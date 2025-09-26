ETV Bharat / state

ग्रेटर नगर निगम की विशेष बैठक में हंगामा, 'वोट चोर गद्दी छोड़' बनाम 'पीएम मोदी जिंदाबाद' के नारों से गूंजा सदन

ग्रेटर निगम में जीएसटी और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा हुई. कांग्रेस ने विरोध किया तो भाजपा ने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए.

सदन में वोट चोरी के पोस्टर लहराते हुए (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 26, 2025 at 7:00 PM IST

जयपुर: ग्रेटर नगर निगम की विशेष बोर्ड सभा शुक्रवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई, जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस और भाजपा पार्षद आमने-सामने आ गए. चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद 'वोट चोर गद्दी छोड़' लिखे पोस्टर लहराने लगे. कुछ पार्षद टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे. जवाब में बीजेपी पार्षदों ने 'पीएम मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाए. देखते ही देखते सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया. बढ़ते हंगामे के चलते बैठक पहले 10 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और फिर सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया.

'नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स' और 'वन नेशन वन इलेक्शन' जैसे एजेंडों पर चर्चा के लिए रखी गई विशेष बोर्ड मीटिंग में विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने तीखा विरोध दर्ज कराया और सदन में नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद 'वोट चोर गद्दी छोड़' के पोस्टर लहराने लगे. टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी. कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने काला झंडा भी दिखाया, साथ ही एजेंडे की प्रति को फाड़ कर सदन छोड़कर चले गए.

भाजपा ने महिमा मंडन का मंच बनाया: नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस विशेष बैठक को महज पार्टी महिमा मंडन का मंच बना दिया. दीपावली सिर पर है और शहर की सड़कें, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसे असली मुद्दे एजेंडे में शामिल नहीं किए गए. महज प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने और 'वन नेशन वन इलेक्शन' की जय-जयकार करवाने के लिए बैठक बुलाई गई. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों में अभी भी कई खामियां हैं. केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी, तब भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया था. अब वही मॉडल 'कॉपी-पेस्ट' करके लागू किया गया है. आज जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का प्रयास हुआ और उसमें भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है.

प्रधानमंत्री को धन्यवाद, विपक्ष पर निशाना: हाल ही में लागू हुए नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में भी जनजागरण किया जाएगा. इसे प्रत्येक पार्षद, पार्षद के जरिए प्रत्येक आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बोर्ड बैठक बुलाई गई. इस बोर्ड मीटिंग में हंगामे के बीच में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और फिर सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. इस पर महापौर सौम्या गुर्जर ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म्स एक आर्थिक क्रांति है. रोजमर्रा के जरूरी सामान पर टैक्स घटाया गया है और कुछ बुनियादी वस्तुएं जैसे स्टेशनरी पूरी तरह टैक्स-फ्री कर दी गई हैं. ये बदलाव हर आमजन तक पहुंचे, इसके लिए पार्षद जिम्मेदारी निभाएंगे.

जीएसटी रिफॉर्म क्रांतिकारी कदम: मेयर ने कहा कि ये रिफॉर्म देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पारित हुआ. इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्षद पिछले दो साल से विकास कार्यों पर चर्चा से बचते रहे हैं, जबकि बीजेपी बोर्ड ने पिछले चार साल में 60 हजार लाइटें लगाईं. करीब 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुए, लेकिन विपक्ष हमेशा हंगामे पर उतारू रहता है. आज भी उन्होंने चर्चा का अवसर छोड़कर लोकतांत्रिक गरिमा को ठेस पहुंचाई है. इस दौरान मेयर ने संस्कृत का श्लोक बोलते हुए विपक्ष को 'पशु' की संज्ञा भी दे डाली.

अंतिम दौर में ग्रेटर निगम: चूंकि अब जयपुर के निगम एक होने जा रहे हैं, ऐसे में ग्रेटर नगर निगम का अस्तित्व अपने अंतिम दौर में है. हालांकि शुक्रवार को विशेष बैठक के दौरान विकास कार्यों पर चर्चा का मुद्दा उठा. ऐसे में मेयर ने आगामी 16 अक्टूबर को साधारण सभा की बैठक बुलाने की ओर इशारा किया. उस दौरान बोर्ड का ग्रुप फोटो भी लिया जाएगा. मेयर ने विपक्ष के रवैये पर तंज कसते हुए कहा कि यदि यही स्थिति रही तो ये यादगार क्षण भी अधूरा रह जाएगा.

