ETV Bharat / state

GST रिफॉर्म से नवरात्रि में ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा बूम, जानिए 4-व्हीलर और 2-व्हीलर में कितती होगी बचत

जीएसटी स्लैब में बदलाव के बाद गाड़ियों के क्षेत्र में 10% जीएसटी कम हुई है. रायपुर में जानिए कैसे होगा इसका असर

GST Reform Effect In Automobile Sector Raipur
GST रिफॉर्म से नवरात्रि में ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा बूम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 1:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: कुछ दिनों पहले जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, जिसका अलग-अलग सेक्टर पर अलग-अलग असर भी दिखेगा. जीएसटी टैक्स ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पहले 28% लगता था लेकिन 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% की कमी होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18% जीएसटी लगेगा. इसका रायपुर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या असर होगा और ग्राहकों को कैसे राहत मिलेगी जानेंगे इस रिपोर्ट में.

GST Reform Effect In Automobile Sector Raipur
रायपुर में जानिए कैसे होगा GST का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नवरात्र में सेक्टर बूम की संभावना: 10% की जीएसटी में कटौती होने के बाद ऑटोमोबाइल के सेक्टर में नवरात्र में बूम देखने को मिलेगा. इस तरह से इस बार का नवरात्र मिनी धनतेरस होगा. टू-व्हीलर गाड़ियों में 7 हजार से लेकर 16 हजार रुपए तक की बचत आम जनता को मिलेगी. फोर व्हीलर गाड़ियों की बात करें तो फोर व्हीलर गाड़ियों में 70 हजार रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की बचत आम जनता को होगी.

GST Reform Effect In Automobile Sector Raipur
रायपुर में जानिए कैसे होगा GST का असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

GST रिफॉर्म से रेट में कमी होगी, ऐसे में कस्टमर का ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर रुझान अच्छा रहेगा. श्राद्ध और पितर पक्ष होने के करण ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन रहता है, लेकिन नवरात्रि में बाजार में रौनक बढ़ जाती है- सतीश थोरानी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स

इतने 4-व्हीलर बिकने की संभावना: सतीश थोरानी के मुताबिक, 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% जीएसटी की जगह 18% जीएसटी लगेगा. नवरात्रि के समय इस बार रायपुर में फोर व्हीलर गाड़ियां 2 से ढाई हजार तक बिकेंगी. वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में साढ़े चार हजार से लेकर 5000 तक गाड़ियों की बिक्री होगी. लोग नवरात्रि को शुभ मानकर साल भर इंतजार करते है.

GST रिफॉर्म से नवरात्रि में ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा बूम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेरे 4 शोरूम में अब तक 50 टू-व्हीलर गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है. उम्मीद है नवरात्रि के पहले दिन लगभग 150 गाड़ियां बिक जाएगी- कैलाश खेमानी शोरूम संचालक

GST Reform Effect In Automobile Sector Raipur
जानिए 4-व्हीलर और 2-व्हीलर की बिक्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिनी दीवाली होगी: 2-व्हीलर शोरूम के संचालक कैलाश खेमानी ने बताया कि होंडा की टू व्हीलर गाड़ियों में 16 हजार रुपए तक आम जनता बचत कर पाएंगी. ऐसे में हम नवरात्रि को मिनी दिवाली के रूप में देख रहे हैं.

जीएसटी सुधार से आमजन, व्यापारी व किसानों को मिलेगा सीधा लाभ : ओपी चौधरी
न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से लोगों को होगा फायदा, शुरुआत में सरकार को होगा नुकसान: एम राजीव
नया जीएसटी सुधार जनता के लिए फायदेमंद, नए स्लैब से सबको फायदा: धरमलाल कौशिक

For All Latest Updates

TAGGED:

AUTOMOBILE SECTOR RAIPURGST REFORM EFFECTजीएसटी टैक्स ऑटोमोबाइल क्षेत्ररायपुर शो रूमGST REFORM EFFECT IN AUTOMOBILE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.