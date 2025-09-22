GST बचत उत्सव शुरू, ग्राहक और व्यापारियों की बल्ले-बल्ले, कम कीमत में सामान मिलने से लोगों के चेहरे खिले
नवरात्रि के पहले दिन GST में कटौती से देशभर में व्यापारियों और उपभोक्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है.
Published : September 22, 2025 at 1:39 PM IST
अंबाला: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कटौती का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद से आम जनता से लेकर व्यापारी वर्ग तक में खुशी की लहर है. सरकार ने इसे "GST बचत उत्सव" के रूप में मनाने की बात कही है, जिससे उपभोक्ताओं को कई सामान अब सस्ते दामों में मिलने शुरू हो गए हैं. कारोबारियों की मानें तो GST दरों में कमी आने से जहां महंगाई पर नियंत्रण होगा, वहीं व्यापार में भी वृद्धि होगी. खासकर रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं के सस्ते होने से ग्राहकों को सीधा फायदा होगा.
CA ने कहा- "ये सरकार का सराहनीय कदम": अंबाला निवासी CA अनुभव गोयल ने कहा कि, “ये सरकार का सराहनीय कदम है. सरकार ने ध्यान दिया है कि GST में कटौती का लाभ केवल कंपनियों को नहीं, बल्कि ग्राहकों को भी मिले. उदाहरण के तौर पर यदि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये है और उस पर 12% GST लगता है तो उसकी कीमत 112 रुपये हो जाती है. अब GST घटने के बाद वही वस्तु 105 रुपये में मिल सकती है. इससे ग्राहक और विक्रेता दोनों को लाभ होगा.”
"ग्राहक और व्यापारी दोनों को मिलेगा फायदा": वहीं, दुकानदार जतिन ने कहा कि, "“GST में कटौती से हमें भी फायदा होगा और ग्राहकों को भी. मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं.” अंबाला के मोबाइल कारोबारी साहिल ने कहा कि, “GST घटने से मोबाइल की कीमतों में फर्क आया है. आगे चलकर व्यापार में इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा.” वहीं, कारोबारी मनोज जोशी ने कहा कि “ पीएम मोदी का ये निर्णय व्यापारियों के लिए फायदेमंद है और आम जनता को भी इससे राहत मिलेगी.”
महंगाई पर पड़ेगा असर: GST में कमी के चलते अब कई उपभोक्ता वस्तुएं जैसे घरेलू उपकरण, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान, और रोजमर्रा की चीजें सस्ती मिलेंगी. इसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा, जिससे नवरात्रि जैसे पर्वों पर खरीदारी बढ़ सकती है.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवरात्र के पहले दिन लिया गया ये फैसला आम जनता और कारोबारियों के लिए दोहरा लाभ लेकर आया है. एक ओर जहां ग्राहकों को राहत मिलेगी, वहीं व्यापारी वर्ग को भी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा. देशभर में GST बचत उत्सव की शुरुआत के साथ ही अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर और काबू पाया जा सकेगा.
