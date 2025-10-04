ETV Bharat / state

गुजराती कम्पनी की वैन से लूट का मामला; एक करोड़ कैश के साथ छह गिरफ्तार, वेस्ट यूपी-दिल्ली और हरियाणा के लोग शामिल

30 सितंबर को हुई थी 2 करोड़ रुपये की लूट: एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 30 सितंबर की सुबह लगभग 5 बजे, थाना मक्खनपुर क्षेत्र के ग्राम घुनपई के पास बदमाशों ने जीके कंपनी गुजरात की कैश वैन (गाड़ी संख्या GJ 18 EB 9724) को ओवरटेक कर रोक लिया. हथियारों से लैस बदमाशों ने ड्राइवर पर असलहे की बट से हमला किया. उसे हाथ-पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया. इसके बाद गाड़ी में रखे दो करोड़ कैश लूटकर फरार हो गए थे.

फिरोजाबाद: जिले में 30 सितंबर को गुजरात की एक कंपनी की गाड़ी से दो करोड़ रुपये लूट के मामले का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने लूट के 1 करोड़ रुपये के साथ छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. अरेस्ट किये गए बदमाश पश्चिमी यूपी, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं.

कई टीमों ने एक साथ मिलकर किया अरेस्ट: एसएसपी ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए थाना मक्खनपुर, थाना शिकोहाबाद, थाना रामगढ़ तथा एसओजी, सर्विलांस टीमों को लगाया गया था. इन टीमों की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से एक करोड़ रुपये कैश, लूट के रुपयों से खरीदा गया आईफोन, एक मोटरसाइकिल की रसीद और कारतूस के साथ अवैध असलहे बरामद किए गये.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुई पहचान: एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान की. शनिवार को पायनियर पुल के पास से 6 आरोपियों को दबोच गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी, निवासी अरनी, थाना खैर, अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार, निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह, निवासी ओम नगर, खैर, अलीगढ़ हैं.

तीन साथियों पर 25-25 हजार रुपये इनाम: इनके अलावा अक्षय पुत्र जयप्रकाश, निवासी गाजीपुर, दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद, निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह, निवासी जैतपुर, आगरा को भी गिरफ्तार किया गया है. वारदात में शामिल बदमाश नरेश, दुष्यंत और तुषार पर पहले से 25-25 रुपये हजार का इनाम घोषित किया गया था. गिरोह के अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी.



