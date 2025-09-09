ETV Bharat / state

लखनऊ में GST के डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस में कलछुल से पिटाई, महिला-युवक गिरफ्तार

पिटाई से डिप्टी कमिश्नर के हाथ में चोट, दोनों आरोपियों के खिलाफ लिखा गया मुकदमा.

लखनऊ में GST के डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस में कलछुल से पिटाई.
लखनऊ में GST के डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस में कलछुल से पिटाई. (Photo Credit; Lucknow Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के विभूति खंड क्षेत्र में एक युवक और महिला ने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की कलछुल से पिटाई कर दी. इस हमले में डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार घायल हो गए. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

डिप्टी कमिश्नर प्रमोद कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया है कि वे सृजन बिहार कॉलोनी, विपुल खण्ड गोमतीनगर लखनऊ निवासी हैं. राज्य कर विभाग में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं. सोमवार लगभग 01.15 बजे अपने ऑफिस में बैठकर कार्य कर रहे थे. तभी रानी निगम व इन्द्रजीत निगम, जो कि बर्रा, कानपुर के निवासी हैं, अपने हाथ में धारादर स्टील का पल्टा लेकर आए और हमला कर दिया.

इस हमले में बाएं हाथ में गंभीर चोट आई है. शोर मचाने पर कर्मचारी जगदीश चन्द्र कमरे के अन्दर दौड़कर आए और बीचबचाव किया. तत्काल अपने मोबाइल से 112 नम्बर डायल किया तो पुलिस मौके पर आ गई. इस घटना को कार्यालय के और कई लोगों ने देखा है.

इस प्रकरण पर विभूति खंड थाना प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व में उपायुक्त प्रमोद कानपुर में तैनात थे. इस दौरान इंद्रजीत नाम का युवक संविदा कर्मी के रूप में कंप्यूटर चालक के पद पर तैनात था. इंद्रजीत के पिता की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसे करीब 35 लाख रुपये बीमा क्लेम के रूप में मिले थे. इंद्रजीत ने बहन व बहनोई पर गबन का आरोप लगाते हुए मुकदमा कानपुर में पंजीकृत कराया था.

इंद्रजीत को ऐसा लगता था कि प्रमोद कुमार ने वह मुकदमा अपने प्रभाव से समाप्त कर दिया है. जिसकी वजह से इंद्रजीत प्रमोद से रंजिश रखता था. इसी बात को लेकर इंद्रजीत व महिला ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित प्रमोद के दफ्तर में पहुंचकर मारपीट की है. प्रमोद की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

यह भी पढ़ें: स्वास्थ्य विभाग में गजब का फर्जीवाड़ा; एक व्यक्ति के नाम पर 6 अलग-अलग जिलों में नौकरी, 2016 से ही ले रहे सभी वेतन

For All Latest Updates

TAGGED:

LUCKNOW GST DEPUTY COMMISSIONERGST DEPUTY COMMISSIONER PRAMODLUCKNOW GST OFFICEGST DEPUTY COMMISSIONER BEATEN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

यूपी-नेपाल के कई शहरों की लाइफ लाइन है 41 साल पुराना ये पुल; एक KM लंबे संजय सेतु में आने लगी दरार, होता है कंपन

बनारस के सुनील हैं बेजुबानों के मसीहा; 30 साल में 2000 से अधिक जानवरों की बचाई जान, 14 साल की उम्र से कर रहे सेवा

यूपी के इन 13 जिलों में बनेंगे 16 नए बिजली सब स्टेशन, खूब आएगी बत्ती

देश में यूपी सरकार के मंत्री सबसे अधिक क्रिमिनल, 2 महिला मंत्रियों पर भी केस, एक भी अरबपति नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.