यूपी के 5.75 लाख विद्यालयों के शिक्षकों को ऐप से मिलने जा रही ये मदद
प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के लिए बेहद उपयोगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2025 at 11:43 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा सुधार को नई पहचान मिल रही है. प्रदेश के सभी 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 1.48 करोड़ छात्रों और यहां कार्यरत 5.75 लाख से अधिक शिक्षकों और शिक्षामित्रों के लिए अब कक्षा-3 की हिंदी और गणित विषय की शिक्षक संदर्शिकाएं किताब वितरण ऐप के माध्यम से वितरित की जा रही हैं.
इस संदर्शिका को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के उपयोग के लिए विकसित किया गया है. यह शिक्षक डायरी के उपयोग, रखरखाव और वितरण आदि के संबंध में सभी सूचनाएं/निर्देश उपलब्ध कराती है.
क्या है किताब वितरण ऐप: परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री की पारदर्शी और समयबद्ध आपूर्ति के लिए किताब वितरण ऐप शुरू किया गया है. यह क्यूआर कोड आधारित ऐप पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएं, शिक्षक संदर्शिकाएं और अन्य सामग्री अंतिम स्तर तक समय पर पहुंचाने की सुविधा देता है. जिला और खण्ड शिक्षा अधिकारी, एसआरजी, एआरपी, डायट मेंटर, प्रधानाध्यापक और शिक्षक सामग्री प्राप्त होते ही क्यूआर कोड स्कैन कर विवरण दर्ज करेंगे, जिससे राज्य परियोजना कार्यालय को वास्तविक समय में निगरानी और कार्यवाही की सुविधा होगी. यह ऐप शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है.
यूपी को शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाना ही लक्ष्य है: बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है कि उत्तर प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था आज अभूतपूर्व बदलाव के दौर से गुजर रही है. राज्य के 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत 1.48 करोड़ बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए हमारे 5.75 लाख से अधिक शिक्षक और शिक्षामित्र पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं. गुणवत्तापरक शिक्षा, बेहतर सुविधाओं और पारदर्शी व्यवस्था को सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हर बच्चे तक उत्कृष्ट शिक्षा पहुंचाना और उत्तर प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श बनाना.
तकनीक से पारदर्शिता और समयबद्धता: शिक्षक संदर्शिकाओं की आपूर्ति और रिपोर्टिंग अब पूरी तरह से तकनीकी माध्यम पर आधारित है. किताब वितरण ऐप के माध्यम से प्रत्येक विद्यालय में प्राप्त पुस्तकों की स्कैनिंग और ऑनलाइन अभिलेखन किया जा रहा है. इस प्रणाली से राज्य स्तर से सीधे निगरानी की सुविधा उपलब्ध है और समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है. इससे 1.48 करोड़ छात्र सीधे लाभान्वित होंगे और कक्षा-3 के लिए हिंदी और गणित की पढ़ाई अब और अधिक प्रभावी व सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है.
जिला से लेकर विद्यालय स्तर तक निगरानी: इस प्रक्रिया में जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से तय की गई है, जिसमें बीएसए, बीईओ, प्रधानाध्यापक और शिक्षक तक की भूमिका निर्धारित है. भौतिक सत्यापन एसआरजी, एआरपी और डायट मेंटर द्वारा किया जाएगा, जबकि हर स्तर पर अनिवार्य रिपोर्टिंग और निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. स्कूल शिक्षा की महानिदेशक कंचन वर्मा ने कहा कि यह प्रयास शिक्षा सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. इससे सरकार को वास्तविक समय में जानकारी मिलेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और शिक्षण की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित होगा.
शिक्षा सुधार की झलक
- 1.32 लाख परिषदीय विद्यालय
- 1.48 करोड़ छात्र
- 5.75 लाख+ शिक्षक
- पहली बार किताब वितरण ऐप से शिक्षक संदर्शिकाओं का
यह भी पढ़ें: बेसिक शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापकों को दे रहा है स्पेशल ट्रेनिंग; दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के तरीके पर फोकस
यह भी पढ़ें: योगी सरकार की पहल; 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में गूंज रहा काव्यपाठ, अव्वल बच्चे होंगे पुरस्कृत