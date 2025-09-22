ETV Bharat / state

GST बचत उत्सव, आज से लागू हुए दो स्लैब, बिहार चुनाव पर क्या होगा असर?

GST 2.0 रिफॉर्म देशभर में लागू हो चुका है लेकिन बिहार में इसपर दोहरा नजरिया है, एक ओर 'रियायत' है तो दूसरी ओर 'चुनावी मुद्दा'-

जीएसटी रिफॉर्म
जीएसटी रिफॉर्म (ETV Bharat)
पटना : केंद्र सरकार ने चुनावी मौसम में बड़ा आर्थिक दांव खेला है. जीएसटी रिफॉर्म (GST 2.0) लागू कर कर व्यवस्था को सरल और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने का दावा किया गया है. 28% और 12% वाले स्लैब खत्म कर दिए गए हैं और अब अधिकतर वस्तुएं सिर्फ 5% और 18% स्लैब में आ गई हैं. वहीं लक्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स बरकरार रहेगा. वस्तु एवं सेवा कर का नया स्लैब आज से ही लागू हो गया है.

जीएसटी 2.0 का बचत उत्सव : यह बदलाव नवरात्र के पहले दिन से लागू है और इसका असर बाजार और बिहार की राजनीति, दोनों पर साफ दिखने लगा है. अब सवाल यह है कि क्या जीएसटी रिफॉर्म चुनावी हथियार साबित होगा और क्या इससे बिहार में एनडीए को फायदा मिलेगा? क्योंकि नए जीएसटी स्लैब से घरेलू और रोजमर्रा के सामानों की कीमत घट जाएगी. आम लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा. पीएम मोदी ने इस रिफॉर्म को 'बचत उत्सव' करार दिया.

जीएसटी रिफॉर्म पर बातचीत (ETV Bharat)

घरेलू और रोजमर्रा के सामान सस्ते : जीएसटी रिफॉर्म से आम उपभोक्ताओं को सबसे बड़ी राहत मिली है. पहले जिन घरेलू वस्तुओं पर 12% और 28% टैक्स लगता था, अब वे सीधे 5% और 18% स्लैब में आ गए हैं. किचन आइटम्स, प्लास्टिक चप्पल, बर्तन और सजावटी सामान की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है. त्योहारों के मौसम में यह राहत उपभोक्ताओं के बजट को हल्का कर रही है.

व्यापारी संगठनों ने जीएसटी रिफॉर्म का किया स्वागत : कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन (CAIT) ने इस फैसले का स्वागत किया है. संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमल नोपानी का कहना है कि इससे गरीब और मध्यम वर्ग को नया हौसला मिला है. जब रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी तो बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

मोटर व्हीकल सेक्टर को बंपर राहत : कार और बाइक खरीदने वालों को सबसे बड़ी राहत मिली है. पहले फोर व्हीलर पर 28% टैक्स और सेस का बोझ था जिसे अब घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे कार की कीमतों में करीब 1 लाख रुपए तक की बचत हो रही है. वहीं बाइक पर 5 से 12 हजार रुपए तक की बचत उपभोक्ताओं की हो रही है.

कार पर 1 लाख तक की बचत : कमल नोपानी के अनुसार एक गाड़ी पर उपभोक्ताओं को अब लगभग 1 लाख रुपए या उससे अधिक की बचत हो रही है. उदाहरण के तौर पर, 10 लाख रुपए की कार पर पहले टैक्स जोड़कर कीमत करीब 13 लाख तक जाती थी लेकिन अब यह घटकर लगभग 12 लाख या उससे भी कम हो जाएगी. दोपहिया वाहनों पर भी इसी तरह का फायदा उपभोक्ताओं को मिला है. हल्के दोपहिया वाहन जैसे 100 से 125 सीसी के स्कूटर या बाइक पर उपभोक्ताओं को 4000 से 5000 रुपए तक की बचत हो रही है. वहीं 250 सीसी तक की बाइक्स पर 8000 से 12000 रुपए तक की बचत का अनुमान है.

नवरात्र से बुकिंग में उछाल की उम्मीद : वाहन डीलर्स का कहना है कि उपभोक्ता टैक्स कटौती का इंतजार कर रहे थे. नवरात्र के पहले दिन से ही बंपर बुकिंग में बंपर उछाल की उम्मीद है. धनतेरस और दिवाली को देखते हुए वाहन बिक्री में भी रिकॉर्ड वृद्धि की उम्मीद है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

"धनतेरस और दिवाली को लेकर उपभोक्ता पहले से ही नई गाड़ियां खरीदने की योजना बना रहे थे लेकिन टैक्स कटौती का इंतजार कर रहे थे. अब नवरात्र के पहले दिन से ही बुकिंग में तेज उछाल देखने की उम्मीद है."- जय प्रकाश, वाहन डीलर

