ETV Bharat / state

दुर्ग में 10 करोड़ की GST चोरी, गुटखा फैक्ट्री पर छापा, मालिक भी गिरफ्तार

दुर्ग के गुटखा व्यापारी गुरमुख जुमनानी को स्टेट जीएसटी की टीम ने गिरफ्तार है.

GST ACTION ON GUTKHA FACTORY
दुर्ग में 10 करोड़ की GST चोरी, गुटखा फैक्ट्री पर छापा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 7:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: स्टेट जीएसटी टीम ने जिले में 10 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा किया है. जिले के गनियारी गांव में स्थित अवैध गुटखा फैक्ट्री में GST विभाग ने फिल्मी स्टाइल में दीवार फांदकर छापा मारा. इससे पहले भी टीम ने छापा मारा था तब फैक्ट्री मालिक फरार हो गया था. इस बार फरार चल रहे फैक्ट्री मालिक गुरमुख जुमनानी को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

सैंपल और अवैध सामग्री बरामद: कोमल फूड प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री से मंगलवार को 30 किलो इलायची छिलका, 1.5 किलो मेंथॉल और अन्य गुटखा बनाने वाले पदार्थ बरामद किए गए. साथ ही बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे कन्हैया गोल्ड प्रीमियम एरिका नेट ब्रांड के 500 ग्राम के पैकिंग पैकेट भी जब्त किए गए.

दुर्ग में 10 करोड़ की GST चोरी, गुटखा फैक्ट्री पर छापा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले एक करोड़ से ज्यादा की सुपारी जब्त हुई: पहले की कार्रवाई में फैक्ट्री से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 1050 बोरियां कच्ची सुपारी जब्त की गई थी. साथ ही 247 बोरियों में 33 लाख 34 हजार की कटी सुपारी भी जब्त की गई.

कोमल फूड प्रोडक्ट्स पर 3 बार कार्रवाई: गनियारी गांव में संचालित "कोमल फूड प्रोडक्ट्स" नाम की फैक्ट्री पर टीम ने कार्रवाई की है. इस फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गईं. कंपनी के पास कोई फूड लाइसेंस नहीं था और यह अवैध तरीके से चल रही थी. अवैध तरीके से संचालित इस फैक्ट्री में 12 जून को राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर की ओर से टीम भेजकर कार्रवाई की गई थी. इसमें सहायक आयुक्त नितेश मिश्रा, मोहित बेहरा, शामिल थे. वहीं 2 बार जिला स्तर पर भी कार्रवाई हुई थी.

राज्य और जिला अधिकारियों के बीच तालमेल पर सवाल: सवाल यह उठ रहा है कि जब पहले जिला फूड अधिकारी ऋचा शर्मा ने सैंपल जप्त किए थे, तो राज्य स्तर की टीम को दोबारा कार्रवाई क्यों करनी पड़ी?

पिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद और कड़ी कार्रवाई हो सकती है.

लालटेन के साथ बढ़े बिजली बिल का विरोध, जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने आंदोलन की दी चेतावनी
छत्तीसगढ़ में EOW का बिग एक्शन, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग समेत 10 जगहों पर रेड, निशाने पर शराब और कोयला कारोबारी
दुर्ग में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, डायरेक्टर और पति पत्नी समेत 5 गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

DURG GUTKHA FACTORYGST ACTIONस्टेट जीएसटी टीमअवैध गुटखा फैक्ट्रीGST ACTION ON GUTKHA FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.