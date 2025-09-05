ETV Bharat / state

जीएसटी कटौती का छत्तीसगढ़ के व्यापारियों ने किया स्वागत, CAIT ने कहा लोगों को होगा फायदा

मोदी सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की है. केंद्र सरकार के इस कदम से पूरे देश में खुशी की लहर है.

New Generation GST Reform
मोदी सरकार में न्यू जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 7:17 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार 2025 को लागू कर दिया है. जीएसटी के नए स्लैब के जरिए आम जनता को काफी रियायत दी गई है. इस कदम से लोगों में काफी खुशी है. छत्तीसगढ़ समेत देश के व्यापारियों ने भी इस तोहफे की सराहना की है. देश के सबसे बड़े व्यापारिक संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने जीएसटी सुधारों और कर दरों के पुनर्गठन को एक ऐतिहासिक कदम बताया है.

जीएसटी सुधार से लोगों और व्यापारियों को होगा फायदा: कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा है कि इन सुधारों से छोटे व्यापारियों, उपभोक्ताओं और भारत की अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा. यह जीएसटी संरचना को और सरल बनाएगा और सामान्य लोगों की क्रय शक्ति में भारी वृद्धि कर देश की आर्थिक गतिविधियों और व्यापार को नई गति देगा.

जीएसटी में कटौती से लोगों को होगा फायदा (ETV BHARAT)

कैट के वाइस प्रेसिडेंट का बयान: कैट के राष्ट्रीय वाइस चेयरमेन अमर पारवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश भर के व्यापारियों की ओर से आभार व्यक्त किया है. उन्होंने कहा है कि 400 से अधिक वस्तुओं पर कर कम करने के सुधारों से आम आदमी को रोजमर्रा के खर्चे में बड़ी राहत मिलेगी और कर व्यवस्था भी चुस्त-दुरुस्त होगी. यह वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को दीपावली का बड़ा उपहार है.

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, इन जीएसटी सुधारों से घरेलू खपत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. रिपोर्ट का अनुमान है कि आगामी त्यौहारी सीजन में खपत में 7-8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. यह उपभोक्ता खर्च में वृद्धि, खुदरा व्यापार और छोटे दुकानदारों की बिक्री को सीधे लाभान्वित करेगी- अमर परवानी, वाइस प्रेसिडेंट, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स

बीमा सेवाओं को जीएसटी से मुक्ति: सरकार ने बीमा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त कर मध्यम वर्ग और वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत दी है. इससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा की प्रीमियम दरें और किफायती होंगी. महामारी के बाद और लगातार बढ़ती स्वास्थ्य लागत के बीच यह कदम आम परिवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा.

आर्थिक विकास को मिलेगी गति: कैट (CAIT) के जिलाध्यक्ष रघुनाथ पोद्दार ने कहा कि इन सुधारों से देश को कई तरह के फायदे होंगे. कम जीएसटी दरें उपभोक्ताओं को अधिक खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगी, जिससे बाजार की मांग बढ़ेगी और बढ़ती मांग का सीधा लाभ छोटे दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और थोक विक्रेताओं को मिलेगा. उपभोग बढ़ने से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाना होगा, जिससे रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी.

ये सुधार केवल टैक्स में बदलाव नहीं हैं, बल्कि भारत के व्यापार का स्वर्णिम अध्याय हैं और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है. आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ छोटे व्यापारियों पर बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा- रफीक मेमन, मीडिया प्रभारी, CAIT

ये सुधार केवल टैक्स में बदलाव नहीं हैं,बल्कि भारत के व्यापार का स्वर्णिम अध्याय है और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक बड़ा कदम है. आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ छोटे व्यापारियों पर बल्कि पूरे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा- रघुनाथ पोद्दार, जिलाध्यक्ष, CAIT

जीएसटी कटौती का मोदी सरकार ने कब किया था ऐलान: मोदी सरकार ने जीएसटी सुधारों को लेकर बदलाव का ऐलान 3 सितंबर को किया था. इसे आगामी पीढ़ी का जीएसटी सुधार कहा जा रहा है. जीएसटी परिषद में इसे मंजूरी दी गई. अब यह दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होगी. इसके संकेत पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में दिए. उन्होंने ऐलान किया था कि दिवाली से पहले हमारी सरकार नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी सुधार करेंगे. अब जीएसटी स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी रहेगा.12 फीसदी और 28 फीसदी के स्लैब को हटा दिया गया है. सिर्फ बाकू, पान मसाला और एरेटेड ड्रिंक्स जैसे पदार्थ पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा.

GST में कटौती के बाद 33 लाइफ सेविंग दवाइयां होंगी सस्ती, यहां देखी पूरी लिस्ट

GST कटौती से पनीर, मक्खन और घी होंगे और भी किफायती, उपभोक्ताओं की जेब को राहत

जीएसटी रिफॉर्म से कई मुश्किलें हुई आसान, सिर्फ तीन दिनों में मिलेगा रजिस्ट्रेशन