फेस्टिव सीजन में बढ़ेगी खरीदारी : कमल नोपानी ने बताया कि भारत में त्योहारों का मौसम हमेशा से खरीदारी का सीजन माना जाता है. इस बार जीएसटी रिफॉर्म ने इसे और खास बना दिया है. रिटेल और ई-कॉमर्स कंपनियों के ऑफर्स और भी आकर्षक हो गए हैं. घरेलू सामान और किचन आइटम्स की कीमतें घटने से उपभोक्ताओं का उत्साह बढ़ा है.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उत्साह : कपड़ा और फैशन सेक्टर में भी बदलाव का असर दिख रहा है. 2500 रुपए तक के कपड़े और एसेसरीज़ पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. इसका सीधा फायदा मध्यम और बजट उपभोक्ताओं को होगा. उद्योगपति रामलाल खेतान का कहना है कि इस बार त्योहार और लग्न सीजन में पिछले साल से दोगुना खरीदारी हो सकती है.

प्रीमियम ब्रांड्स पर असर : हालांकि 2500 रुपए से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दिया गया है. इससे प्रीमियम और विदेशी ब्रांड महंगे हो गए हैं. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बाजार में डाउन-ट्रेडिंग यानी महंगे ब्रांड छोड़कर मध्यम और बजट ब्रांड्स की खरीदारी बढ़ सकती है.

"फैशन और वस्त्र क्षेत्र पर जीएसटी रिफॉर्म का असर दोहरी तस्वीर लेकर आया है. 2500 रुपए तक के कपड़े और एसेसरीज़ पर पहले 12% जीएसटी लगता था जिसे घटाकर अब 5% कर दिया गया है. यानी त्योहारों में मिड-रेंज और बजट फैशन वियर की कीमत कम होगी और उपभोक्ता अधिक खरीदारी करेंगे."- रामलाल खेतान, उद्योगपति

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

चुनावी मौसम में नया एजेंडा : अब तक महंगाई विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार रही है लेकिन जीएसटी रिफॉर्म ने सरकार को फ्रंटफुट पर ला दिया है. घरेलू सामान, हेल्थ इंश्योरेंस, बाइक और कपड़ों पर टैक्स घटाकर सरकार ने सीधे शहरी और मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की है. बिहार जैसे राज्यों में त्योहार और शादी का सीजन चुनावी असर को और बढ़ा सकता है.

बीजेपी ने बताया महंगाई पर प्रहार : बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 देश के आम जनमानस के हित में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देशवासियों की सहूलियत के लिए लाया है. गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए यह रिफॉर्म बेहद लाभकारी है और सभी वर्ग के लोगों के हित का ध्यान रखा गया है. घरेलू उत्पादों में टैक्स कम होने के कारण लोग खरीदारी अधिक करेंगे और त्योहार सीजन में अच्छे से खरीददारी करके खुश होकर त्यौहार मनाएंगे.

''यह रिफॉर्म महंगाई पर अटैक है और 250 सीसी तक के वाहन और सभी प्रकार की घरेलू यूटेंसिल्स पर टैक्स कम होने का असर बाजार में साफ दिखेगा. इस बार फेस्टिवल सीजन हो या उसके बाद का लग्न सीजन, लोग बढ़-चढ़कर खरीदारी करेंगे क्योंकि सभी सामानों की कीमत में काफी कमी आई है. इस रिफॉर्म से आम लोग बेहद खुश हैं. मोदी सरकार हमेशा देश के गरीब लोगों की स्थिति बेहतर हो इसके दिशा में काम करती है.''- सुमित शशांक, प्रवक्ता, बीजेपी

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

बिहार में एनडीए को कितना फायदा? : विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से शहरी वर्ग में एनडीए की पकड़ मजबूत होगी. गरीब और मध्यम वर्ग को सीधे राहत मिलने से विपक्ष का महंगाई वाला मुद्दा कमजोर पड़ सकता है. हालांकि टेक्सटाइल सेक्टर में प्रीमियम ब्रांड्स की नाराजगी बनी रह सकती है.

आम लोगों का नजरिया : बिहार के व्यवसायी वर्ग और आम उपभोक्ता इस रिफॉर्म को राहत की पहल मान रहे हैं. उनका कहना है कि घरेलू बजट का बोझ कम होने से खरीदारी बढ़ेगी और बाजार में नकदी का प्रवाह तेज होगा. यही प्रवाह आने वाले चुनाव में वोटों में भी तब्दील हो सकता है.

विपक्ष से छिना महंगाई मुद्दा? : जीएसटी रिफॉर्म सिर्फ आर्थिक सुधार नहीं बल्कि चुनावी मौसम का सियासी हथियार भी बन सकता है. बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे विपक्ष का महंगाई वाला मुद्दे की धार कुंद हो जाएगी और पुराना मुद्दा विपक्ष के हाथ से छिन जाएगा. बिहार में एनडीए को इसका सीधा फायदा मिलेगा?

