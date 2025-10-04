ETV Bharat / state

जीएसटी रिफॉर्म से बिजली बिल में मिल सकती है इतनी छूट

आगामी माह के बिजली बिल में नियम लागू हो सकते हैं.

GST Reform Electricity bill
जीएसटी कम होने से बिजली बिल में छूट (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 7:43 AM IST

3 Min Read
कोरबा: भारत सरकार ने 22 सितम्बर से जीएसटी दरों की नई व्यवस्था लागू की गई है. जिसे भारत सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का नाम दिया गया है. इस नई व्यवस्था में केन्द्र सरकार ने कोयले पर कंपनसेशन सेस समाप्त कर दिया है. ताप विद्युत उत्पादन के लिए कोयला ईंधन का काम करता है. ईंधन की लागत में कमी से उत्पादन लागत में भी कमी संभावित है. प्रारंभिक आंकलन के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली दर में लगभग 11 पैसे की कमी का लाभ मिल सकता है.

400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को संशोधित कर वर्तमान सरकार ने इसे 100 यूनिट कर दिया है. जिससे लोगों में काफी आक्रोश है. बिजली बिल से लोग परेशान हैं. ऐसे में जीएसटी रिफॉर्म के बाद बिजली बिल की दरों में बेहद मामूली कमी आएगी. हालांकि यह कमी फिलहाल बिजली बिल में लागू नहीं की गई है. लागू हो जाने के बाद ही या स्पष्ट होगा कि बिजली बिल में कितने की कमी आ सकती है. हालांकि पावर जनरेशन कंपनी की ओर से जारी किए गए सूचना के अनुसार यह छूट प्रस्तावित है.

GST Reform Electricity bill
प्रति टन कोयले के दाम में आई कमी (ETV Bharat Chhattisgarh)

कंपनसेशन सेस को पूरी तरह से किया गया है समाप्त : जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में किये गये सुधारों के अंतर्गत केन्द्र सरकार ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन सेस 400 रुपये प्रति टन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है. जबकि कोयले पर जीएसटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत किया गया है. इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से बिजली उत्पादन की लागत में कुछ कमी जरूर आएगी. कोयला कंपनी से पावर कंपनी कोयले की खरीदी करती है. इन दरों में संशोधन के बाद नए दर लागू होंगे, इसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा.

प्रति टन कोयले के दाम में आई कमी : छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की ओर से जारी अधिकृत सूचना के अनुसार अब कोयला औसतन अनुमानित 152.36 रुपये प्रति टन कम लागत पर मिलेगा. जिससे कंपनी की उत्पादन लागत में औसतन 11.54 पैसे प्रति यूनिट कमी संभावित है. कंपनसेशन सेस विद्युत उत्पादन लागत में एक बड़ा मुद्दा था. जिसमें राहत मिलने से उत्पादन लागत में कमी का मार्ग प्रशस्त होगा. जो भारत सरकार की मंशा के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा.

GST Reform Electricity bill
22 सितम्बर से जीएसटी दरों की नई व्यवस्था लागू (ETV Bharat Chhattisgarh)

इसी महीने से मिलना चाहिए था लाभ : बीएमसी के राष्ट्रीय मंत्री और उद्योग प्रभारी राधेश्याम जयसवाल का कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य पावर जनरेशन कंपनी को बिजली के उत्पादन में लगने वाले कोयला, पानी और तेल में छूट मिली है. यह छूट हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी स्लैब में रिफॉर्म के बाद मिलेगी. जिससे बिजली उत्पादन लागत में कमी आई है. इस वजह से उपभोक्ताओं को मिलने वाली बिजली में 11 पैसे प्रति यूनिट छूट दिया जाना प्रस्तावित है. यह छूट उपभोक्ताओं को इसी महीने से मिलनी चाहिए थी. लेकिन इस महीने के बिजली बिल में यह संशोधन नहीं हुआ है. संभवत: आगामी महीने के बिजली बिल में इसे लागू किया जाएगा. इस पर संगठन की नजर बनी हुई है. छूट नहीं मिलने की स्थिति में कंपनी से पत्राचार कर आगामी कार्रवाई की जाएगी.

KORBAELECTRICITY BILL EXEMPTIONELECTRICITY BILL DISCOUNTबिजली बिल में छूटGST REFORM ELECTRICITY BILL

