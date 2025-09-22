ETV Bharat / state

GST बचत उत्सव शुरू, ग्राहक और व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, कम कीमत में सामान मिलने से लोगों के चेहरे खिले

GST बचत उत्सव शुरू ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : September 22, 2025 at 1:39 PM IST 3 Min Read

अंबाला: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद से आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक में खुशी की लहर है. सरकार ने इसे "GST बचत उत्सव" के रूप में मनाने की बात कही है, जिससे उपभोक्ताओं को कई सामान अब सस्ते दामों में मिलने शुरू हो गए हैं. कारोबारियों की मानें तो GST दरों में कमी आने से जहां महंगाई पर नियंत्रण होगा, वहीं व्यापार में भी वृद्धि होगी. खासकर रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के सस्ते होने से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा. CA ने कहा- "ये सरकार का सराहनीय कदम": अंबाला निवासी CA अनुभव गोयल ने कहा कि, “ये सरकार का सराहनीय कदम है. सरकार ने ध्यान दिया है कि GST में कटौती का लाभ केवल कंपनियों को नहीं, बल्कि ग्राहकों को भी मिले. उदाहरण के तौर पर यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उस पर 12% GST लगता है तो उसकी कीमत 112 रुपये हो जाती है. अब GST घटने के बाद वही वस्तु 105 रुपये में मिल सकती है. इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों को लाभ होगा.” अंबाला में व्यापारियों और उपभोक्ताओं के चेहरे खिले (ETV Bharat)