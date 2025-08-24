मथुरा: जंक्शन के प्लेटफार्म से एक साल की बच्ची चोरी होने से हड़कंप मच गया. प्लेटफार्म नंबर एक से एक साल की बच्ची सरस्वती को गोद में उठाकर ले जाता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. पीड़ित माता-पिता ने जीआरपी में बच्ची चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है. जीआरपी की दो टीमें बच्ची की तलाश कर रहीं हैं. जीआरपी का दावा है, कि जल्द बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मां पूजा अपनी दो बच्चियों के साथ सो रही थी. पिता आनंद प्लेटफार्म पर प्लास्टिक बीनने का काम करता है. प्लेटफार्म पर दोनों बच्चियों को सोते हुए छोड़कर उसकी मां पूजी शौच के लिए चली गई. जब वह वापस लौटी तो एक बच्ची गायब थी. घबराई मां पूजा और पिता ने बच्ची की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. थक-हारकर दोनों ने जीआरपी को जानकारी दी.

जीआरपी ने केस दर्ज करक जांच शुरू की और प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे. इसमें एक युवक बच्ची को गोद में उठाकर ले जाते दिखा. उस समय प्लेटफार्म पर खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन में युवक बच्ची को लेकर चला गया.

जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं. जल्द ही आरोपी युवक का पता लगाया जाएगा और तीन मंडलों के लिए आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम रवाना कर दी गई है. पीड़ित पिता आनंद मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं. पिछले कई दिनों से मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म पर रहकर प्लास्टिक बीनने का काम करते हैं.

