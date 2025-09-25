ETV Bharat / state

पलामू टाइगर रिजर्व में बदल जाएगा पर्यटन गतिविधियों का स्वरूप, वन्यजीव को खाना खिलाया तो लगेगा जुर्माना

पलामू: 27 सितंबर से पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों का स्वरूप बदल जाएगा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के गाइडलाइन के अनुसार, 31 जुलाई से 31 सितंबर तक रिजर्व एरिया या नेशनल पार्क में पर्यटन गतिविधियां बंद रहेंगी.

त्योहार के मद्देनजर, पलामू टाइगर रिजर्व में 27 सितंबर से पर्यटन गतिविधिया फिर से शुरू होंगी, हालांकि, इस बार पर्यटन का स्वरूप बदल जाएगा. सब कुछ ईडीसी द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क के इलाके में केवल ओपन सफारी की ही अनुमति होगी. इस बार जंगल सफारी की बुकिंग ऑनलाइन भी उपलब्ध होगी. कोई भी पर्यटक सफारी के लिए ऑनलाइन एडवांस स्लॉट बुक कर सकता है. यह सुविधा पलामू टाइगर रिजर्व में उपलब्ध नहीं थी. इसे बेतला नेशनल पार्क से लेकर नेतरहाट हिल स्टेशन तक के लिए शुरू किया गया है.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

वन्यजीवों को किसी भी प्रकार का भोजन खिलाने पर जुर्माना

पलामू टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए एक चेतावनी भी जारी की गई है. वन्यजीवों को किसी भी प्रकार का भोजन, स्नैक्स या फल खिलाने पर जुर्माना लगेगा. जुर्माना दो हजार रुपये तक हो सकता है. बार-बार उल्लंघन करने पर वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है. पलामू टाइगर रिजर्व में विभिन्न स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे और पर्यटकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.