जीएसटी रिफॉर्म से जनता को मिलेगी बड़ी राहत, कांग्रेस ने कोई भी योजना नहीं की पूरी : बीजेपी

आम जनता को होगी आसानी : वहीं सांसद विजय बघेल ने कहा कि जीएसटी स्लैब में किए गए संशोधन से आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है.रोजमर्रा के घरेलू उपयोग की वस्तुएं, जैसे चाय, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य उपभोक्ता उत्पादों पर दरें कम हुई हैं. उन्होंने कहा कि इस बदलाव का सबसे अधिक फायदा कमजोर वर्ग, सामान्य वर्ग और मध्यवर्गीय परिवारों को हुआ है.

भिलाई : भिलाई में जीएसटी को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता ली. इस दौरान दोनों नेताओं ने जीएसटी में हुए बदलावों और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. दोनों ने आम जनता को जीएसटी से होने वाले फायदों को गिनाया.

सोमवार को रिटर्न भरने की आखिरी तारीख थी, लेकिन सर्वर पर दबाव अधिक होने के कारण कई लोगों को परेशानी आई. इस विषय पर जब उन्होंने वित्त मंत्रालय से चर्चा की.तो तत्काल समाधान निकाला गया और रिटर्न भरने की तारीख एक दिन के लिए बढ़ा दी गई. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री ओपी चौधरी का आभार व्यक्त करते हैं. हम टैक्स पेयर्स से अपील करते हैं कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें और समय पर रिटर्न भरें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की समस्या न आए- विजय बघेल, सांसद लोकसभा दुर्ग

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केके शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 अगस्त को की गई घोषणा का हवाला देते हुए कहा कि जीएसटी सुधारों से महंगाई पर काबू मिलेगा और व्यापार की जटिलताएं भी दूर होंगी.

22 सितंबर से दैनिक उपयोग की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी.वर्तमान में 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत स्लैब लागू हैं. यह कदम व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए राहत भरा है. साथ ही रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे- केके शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा

बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप : केके शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल ट्रिपल टी यानी टेंडर, ट्रांसफर और टिकट की राजनीति करती रही है. उनके शासन में भ्रष्टाचार ही प्राथमिकता रहा, जबकि जनता की बुनियादी ज़रूरतों की अनदेखी की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की योजनाएं 60 सालों तक अधूरी पड़ी रहीं, केवल शिलान्यास करके पत्थर लगा दिए जाते थे.आज मोदी सरकार धीरे-धीरे उन अधूरे कार्यों को पूरा कर रही है.



