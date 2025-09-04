राजनांदगांव: दशहरा और दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने आम जनता की बल्ले बल्ले कर दी है. बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों में भारी कटौती का ऐलान किया. इस ऐलान के साथ ही आने वाले समय में कई चीजों के दाम कम हो जाएंगे. महिलाओं के घर का बजट अब थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा.

जीएसटी स्लैब में बदलाव: केंद्र सरकार के जीएसटी की तारीफ करते हुए रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी में स्लैब में काफी बदलाव किए गए हैं और जीएसटी कम किया गया है. निश्चित ही मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारों को इसका फायदा मिलेगा. जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही समृद्धि आएगी.

जेब पर पड़ रहा भार होगा कम (ETV Bharat)

जीएसटी में कटौती: शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम भवन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया. सहकारिता सम्मेलन में राजनांदगांव जिला, कवर्धा जिला, मोहला मानपुर जिला और खैरागढ़ जिला के किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025: कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री केदार कश्यप विधानसभा, अध्यक्ष रमन सिंह और राजनांदगाव लोकसभा सांसद संतोष पांडेय मौजूद रहे. कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में चारों जिले के किसान मौजूद रहे. छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डाॉ रमन सिंह ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, गुजरात मॉडल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सहकारिता के क्षेत्र में काम करेगा, ताकि हम अमूल की तरह दूध उत्पादन में भी हम आगे आ सकें.

एनएचएम कर्मियों के हड़ताल पर दिया जवाब: विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र में हमारा प्रदेश छत्तीसगढ़ अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो सके इसपर फोकस किया जाएगा. रमन सिंह ने एनएचएम कर्मियों के हड़ताल को लेकर कहा कि यह स्वास्थ्य मंत्री का विषय है और उचित फैसला प्रदेश सरकार करेगी.

सहकारिता सम्मेलन: सम्मेलन में कई जिले के किसान और लोग शामिल हुए जहां सहकारिता से जुड़ी विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराई गई, विभिन्न सामग्रियों का विवरण इस दौरान किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि अधिकारी कर्मचारी और गणमान्य नागरिकों की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

क्या कहा केंद्रीय वित्त मंत्री ने: जीएसटी कटौती के बाद नई दरें 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगी. जीएसटी सुधारों की घोषणा करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "यह सुधार केवल दरों को रेशनल बनाने के लिए नहीं है. यह संरचनात्मक सुधारों पर भी केंद्रित है. यह जीवन को आसान बनाने के बारे में भी है, ताकि व्यवसाय जीएसटी के साथ अपना संचालन आसानी से कर सकें."