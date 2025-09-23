GST कम होने के बाद भी सस्ता नहीं मिल रहा सामान, जबलपुर में लोगों का विरोध

ETV Bharat / state

जबलपुर में उपभोक्ता संगठनों का विरोध, जीएसटी की नई दरों पर मार्केट में नहीं मिल रहा सामान, शिकायतों को नहीं हो रहा समाधान.

GST कम होने के बाद भी सस्ता नहीं मिल रहा सामान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 7:10 PM IST

जबलपुर: देश में 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है. जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद कई सामानों के दाम घट गए हैं, जिन्हें आम आदमी रोजमर्रा की जिंदगी में खरीदता है. जिसमें दूध, पनीर, ब्रेड और मक्खन सहित कई प्रोडक्ट शामिल हैं. जीएसटी को लेकर जबलपुर में उपभोक्ताओं से जुड़े संगठन ने विरोध जताया है. उपभोक्ताओं से जुड़े नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच का कहना है कि जीएसटी काउंसिल ने आम जनता को जो मदद दी है, वह उन तक नहीं पहुंच रही है. बाजार में विक्रेता सस्ती दरों पर जनता को माल उपलब्ध नहीं करवा रहे है. जनता के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि जीएसटी के खिलाफ शिकायत का कोई पोर्टल नहीं है.

GST की नई दरों पर नहीं मिल रहा सामान

जबलपुर के आम उपभोक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ने वाले नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जबलपुर में प्रदर्शन किया. मंच के संरक्षक डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने बताया "भले ही केंद्र सरकार ने जीएसटी की नई दरें लागू कर दी हैं, लेकिन उन्हें लोगों ने यह जानकारी दी है कि बाजार में आम आदमी को जीएसटी की नई दरों पर समान नहीं मिल रहा है और दुकानदार सामान की कीमत कम करके नहीं बेच रहे हैं.

जबलपुर में लोगों का विरोध (ETV Bharat)

हेल्पलाइन नंबर को जांच का अधिकार नहीं

ऐसी स्थिति में यदि दुकानदार के खिलाफ कोई ग्राहक शिकायत भी करना चाहे, तो उसे कोई मदद नहीं मिल रही है. भले ही केंद्र सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर शिकायत लेने के बाद कोई मदद नहीं पहुंचा रहे हैं. क्योंकि हेल्पलाइन नंबर पर उपलब्ध कर्मचारियों को जांच का अधिकार नहीं है. वह केवल हमारी बात किसी अधिकारी तक पहुंचा सकता है."

GST की शिकायत करने सरकार करे व्यवस्था

डॉ. पीजी नाजपांडे का कहना है कि "पहले इसके लिए जीएसटी की वेबसाइट पर शिकायत का एक कॉलम बनाया गया था. जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत लिखित तरीके से दर्ज करवा सकता था. इस शिकायत के आधार पर जांच होती थी, तो पीड़ित को मदद मिलती थी, लेकिन 31 मार्च के बाद से मुनाफाखोरी के खिलाफ की जाने वाली शिकायतों का कॉलम बंद कर दिया गया है. इसलिए मंच की ओर से राज्य सरकार से यह मांग की जा रही है कि सरकार जीएसटी से शिकायत करने की व्यवस्था शुरू करवाए."

JABALPUR PROTEST NEW GST GOODS
उपभोक्ता संगठनों का विरोध (ETV Bharat)

पुरानी दर पर MRP लिखा मिल रहा सामान

बताया जा रहा है कि बाजार में अभी भी पुरानी दर पर एमआरपी लिखा हुआ सामान मौजूद है. विक्रेता एमआरपी पर ही सामान बेच रहा है. ऐसी स्थिति में ग्राहक को सस्ती दरों पर सामान उपलब्ध नहीं है. बाजार में अभी भी लोगों को इस बात की पूरी जानकारी नहीं है कि कौन सा सामान सस्ता हुआ है और कौन सा सामान अभी भी पुराने दामों पर बिक रहा है.

मंत्री राकेश सिंह बोले-कांग्रेस को अच्छे काम में दिखती है बुराई

मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने जबलपुर में जीएसटी कम होने के बाद व्यापारियों और महाकौशल चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से बात की. मंत्री राकेश सिंह का कहना है कि "भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. जब किसी सरकार ने जनता का हित देखते हुए भारी मात्रा में टैक्स वापस लिए हैं. जहां तक कांग्रेस के आरोपों का सवाल है, तो कांग्रेस को हर अच्छे काम में बुराई ही दिखती है. कांग्रेस आम जनता की आवाज नहीं है.

