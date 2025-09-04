ETV Bharat / state

कृषि उपकरण, खाद-बीज और कृषि उत्पादों पर GST दरों में कटौती, किसानों ने सराहा, फैसले का किया स्वागत - FARMERS REACTION ON GST RATE CUT

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कृषि सेक्टर से जुड़े लोगों को बड़ी राहत दी है.

कृषि सेक्टर के लिए जीएसटी दरों में कटौती पर किसानों की प्रतिक्रा
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2025 at 9:52 PM IST

करनालः जीएसटी काउंसिल की बुधवार को नई दिल्ली में मीटिंग हुई. मीटिंग में कई सेक्टर में उपयोग आने वाली सामग्री और उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी की दरों में कटौती की गई है. इसमें कृषि सेक्टर भी शामिल है. इसका फायदा किसानों को और इस सेक्टर से जुड़े लोगों को होगा. नई दरें 22 सितंबर से लागू होगी. नरेंद्र मोदी सरकार के इस फैसले का हरियाणा के किसानों ने स्वागत किया है. इस पर करनाल जिले के किसान और किसान नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

क्या है सरकार का फैसलाः कृषि क्षेत्र में उपयोग आने वाली मशीनरी, उपकरण, पेस्टिसाइड, कीटनाशक सहित अन्य चीजों पर लगने 12 और 18% जीएसटी को घटाकर 5% कर दिया गया है. इसका फायदा अब किसानों को सस्ते दाम पर ये सामग्रियां मिलेंगी.

कृषि क्षेत्र में होना चाहिए जीरो जीएसटीः भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रिंस वड़ैच ने कहा कि "सरकार ने कृषि से जुड़े हुए उपकरण और अन्य कई उत्पाद पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी है जिससे किसानों को काफी फायदा होगा. खेती में लागत लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में किसान काफी परेशान था लेकिन सरकार के इस कदम से उन्हें फायदा मिलेगा. इससे किसानों को काफी मदद होगा. लेकिन हम किसानों की मांग है कि खेती में उपयोग आने वाली हर सामग्री जैसे खाद-बीज, दवाइयां उपकरण, मशीनरी पर जीएसटी शून्य हो ताकि किसानों को और भी ज्यादा राहत मिल सके. "

किसानों से कुछ कंपनियां अधिक पैसा करती है वसूल: प्रिंस वड़ैच ने कहा कि "खेती में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला ट्रैक्टर की कीमत पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि अब 5 फीसदी टैक्स देना होगा. हमारी अपील है कि इस प्रक्रिया में कुछ कंपनियां किसानों से अधिक पैसा वसूल करती है. सरकार को उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए ताकि सीधा किसानों को इसका लाभ मिले और कोई इसका फायदा ना उठा सके."

किसानों पर आर्थिक बोझ घटेगाः किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि "सरकार के इस कदम से वह काफी खुश हैं क्योंकि जीएसटी ज्यादा लगाने की वजह से किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा था लेकिन अब इससे किसानों को कुछ राहत जरूर मिलेगी. कृषि के यंत्र कम दामों पर खरीद पाएंगे तो वहीं खेती में प्रयोग होने वाले कीटनाशक और पेस्टीसाइड भी कम दाम पर मिल पायेगा."


सरकार के कदमों को किसानों ने की प्रशंसाः किसान गजे सिंह ने कहा कि "सरकार से किसानों की लंबे समय से मांग थी कि वह खेती में बढ़ते हुए खर्च को कम करें. सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिसकी वह प्रशंसा करते हैं. लेकिन ऐसे और भी बहुत से काम हैं जो सरकार को करना चाहिए. कृषि सेक्टर में किसान काफी परेशान हैं. मौजूदा हालातों में बाढ़ ने किसानों की फसल तबाह कर दी है. ऐसे में किसानों की जितनी मदद सरकार कर सके करनी चाहिए."

किसानों को सरकार से और भी राहत की उम्मीदः किसान रोशन लाल ने कहा कि "सरकार के द्वारा किसानों के हित में सोचा गया है एक अच्छी बात है. हम किसानों को इसका लाभ मिलेगा. सरकार धीरे-धीरे किसानों के हित में काम कर रही है जिसके चलते किसानों को कुछ राहत जरूर मिल रही है. उम्मीद करते हैं कि आगे भी सरकार किसानों के हित में काम करेगी."

घटी हुई जीएसटी से किस-किस चीज में मिलेगा लाभः जीएसटी की दर कम करने से किसानों को कई चीजों पर फायदा होने वाला है. ट्रैक्टर और उससे जुड़े हुए किसी भी प्रकार के कृषि यंत्र पर अब 5 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके साथ-साथ बीज ड्रिल, थ्रेसर सहित अन्य कृषि उपकरणों में भी राहत मिलेगी. सिंचाई की मशीन पर भी 5% टैक्स लगेगा जो पहले 12% था. बायो कीटनाशक और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर भी सरकार ने जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है. बागवानी और हार्वेस्टिंग मशीन पर पहले 12% जीएसटी टैक्स दिया जाता था लेकिन अब वह 5% कर दिया गया है. सबसे ज्यादा राहत किसानों को ट्रैक्टर में मिली है क्योंकि ट्रैक्टर के टायर पर पहले 18% टैक्स लगाया जाता था जो अब घटकर 5% कर दिया है. इससे किसानों को कम दाम देने पड़ेंगे और उसके साथ-साथ ट्रैक्टर खरीदने पर 12% जीएसटी होता था वह भी 5% दिया गया है.

