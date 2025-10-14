ETV Bharat / state

जीटीबी अस्पताल के 173 नर्सिंग ऑफिसर का बुराड़ी हॉस्पिटल किया गया ट्रांसफर, कर्मचारियों ने जताई नाराजगी

नर्सिंग कर्मियों ने सरकार के इस आदेश पर कड़ा विरोध जताया है. क्या हैं उनकी समस्याएं आइए जानते हैं..

ट्रांसफर को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध
ट्रांसफर को लेकर नर्सिंग कर्मियों का विरोध (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 14, 2025 at 9:47 AM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के जीटीबी अस्पताल के 173 नर्सिंग कर्मियों का ट्रांसफर वेतन भुगतान को लेकर बुराड़ी अस्पताल में कर दिया गया है. हालांकि वे अगले आदेश तक जीटीबी अस्पताल में कार्यरत रहेंगी. इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है. नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि इससे हमारी समस्या बढ़ेगी. हमें हर अपडेट के लिए बुराड़ी अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे.

जीटीबी अस्पताल में 26 साल से काम कर रही नर्सिंग ऑफिसर जिस्सी शिबू ने बताया कि यहां लंबी सर्विस होने के कारण परिवार जीटीबी अस्पताल के पास ही रह रहा है. ड्यूटी करने के अलावा बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है. अस्पताल के नजदीक घर होने से घर और अस्पताल की जिम्मेदारी निभा पा रही हूं, लेकिन अब सिर्फ पेमेंट पर्पज के लिए ट्रांसफर कर देना गलत है. हम इसका विरोध करते हैं. मुझे 26 साल में कोई प्रमोशन नहीं मिला. मैं प्रमोशन का इंतजार कर रही थी और ऊपर से एक नई आफत सरकार ने खड़ी कर दी. सरकार को अपना निर्णय वापस लेना चाहिए.

125 नर्स की कमी: उनके अलावा ट्रांसफर लिस्ट में शामिल नर्सिंग ऑफिसर एवं नर्सेज एसोसिएशन ऑफ जीटीबी अस्पताल के असिस्टेंट सेक्रेटरी हेमेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार का यह निर्णय बिल्कुल गलत है. ट्रांसफर का यह तरीका बिल्कुल आधारहीन है. जीटीबी अस्पताल में पहले से ही 125 नर्स की कमी है. सरकार को यहां और नर्सेज की नियुक्ति करनी चाहिए ना कि ट्रांसफर कर देना चाहिए. यह सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर को परेशान करने का तरीका है. इससे काम भी प्रभावित होगा.

ट्रांसफर से कर्मचारियों में नाराजगी (ETV Bharat)

मेडिकल डायरेक्टर को लिखा गया पत्र: उन्होंने कहा कि अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर की कुल 1021 पोस्ट है, जिनमें से 622 पोस्ट पहले से भरी हुई थी. 399 पोस्ट के लिए डीएसएसएसबी (दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड) के माध्यम से 399 नर्सिंग ऑफिसर की नियुक्ति हुई थी. उनमें से सिर्फ 274 लोगों ने ही यहां ज्वाइन किया है. इस वजह से यहां पहले से 125 पोस्ट खाली हैं. जीटीबी हॉस्पिटल की क्षमता 1700 बेड की है, जिसके लिए यहां और नियुक्तियां होनी चाहिए. इस निर्णय को वापस लेने के लिए एसोसिएशन की तरफ से मेडिकल डायरेक्टर को पत्र भी लिखा गया है.

दूरी से होगी परेशानी: एक अन्य नर्सिंग ऑफिसर दीपिका ने बताया, मुझे जीटीबी में काम करते हुए 5 साल हो गए हैं. मैं गीता कॉलोनी में रहती हूं. घर से जीटीबी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर है. आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होती. किसी भी शिफ्ट में ड्यूटी करने के लिए आ सकती हूं. यहां पर ड्यूटी का समय सुबह 8 से 2 बजे, 2 बजे से 8 बजे तक और फिर रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक रहता है. घर की दूरी कम होने से हर शिफ्ट में ड्यूटी कर लेती हूं. लेकिन, बुराड़ी अस्पताल की दूसरी 20 किलोमीटर से भी ज्यादा है. ड्यूटी के बाद अगर हमें कोई प्रशासनिक काम या छुट्टी के लिए भी एडमिन जाना होता है तो अभी जीटीबी में उसके लिए भी समय मिल जाता है. लेकिन बुराड़ी हॉस्पिटल में इस तरह हमारा सैलरी और छुट्टी से सबंधित काम ट्रांसफर कर दिया गया है तो हमको परेशानी होगी.

मानसिक रूप से परेशान: वहीं नर्सिंग ऑफिसर इंद्राणी ने बताया कि मैं सिंगल पैरेंट हूं. मेरे पति बाहर रहते हैं और ड्यूटी के अलावा दो बच्चों की देखभाल भी करनी होती है. जब से ट्रांसफर ऑर्डर आया है, तब से मैं मानसिक रूप से परेशान हो गई हूं. ड्यूटी और बच्चों की देखभाल के बीच अगर बुराड़ी ऑफिस जाने का काम पड़ेगा तो मैं कैसे आना-जाना करूंगी.

यह पूरी तरह सरकार का निर्णय है कि वह किस तरह काम का बंटवारा करती है. बुराड़ी हॉस्पिटल में अभी कर्मचारियों की संख्या कम है काम का लोड ज्यादा है इसलिए कुछ समय के लिए सरकार ने टेंपरेरी व्यवस्था की है. - डॉक्टर प्रवीण कुमार, एडिशनल एमएस, जीटीबी अस्पताल

