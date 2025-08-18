बीजापुर: जिले के भोपालपटनम थाना इलाके में IED ब्लास्ट में शहीद जवान को सलामी दी गई. सोमवार सुबह की IED की चपेट में 4 जवान आए थे. इनमें DRG जवान दिनेश नाग शहीद हो गए. वहीं 3 जवानों का इलाज जारी है.
गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया: शहादत को नमन करते हुए जवान दिनेश नाग के पार्थिव देह को शहीद वाटिका रक्षित केंद्र बीजापुर में गार्ड ऑफ ऑनर,अंतिम सलामी दी गई. इसके बाद देह को परिजन को सौंपा गया.
IG ने की शहीद के परिजन से बात: अंतिम सलामी के दौरान बस्तर IG सुंदरराज के साथ पुलिस अधिकारी कामलोचन कश्यप, पुलिस अधीक्षक डॉ.जितेंद्र यादव समेत पुलिस के अधिकारी और जवान रहे. इस दौरान दिनेश नाग के परिजन से IG ने बात की और कहा कि, परिवार को हर संभव मदद करेंगे.
हमारे DRG के जवान दिनेश नाग एक बेहतरीन वॉरियर थे. 2017-18 में वे भर्ती हुए थे. 8 साल से नक्सल विरोधी अभियान में वे मदद कर रहे थे. उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी- सुंदरराज. पी, IG
सर्चिंग में निकली थी टीम: IG ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि, 17 अगस्त को नेशनल पार्क इलाके में DRG की टीम नक्सल ऑपरेशन अभियान के तहत निकाली थी. इस दौरान नक्सलियों के लगाए गए IED की चपेट में जवान आ गए. तीन जवान घायल हुए हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर है.
चिल्ला मरका गांव के पास ब्लास्ट: घटना भोपालपटनम क्षेत्र के नेशनल पार्क इलाके में उल्लूर घाटी की बताई जा रही है. यहां चिल्ला मरका गांव के पास नक्सलियों ने IED प्लांट किया था. ये IED प्रेशर था या कमांड स्विच था, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिली है.