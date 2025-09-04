रायपुर : केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जीएसटी की दरों को रिफॉर्म किया है. जिसका असर काफी सारी चीजों पर पड़ेगा.इसे लेकर बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी ने जानकारी साझा की. अमित चिमनानी ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से अब लोगों को घर चलाना और घर बनाना आसान हो गया है. जीएसटी टैक्स रिफॉर्म के बाद अब जीएसटी को हम गुड एंड सिंपल टैक्स के रूप में अब हम उसको जान सकेंगे. आम आदमी के जीवन में बचत और देश में खपत दोनों बढ़ने वाली है.
घर बनाना अब होगा सस्ता : बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि हम सब का पहला सपना होता है घर बनाना. घर बनाने की लागत में जो कमी आएगी इसका आकलन हम केवल सीमेंट की दरों में जो कमी हुई है उससे कर सकते हैं. आज एक घर बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है, तो उसमें 20% की लागत सीमेंट में लगती है.
चिमनानी के मुताबिक सीमेंट के रेट में 10% कम हुआ है. घर बनाने की लागत में सीमेंट रेट कम करने से 2% लागत कम हो गई. उसके अलावा डेकोरेशन की वस्तुओं में 10% की कमी जिसमें एसी टीवी और फ्रिज शामिल है. उदाहरण के लिए 10 लाख का मकान बनाते हैं तो इसमें 1 लाख रुपए की बचत हो रही है. जो की एक आम आदमी के लिए यह बहुत बड़ी बचत है.
कुछ वस्तुओं में अलग-अलग तरह के जीएसटी टैक्स लग रहा था और विवाद की स्थिति बनती थी. बहुत सारे मामले कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं. एसेंशियल गुड्स में 5% जीएसटी लगेगा और बाकी चीजों पर 18% जीएसटी टैक्स लगेगा. इस प्रकार के लिटिगेशन पर अब विराम लग गया है.देश के सभी राज्यों में जीएसटी के विवादों के निपटारे के लिए एक ट्रिब्यूनल खोला जाएगा. रायपुर में भी इसका काम चल रहा है- अमित चिमनानी, प्रवक्ता बीजेपी
तीन दिनों में मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन : अगर ट्रिब्यूनल दूसरे राज्य में है तो एक व्यापारी को यहां से ट्रैवल करके जाना होता है. इसमें समय भी खराब होता था. लेकिन अब हर प्रदेश में ट्रिब्यूनल होगा. विवादों के निपटारे में जो खर्चा आता है और जो समय लगता है. इसमें एक तरह से कटौती देखने को मिलेगी. जीएसटी का रजिस्ट्रेशन पहले 7 दिनों में देने का होता था.अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तीन दिनों में मिलेगा.
