GST रिफॉर्म से नवरात्रि में ऑटोमोबाइल सेक्टर होगा बूम, जानिए 4-व्हीलर और 2-व्हीलर में कितती होगी बचत

रायपुर: कुछ दिनों पहले जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, जिसका अलग-अलग सेक्टर पर अलग-अलग असर भी दिखेगा. जीएसटी टैक्स ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पहले 28% लगता था लेकिन 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 10% की कमी होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18% जीएसटी लगेगा. इसका रायपुर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या असर होगा और ग्राहकों को कैसे राहत मिलेगी जानेंगे इस रिपोर्ट में.

नवरात्र में सेक्टर बूम की संभावना: 10% की जीएसटी में कटौती होने के बाद ऑटोमोबाइल के सेक्टर में नवरात्र में बूम देखने को मिलेगा. इस तरह से इस बार का नवरात्र मिनी धनतेरस होगा. टू-व्हीलर गाड़ियों में 7 हजार से लेकर 16 हजार रुपए तक की बचत आम जनता को मिलेगी. फोर व्हीलर गाड़ियों की बात करें तो फोर व्हीलर गाड़ियों में 70 हजार रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की बचत आम जनता को होगी.

GST रिफॉर्म से रेट में कमी होगी, ऐसे में कस्टमर का ऑटोमोबाइल सेक्टर की ओर रुझान अच्छा रहेगा. श्राद्ध और पितर पक्ष होने के करण ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन रहता है, लेकिन नवरात्रि में बाजार में रौनक बढ़ जाती है- सतीश थोरानी, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स

इतने 4-व्हीलर बिकने की संभावना: सतीश थोरानी के मुताबिक, 22 सितंबर से ऑटोमोबाइल सेक्टर में 28% जीएसटी की जगह 18% जीएसटी लगेगा. नवरात्रि के समय इस बार रायपुर में फोर व्हीलर गाड़ियां 2 से ढाई हजार तक बिकेंगी. वहीं पूरे छत्तीसगढ़ में साढ़े चार हजार से लेकर 5000 तक गाड़ियों की बिक्री होगी. लोग नवरात्रि को शुभ मानकर साल भर इंतजार करते है.

मेरे 4 शोरूम में अब तक 50 टू-व्हीलर गाड़ियों की बुकिंग हो चुकी है. उम्मीद है नवरात्रि के पहले दिन लगभग 150 गाड़ियां बिक जाएगी- कैलाश खेमानी शोरूम संचालक

मिनी दीवाली होगी: 2-व्हीलर शोरूम के संचालक कैलाश खेमानी ने बताया कि होंडा की टू व्हीलर गाड़ियों में 16 हजार रुपए तक आम जनता बचत कर पाएंगी. ऐसे में हम नवरात्रि को मिनी दिवाली के रूप में देख रहे हैं.