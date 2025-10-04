ETV Bharat / state

गुजराती कम्पनी की वैन से लूट का मामला; एक करोड़ कैश के साथ छह गिरफ्तार, वेस्ट यूपी-दिल्ली और हरियाणा के लोग शामिल

एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि लूट के मामले में छह लोग गिरफ्तार किये गये हैं. यह यूपी, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं.

Photo Credit: Firozabad Police
फिरोजाबाद पुलिस को बड़ी सफलता (Photo Credit: Firozabad Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 4, 2025 at 10:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजाबाद: जिले में 30 सितंबर को गुजरात की एक कंपनी की गाड़ी से दो करोड़ रुपये लूट के मामले का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया. पुलिस ने लूट के 1 करोड़ रुपये के साथ छह बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. अरेस्ट किये गए बदमाश पश्चिमी यूपी, हरियाणा और दिल्ली के रहने वाले हैं.

30 सितंबर को हुई थी 2 करोड़ रुपये की लूट: एसएसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि 30 सितंबर की सुबह लगभग 5 बजे, थाना मक्खनपुर क्षेत्र के ग्राम घुनपई के पास बदमाशों ने जीके कंपनी गुजरात की कैश वैन (गाड़ी संख्या GJ 18 EB 9724) को ओवरटेक कर रोक लिया. हथियारों से लैस बदमाशों ने ड्राइवर पर असलहे की बट से हमला किया. उसे हाथ-पैर बांधकर गाड़ी में डाल दिया. इसके बाद गाड़ी में रखे दो करोड़ कैश लूटकर फरार हो गए थे.

जानकारी देते एसएसपी सौरभ दीक्षित (Video Credit: Firozabad Police)

कई टीमों ने एक साथ मिलकर किया अरेस्ट: एसएसपी ने बताया कि वारदात के खुलासे के लिए थाना मक्खनपुर, थाना शिकोहाबाद, थाना रामगढ़ तथा एसओजी, सर्विलांस टीमों को लगाया गया था. इन टीमों की संयुक्त कार्रवाई में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से एक करोड़ रुपये कैश, लूट के रुपयों से खरीदा गया आईफोन, एक मोटरसाइकिल की रसीद और कारतूस के साथ अवैध असलहे बरामद किए गये.

सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से हुई पहचान: एसएसपी सौरभ दीक्षित ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की पहचान की. शनिवार को पायनियर पुल के पास से 6 आरोपियों को दबोच गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार आरोपियों के नाम नरेश पुत्र राकेश कुमार उर्फ भूरी, निवासी अरनी, थाना खैर, अलीगढ़, तुषार पुत्र राजकुमार, निवासी मोदीनगर गाजियाबाद, दुष्यंत पुत्र मोहन सिंह, निवासी ओम नगर, खैर, अलीगढ़ हैं.

तीन साथियों पर 25-25 हजार रुपये इनाम: इनके अलावा अक्षय पुत्र जयप्रकाश, निवासी गाजीपुर, दिल्ली, आशीष उर्फ आशू पुत्र प्रमोद, निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा, मोनू उर्फ मिलाप पुत्र इन्द्रपाल सिंह, निवासी जैतपुर, आगरा को भी गिरफ्तार किया गया है. वारदात में शामिल बदमाश नरेश, दुष्यंत और तुषार पर पहले से 25-25 रुपये हजार का इनाम घोषित किया गया था. गिरोह के अन्य साथियों के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी.


यह भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में बड़ा हादसा; बिल्डिंग के सेफ्टी टैंक में विस्फोट होने से 2 युवकों की मौत, 5 बच्चे घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

ONE CRORE CASH SEIZEDFIROZABAD POLICE CRIMESIX ACCUSED ARRESTEDGUJARAT COMPANY VAN ROBBERY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कब से शुरू हो रहा कार्तिक मास?, जानिए किन चीजों का पालन करना जरूरी...

लखनऊ-कानपुर के बीच 15 मेमू ट्रेनों का फिर से होगा संचालन, 32 हजार यात्रियों को मिलेगी राहत, कोरोना काल में हो गईं थी बंद

बनारसी सिल्क से सिर्फ साड़ी नहीं, होम डेकोर आईटम भी होते तैयार; युवा एंटरप्रेन्योर ने जानिए कैसे बदली पहचान

ये हर्बल नुस्खा बड़ा कारगर; सुपारी-पान मसाला खाने से मुंह की होने वाली बीमारी का आयुर्वेद में सटीक इलाज

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.