि पायलट गंभीर रूप से घायल हो गया. पैराग्लाइडर टेकऑफ के दौरान ही क्रैश हो गया. हादसे का वीडियो वायरल इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है टेकऑफ के समय पैराग्लाइडर हवा में उड़ान नहीं भर पाया और पर्यटक के साथ पायलट सीधे लुढ़कते हुए खाई में जा गिरा. हादसे में मारे गए पर्यटक की पहचान 25 साल के सतीश के रूप में हुई है, जो गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला था. वहीं हादसे में घायल हुआ पायलट सूरज धर्मशाला का ही रहने वाला है. सूरज को सिर पर गंभीर चोटें आईं और उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. इस मामले में पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. एसडीएम धर्मशाला मोहित रतन के मुताबिक इस पैराग्लाइडिंग कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है वहीं पर्यटन अधिकारी कांगड़ा विनय धीमान ने बताया कि ये पैराग्लाइडिंग गतिविधि धर्मशाला में ऐसी साइट पर हो रही थी, जो अभी तक अननोटिफाइड है. पैराग्लाइडिंग के दौरान पर्यटक की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है और पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. टांडा में इलाज के दौरान हो गई मौत हादसा रविवार 13 जुलाई को शाम 4 बजे के करीब हुआ था. इस हादसे में पर्यटक और पायलट दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे. हादसे के बाद पुलिस को जानकारी दी गई और दोनों को पहले जोनल अस्पताल धर्मशाला में ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. टांडा में इलाज के दौरान गुजरात के पर्यटक सतीश की मौत हो गई. टेकऑफ करते समय हुआ हादसा एएसपी कांगड़ा हितेश लखनपाल का कहना है कि 'पैराग्लाइडिंग के दौरान टेकऑफ करते समय हादसा हुआ है, जिसमें गंभीर रूप से घायल गुजराती पर्यटक की टांडा अस्पताल में मौत हो गई है. पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं की गहनता से जांच करेगी.' ये भी पढ़ें: पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान, छोटी सी लापरवाही ले सकती है जान सभी पैराग्लाइडिंग साइट बंद एसडीएम धर्मशाला मोहित रत्न का कहना है कि 'रविवार को पैराग्लाइडिंग हादसे के बाद गहन जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जबकि पैराग्लाइडिंग हादसे से संबंधित पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर का हमारे पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. इस दुखद हादसे के बाद प्रशासन ने सोमवार से ही जिला कांगड़ा की सभी पैराग्लाइडिंग साइटों पर उड़ानों को 15 सितम्बर तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. वैसे तो पूरे हिमाचल में बरसात के सीजन को देखते हुए 15 जुलाई से पैराग्लाइडिंग पर दो महीने के लिए रोक लगा दी गई थी लेकिन इस हादसे के बाद कांगड़ा जिले में सोमवार को इस पर प्रतिबंध लगाया है. ' 'इंद्रूनाग साइट में तैनात मार्शल से मिली प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये पैराग्लाइडिंग गतिविधियां इंद्रूनाग नहीं किसी अन्य जगह से करवाई गई है. ये गतिविधि ऐसे स्थान से हुई हैं जो साइट अभी अननोटिफाइड है. ऐसे में यह संचालन ही अनधिकृत है. इस मामले में पुलिस व प्रशासन से रिपोर्ट लेकर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. ऑपरेटर को यहां से उड़ान भरने की जानकारी थी अथवा पायलट अपने स्तर पर इन गतिविधियों को चला रहे थे. इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.' - विनय धीमान, पर्यटन अधिकारी जिला कांगड़ा पैराग्लाइडिंग पर दो माह के लिए रोक पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे का ये पहला मामला नहीं है. धर्मशाला में ही इंद्रूनाग पैराग्लाइडिंग साइट पर इस साल जनवरी में भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 19 वर्षीय युवती की मौत हो गई थी. इस हादसे के बाद उड़ान भरने में सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे थे और एसडीएम धर्मशाला की अध्यक्षता में जांच भी की गई थी. इसके बाद सुरक्षा उपायों के तहत उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी. बता दें कि प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिला कांगड़ा के दो प्रमुख पैराग्लाइडिंग साइटों धर्मशाला के इन्द्रूनाग और बीड़-बिलिंग पर 15 जुलाई से 15 सितंबर तक के लिए पैराग्लाइडिंग गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश बीते सप्ताह जारी किए थे. ये फैसला हर साल की तरह जिला पर्यटन विभाग ने बारिश और खराब मौसम के चलते संभावित दुर्घटनाओं से बचाव के लिए लिया था, लेकिन रविवार को हुए हादसे के बाद पैराग्लाइडिंग पर एक दिन पहले ही रोक लगा दी गई. ये भी पढ़ें: कांगड़ा में 15 सितंबर तक पैराग्लाइडिंग पर लगी रोक, इस वजह से प्रशासन ने लिया फैसला

Last Updated : July 15, 2025 at 11:45 AM IST