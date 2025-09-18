ETV Bharat / state

हाईकोर्ट ने कहा- GST व्यापार में सुगमता के लिए लाया गया, लेकिन अधिकारी इसके विपरीत काम कर रहे

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी को लेकर गंभीर टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा, राजस्व अधिकारी सरकार की मंशा के विपरीत काम करने पर तुले हैं.

Photo Credit: Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश (Photo Credit: Allahabad High Court)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 9:30 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीएसटी के एक मामले में टिप्पणी की कि केंद्र सरकार व्यापार करने में सुगमता के लिए जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) लाई है, लेकिन राजस्व अधिकारी इसके मूल उद्देश्य के ही विपरीत काम करने पर तुले हैं.

सेफकॉन लाइफसाइंस की टैक्स याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने कहा कि जब किसी करदाता द्वारा माल की वास्तविक आवाजाही साबित हो जाती है और संबंधित प्राधिकरण द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है तो जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत कार्यवाही अनुचित है.

कब हो सकता है एक्शन: ​इस प्रावधान के तहत कार्यवाही तब शुरू की जा सकती है, जब किसी करदाता ने कर का भुगतान नहीं किया है या कम भुगतान किया है या गलत तरीके से वापसी ली है या धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को छिपाकर इनपुट-टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाया है या उपयोग किया है.

डीलर्स का परेशान किया जा रहा: ​कोर्ट ने कहा कि जब सरकार को यह पता चला कि अधिनियम की धारा 74 की आड़ में विभिन्न डीलरों को परेशान किया जा रहा है तो उसने 13 दिसंबर 2023 को एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि अधिनियम की धारा 74 के तहत कार्यवाही तभी शुरू की जा सकती है जब कर के भुगतान से बचने के लिए कोई धोखाधड़ी, जानबूझकर गलतबयानी या तथ्यों को छिपाया गया हो, अन्यथा नहीं.

कंपनी ने टैक्स रिटर्न दाखिल किया था: सुनवाई के दौरान याची की ओर से कहा गया कि यूनिमैक्स फार्मा केम पुराना तालुका भिवंडी ठाणे के साथ कुछ लेनदेन किया गया, जिसके लिए चालान (इनवॉइस), ई-वे बिल और परिवहन बिल बनाए गए थे. सभी लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से हुए थे और दूसरी कंपनी ने लेनदेन की घोषणा करते हुए टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया था.

दूसरी फर्म का पंजीकरण रद्द किया गया: ​इसके बाद भी याची को जीएसटी अधिनियम की धारा 74 के तहत इनपुट-टैक्स क्रेडिट का गलत लाभ उठाने के लिए नोटिस इस आधार पर जारी किया गया कि दूसरी फर्म का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था. याची ने विस्तृत जवाब दाखिल किया लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था.

याची की अपील भी खारिज की: याची की अपील भी खारिज कर दी गई. याची की ओर से कहा गया कि सप्लायर के जीएसटीआर 3B में यह दर्शाया गया है कि उसने याची के साथ हुए लेनदेन पर कर जमा किया था. दलील दी गई कि लेनदेन का समर्थन करने वाली सभी सामग्री संबंधित अधिकारियों के साथ कोर्ट में भी पेश की गई थीं.

लेनदेन में कोई अनियमितता नहीं मिली: सुनवाई के बाद ​कोर्ट ने टिप्पणी की कि सभी दस्तावेज अधिकारियों के सामने पेश किए गए और सभी तर्कों को अधिकारियों ने नोट किया, लेकिन आदेश करते समय उन्हें कोई महत्व नहीं दिया गया. सप्लायर और याची के जीएसटीआर 3B को लेनदेन दिखाते हुए रिकॉर्ड में लाया गया और विभाग ने इन्हें नकारा नहीं. याची और सप्लायर के बीच लेनदेन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई, जो प्राधिकरण के पास उपलब्ध सामग्री में दर्ज हो.

