जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0 से होंगे देश में ऐतिहासिक बदलाव, विष्णु देव साय ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

मुख्यमंत्री ने पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इस मौके पर सम्मानित भी किया.

राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री ने किया सम्मानित (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 12:15 PM IST

4 Min Read
रायपुर: मेडिकल कॉलेज सभागार में आयोजित जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स "धन्यवाद मोदी जी" कार्यक्रम में सीएम विष्णु देव साय शामिल हुए. साय ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स से आर्थिक क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है. जीएसटी दरों में कटौती से 140 करोड़ देशवासियों के जीवन में खुशी आई है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के पद्मश्री सम्मान प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया.

जीएसटी रिफॉर्म्स 2.0: जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स "धन्यवाद मोदी जी" कार्यक्रम का आयोजन व्यापार प्रकोष्ठ, आर्थिक प्रकोष्ठ और व्यवसायी प्रकोष्ठ के तत्वावधान में किया गया था. रायपुर संभाग के छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की भी आयोजन उपस्थिति रही. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिया गया ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे निर्णय हुए हैं जिनके बारे में यह कहा जाता था कि ये कभी नहीं हो सकते. चाहे वह धारा 370 हटाना हो या ट्रिपल तलाक बिल लाने का निर्णय. इसी कड़ी में जीएसटी रिफॉर्म्स लोगों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

विष्णु देव साय ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद (ETV Bharat)
विष्णु देव साय ने पीएम मोदी को दिया धन्यवाद (ETV Bharat)

मैं स्वयं लोगों के बीच जाकर जीएसटी दरों में कटौती से मिले लाभ की जानकारी ले रहा हूं. पिछले दिनों जब मैं दैनिक जरूरत का सामान खरीद रहे लोगों से मिलने एक मार्ट में गया तो वहां मुझे गृहणियों ने बताया कि इन सुधारों से हमारे किचन के बजट में कमी आई है. जब मुझे गृहणियां प्रत्येक वस्तु के कम हुए दाम बता रही थीं तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी. इन सुधारों से किसानों को बड़ी राहत मिली है. मैं ट्रेक्टर शोरूम भी गया जहां मुझे पता चला कि ट्रैक्टर के दाम में 65 हजार से 1 लाख रुपये की कमी आयी है: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

सीएम ने किया इन्वेस्टर कनेक्ट का जिक्र: मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में प्रदेश के व्यापारियों का बड़ा योगदान होगा. छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति को निवेशकों द्वारा बहुत पसन्द किया जा रहा है. सीएम ने कहा कि अभी मैंने जापान और कोरिया की यात्रा की जहां इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुआ. एशिया महाद्वीप के कई निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश में रुचि दिखाई है. प्रदेश में औद्योगिक निवेश से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे.

नरेन्द्र मोदी ने जो जीएसटी सुधार किए हैं वे ‘न भूतो न भविष्यति’ हैं. यह कदम आम आदमी को ताकतवर बना रहा है. जहां एक ओर दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम होने से लोगों को लाभ मिल रहा है तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है. जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर जनता की ओर से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है: बृजमोहन अग्रवाल, सांसद

पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सम्मान: मुख्यमंत्री साय ने कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री प्राप्त विभूतियों और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया. इनमें पद्मश्री जॉन मार्टिन नेल्सन (कला जगत), पद्मश्री डॉ. राधेश्याम बारले (कला संगीत), पद्मश्री उषा बारले (कला संगीत), पद्मश्री डॉ.पुखराज बाफना (चिकित्सा), पद्मश्री फुलबासन बाई यादव(सामाजिक कार्य), पद्मश्री शमशाद बेगम (सामाजिक कार्य), पद्मश्री डॉ.भारती बंधु (कला जगत), पद्मश्री अनुज शर्मा(कला फिल्म जगत), पद्मश्री मदन सिंह चौहान(कला संगीत), पद्मश्री सबा अंजुम (अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी), पद्मश्री अजय कुमार मंडावी (कला जगत काष्ट कला), पद्मश्री हेमचन्द मांझी(चिकित्सा), पद्मश्री पंडी राम (कला जगत काष्ट शिल्प), पद्मश्री जागेश्वर यादव (सामाजिक कार्य),राजेन्द्र प्रसाद(खेल),राजेश चौहान(अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी),सुश्री नीता डुमरे (अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी) को सम्मानित किया गया.

