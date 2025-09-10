फरीदाबाद के कार शोरूम में जीएसटी बदलाव का कैसा है असर?, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट
जीएसटी स्लैब में बदलाव से ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बड़ा असर पड़ा है. ग्राहक ऑफर के गाड़ियों की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं.
September 10, 2025
फरीदाबाद: केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी स्लैब में अहम बदलाव किया है, जिससे देशभर में गाड़ियां सस्ती हो जाएगी. जीएसटी दरों में कटौती का सीधा लाभ अब ग्राहकों को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो बजट के चलते अब तक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे थे.
दरें 22 सितंबर से होगी लागू: अब तक छोटी गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगाया जाता था, जिसे घटाकर 18% कर दिया गया है. वहीं, बड़ी गाड़ियों पर लगने वाला 48% जीएसटी अब 40% कर दिया गया है. यह नई दरें 22 सितंबर 2025 से देशभर में लागू होंगी.
ऑटो कंपनियों ने पहले ही लागू किया लाभ: फरीदाबाद स्थित यूनाइटेड महिंद्रा शोरूम ने सरकार के इस फैसले से पहले ही ग्राहकों को राहत देना शुरू कर दिया है. इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान यूनाइटेड महिंद्रा के डायरेक्टर अद्वय गुलाटी ने बताया कि, "जीएसटी स्लैब में बदलाव से ऑटोमोबाइल्स कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है. उससे ज्यादा फायदा कस्टमर का होगा, क्योंकि जहां पहले बड़ी गाड़ियों पर 48% जीएसटी लगता था. वहीं उस 40% कर दिया गया है. इसके अलावा छोटी गाड़ियों पर जहां 28% जीएसटी लगता था. उसे 18% कर दिया गया है, जो 22 सितंबर से लागू कर दिया जाएगा. ऐसे में पहले के मुकाबले ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, इंक्वारी कर रहे हैं, क्योंकि कई बार कस्टमर के साथ बजट का इशू हो जाता था. ऐसे में जीएसटी में बदलाव की वजह से हमारे यहां कस्टमर की संख्या बढ़ गई है."
पहले से ही बुक कर रहे कस्टमर गाड़ी: आगे अद्वय गुलाटी ने कहा, "यूनाइटेड महिंद्रा और कुछ ऑटोमोबाइल्स कंपनियों की बात करें तो 22 सितंबर जीएसटी स्लैब में बदलाव होने की वजह से गाड़ियां सस्ती मिलने लगेगी. वह ऑफर यूनाइटेड महिंद्रा ने 6 सितंबर से ही लागू कर दिया है. यानी 22 सितंबर से जो जीएसटी में कटौती की जाएगी और गाड़ी खरीदने वाले कस्टमर को उसका बेनिफिट मिलेगा. वह बेनिफिट हम 6 सितंबर से ही अपने कस्टमर को दे रहे हैं. ऐसे में हमारे पास जो कस्टमर आ रहे हैं इंक्वारी लेने के लिए वह अपनी गाड़ी भी बुक करवा रहे हैं क्योंकि यह ऑफर हमने 6 सितंबर से लागू कर दिया है. ऐसे में जो कस्टमर हमारे पास छोटी गाड़ियां लेने आ रहे हैं, उन्हें अभी से एक से डेढ़ लाख का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया. जो बेनिफिट उनको 22 सितंबर के बाद मिलता. इसीलिए जो कस्टमर नवरात्रों के समय गाड़ी लेना चाह रहे थे या दिवाली के समय गाड़ी लेना चाह रहे थे वह अभी से ही गाड़ियां बुक करवा रहें है. "
ग्राहकों की बढ़ रही डिमांड से शॉर्टेज की आशंका: इस बारे में शोरूम के जनरल मैनेजर दीपक भाटिया ने कहा, " जीएसटी में जो गाड़ियों को लेकर बदलाव हुआ है, उससे जहां कस्टमरों की संख्या बढ़ेगी, वहीं गाड़ियों की शॉर्टेज भी बढ़ेगी. क्योंकि हर जगह लोगों की भीड़ लगेगी गाड़ी लेने के लिए. कस्टमर चाहता है कि जहां उनका पहले महंगी रेटों पर गाड़ियां मिल रही थी, वहीं अब उन्हें सस्ती रेटों पर मिल रही है. तो वह जरूर शोरूम जाकर अपनी गाड़ियां बुक करवाएंगे. ऐसे में गाड़ियों की शॉर्टेज बढ़ेगी. इसीलिए हम लोगों की तैयारी है कि जितनी गाड़ियां हम शोरूम में ला सके उतनी गाड़ियां लाएंगे क्योंकि यह शॉर्टेज सभी शोरूम पर देखने को मिलेगी. दशहरा, दिवाली भी आने वाली है. शादियों का सीजन भी आने वाला है. ऐसे में इन्हीं दोनों गाड़ियों की बिक्री ज्यादा होती है, इसलिए ऑटोमोबाइल्स कंपनियों पर दोहरा लोड पड़ने वाला है. हम भी चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने कस्टमर को बेनिफिट दिया है, उसका लाभ कस्टमर को जरूर मिले, इसलिए हमारी तैयारियां पूरी है."
इन गाड़ियों पर मिलेगा नया जीएसटी स्लैब का लाभ: जीएसटी में बदलाव के बाद व्हीकल सेक्टर काफी बूम करने वाला है. यही वजह है कि जो लोग अपने सपनों की गाड़ी खरीदने का वेट कर रहे थे. वह 22 सितंबर के बाद अपने घर ला सकते हैं. हालांकि बात की जाए तो जीएसटी की मीटिंग की तो जो कारें 1200 सीसी तक के पेट्रोल इंजन और 1500 सीसी के डीजल इंजन और उसकी लंबाई 4 फीट से कम होगी. उस पर 18% जीएसटी लगेगी, जो जीएसटी पहले 28% लगती थी. इसके अलावा बड़ी गाड़ियों पर पहले 48% का जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन जीएसटी काउंसलिंग की बैठक में फैसला लिया गया जिसके अनुसार 22 सितंबर से पूरे देश में उन गाड़ियों पर 40% का जीएसटी टैक्स लगने वाला है. ऐसे में छोटी से बड़ी कारों की दरें कम होने वाली है. यही वजह है कि गाड़ी खरीदने वालों के लिए जीएसटी में बदलाव के बाद राहत मिली.
