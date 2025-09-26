ETV Bharat / state

ग्रेटर नगर निगम की विशेष बैठक में हंगामा, 'वोट चोर गद्दी छोड़' बनाम 'पीएम मोदी जिंदाबाद' के नारों से गूंजा सदन

सदन में वोट चोरी के पोस्टर लहराते हुए ( ETV Bharat Jaipur )

Published : September 26, 2025

जयपुर: ग्रेटर नगर निगम की विशेष बोर्ड सभा शुक्रवार को हंगामे की भेंट चढ़ गई, जैसे ही जीएसटी रिफॉर्म्स और वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा शुरू हुई. कांग्रेस और भाजपा पार्षद आमने-सामने आ गए. चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद 'वोट चोर गद्दी छोड़' लिखे पोस्टर लहराने लगे. कुछ पार्षद टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे. जवाब में बीजेपी पार्षदों ने 'पीएम मोदी जिंदाबाद' के नारे लगाए. देखते ही देखते सदन का माहौल पूरी तरह गरमा गया. बढ़ते हंगामे के चलते बैठक पहले 10 मिनट के लिए स्थगित की गई, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ और फिर सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. 'नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स' और 'वन नेशन वन इलेक्शन' जैसे एजेंडों पर चर्चा के लिए रखी गई विशेष बोर्ड मीटिंग में विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने तीखा विरोध दर्ज कराया और सदन में नारेबाजी करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद 'वोट चोर गद्दी छोड़' के पोस्टर लहराने लगे. टेबलों पर चढ़कर नारेबाजी की और एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी. कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने काला झंडा भी दिखाया, साथ ही एजेंडे की प्रति को फाड़ कर सदन छोड़कर चले गए. पढ़ें: स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 रैंकिंग में जयपुर ग्रेटर नगर निगम 16 वी रैंक पर आया, हेरिटेज निगम को मिली 20वीं रैंक भाजपा ने महिमा मंडन का मंच बनाया: नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने इस विशेष बैठक को महज पार्टी महिमा मंडन का मंच बना दिया. दीपावली सिर पर है और शहर की सड़कें, नालियों की सफाई, स्ट्रीट लाइट जैसे असली मुद्दे एजेंडे में शामिल नहीं किए गए. महज प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने और 'वन नेशन वन इलेक्शन' की जय-जयकार करवाने के लिए बैठक बुलाई गई. उन्होंने कहा कि जीएसटी सुधारों में अभी भी कई खामियां हैं. केंद्र में जब कांग्रेस सरकार थी, तब भाजपा ने जीएसटी का विरोध किया था. अब वही मॉडल 'कॉपी-पेस्ट' करके लागू किया गया है. आज जनता से जुड़े मुद्दों की बजाय धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का प्रयास हुआ और उसमें भी विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, जो लोकतंत्र की हत्या है.