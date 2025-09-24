ETV Bharat / state

दुर्ग में 10 करोड़ की GST चोरी, गुटखा फैक्ट्री पर छापा, मालिक भी गिरफ्तार

दुर्ग में 10 करोड़ की GST चोरी, गुटखा फैक्ट्री पर छापा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सैंपल और अवैध सामग्री बरामद: कोमल फूड प्रोडक्ट्स नाम की फैक्ट्री से मंगलवार को 30 किलो इलायची छिलका, 1.5 किलो मेंथॉल और अन्य गुटखा बनाने वाले पदार्थ बरामद किए गए. साथ ही बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे कन्हैया गोल्ड प्रीमियम एरिका नेट ब्रांड के 500 ग्राम के पैकिंग पैकेट भी जब्त किए गए.

दुर्ग: स्टेट जीएसटी टीम ने जिले में 10 करोड़ से अधिक की टैक्स चोरी का खुलासा किया है. जिले के गनियारी गांव में स्थित अवैध गुटखा फैक्ट्री में GST विभाग ने फिल्मी स्टाइल में दीवार फांदकर छापा मारा. इससे पहले भी टीम ने छापा मारा था तब फैक्ट्री मालिक फरार हो गया था. इस बार फरार चल रहे फैक्ट्री मालिक गुरमुख जुमनानी को भी टीम ने गिरफ्तार कर लिया है.

पहले एक करोड़ से ज्यादा की सुपारी जब्त हुई: पहले की कार्रवाई में फैक्ट्री से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की 1050 बोरियां कच्ची सुपारी जब्त की गई थी. साथ ही 247 बोरियों में 33 लाख 34 हजार की कटी सुपारी भी जब्त की गई.

कोमल फूड प्रोडक्ट्स पर 3 बार कार्रवाई: गनियारी गांव में संचालित "कोमल फूड प्रोडक्ट्स" नाम की फैक्ट्री पर टीम ने कार्रवाई की है. इस फैक्ट्री में कई अनियमितताएं पाई गईं. कंपनी के पास कोई फूड लाइसेंस नहीं था और यह अवैध तरीके से चल रही थी. अवैध तरीके से संचालित इस फैक्ट्री में 12 जून को राज्य खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर की ओर से टीम भेजकर कार्रवाई की गई थी. इसमें सहायक आयुक्त नितेश मिश्रा, मोहित बेहरा, शामिल थे. वहीं 2 बार जिला स्तर पर भी कार्रवाई हुई थी.

राज्य और जिला अधिकारियों के बीच तालमेल पर सवाल: सवाल यह उठ रहा है कि जब पहले जिला फूड अधिकारी ऋचा शर्मा ने सैंपल जप्त किए थे, तो राज्य स्तर की टीम को दोबारा कार्रवाई क्यों करनी पड़ी?

पिलहाल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद और कड़ी कार्रवाई हो सकती है.