ETV Bharat / state

मथुरा जंक्शन पर सोती बच्ची को उठा ले गया युवक; CCTV में दिखाई दिया, जीआरपी कर रही जांच - MATHURA NEWS

जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं. जल्द आरोपी युवक का पता लगाया जाएगा.

CCTV में दिखाई दिया.
CCTV में दिखाई दिया. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read

मथुरा: जंक्शन के प्लेटफार्म से एक साल की बच्ची चोरी होने से हड़कंप मच गया. प्लेटफार्म नंबर एक से एक साल की बच्ची सरस्वती को गोद में उठाकर ले जाता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. पीड़ित माता-पिता ने जीआरपी में बच्ची चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है. जीआरपी की दो टीमें बच्ची की तलाश कर रहीं हैं. जीआरपी का दावा है, कि जल्द बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मां पूजा अपनी दो बच्चियों के साथ सो रही थी. पिता आनंद प्लेटफार्म पर प्लास्टिक बीनने का काम करता है. प्लेटफार्म पर दोनों बच्चियों को सोते हुए छोड़कर उसकी मां पूजी शौच के लिए चली गई. जब वह वापस लौटी तो एक बच्ची गायब थी. घबराई मां पूजा और पिता ने बच्ची की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. थक-हारकर दोनों ने जीआरपी को जानकारी दी.

जीआरपी ने केस दर्ज करक जांच शुरू की और प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे. इसमें एक युवक बच्ची को गोद में उठाकर ले जाते दिखा. उस समय प्लेटफार्म पर खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन में युवक बच्ची को लेकर चला गया.

जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं. जल्द ही आरोपी युवक का पता लगाया जाएगा और तीन मंडलों के लिए आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम रवाना कर दी गई है. पीड़ित पिता आनंद मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं. पिछले कई दिनों से मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म पर रहकर प्लास्टिक बीनने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ SCR: शानदार सड़कें-पुल-फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़े 5 जिले, सस्ते घरों की भरमार; कुछ ऐसी है स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग

मथुरा: जंक्शन के प्लेटफार्म से एक साल की बच्ची चोरी होने से हड़कंप मच गया. प्लेटफार्म नंबर एक से एक साल की बच्ची सरस्वती को गोद में उठाकर ले जाता युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. पीड़ित माता-पिता ने जीआरपी में बच्ची चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई है. जीआरपी की दो टीमें बच्ची की तलाश कर रहीं हैं. जीआरपी का दावा है, कि जल्द बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.

जानकारी के मुताबिक, मथुरा जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर मां पूजा अपनी दो बच्चियों के साथ सो रही थी. पिता आनंद प्लेटफार्म पर प्लास्टिक बीनने का काम करता है. प्लेटफार्म पर दोनों बच्चियों को सोते हुए छोड़कर उसकी मां पूजी शौच के लिए चली गई. जब वह वापस लौटी तो एक बच्ची गायब थी. घबराई मां पूजा और पिता ने बच्ची की खोजबीन शुरू की लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. थक-हारकर दोनों ने जीआरपी को जानकारी दी.

जीआरपी ने केस दर्ज करक जांच शुरू की और प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे. इसमें एक युवक बच्ची को गोद में उठाकर ले जाते दिखा. उस समय प्लेटफार्म पर खड़ी संपर्क क्रांति ट्रेन में युवक बच्ची को लेकर चला गया.

जीआरपी थाना प्रभारी यादराम सिंह ने बताया कि सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए हैं. जल्द ही आरोपी युवक का पता लगाया जाएगा और तीन मंडलों के लिए आरपीएफ एवं जीआरपी की टीम रवाना कर दी गई है. पीड़ित पिता आनंद मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं. पिछले कई दिनों से मथुरा जंक्शन प्लेटफार्म पर रहकर प्लास्टिक बीनने का काम करते हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ SCR: शानदार सड़कें-पुल-फ्लाईओवर, मेट्रो से जुड़े 5 जिले, सस्ते घरों की भरमार; कुछ ऐसी है स्टेट कैपिटल रीजन की प्लानिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

GRP SEARCHED CHILD MATHURAMATHURA JUNCTION PLATFORM NEWSCHILD STOLEN FROM MATHURA NEWSमथुरा जंक्शन से बच्चा चोरीMATHURA NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शंकर कनौजिया एनकाउंटर; खूंखार बदमाश हत्या के बाद काट लेता था सिर, 16 साल की उम्र से कर रहा था अपराध

कहानी एसिड अटैक सर्वाइवर रुकैया की...बहन के देवर ने फेंका था तेजाब, घर न टूटे इसलिए 21 साल तक सहती रही दर्द

यूपी में यूरिया की कालाबाजारी की हद! बाराबंकी में पति-पत्नी के नाम खेत सिर्फ 6 बीघे, बेच दी 85 बोरी खाद

बाराबंकी का हाईटेक ग्रो-फार्म बना कृषि पर्यटन सेंटर; पद्मश्री रामसरन वर्मा ने किया विकसित, हैरान करने वाली तकनीक से कर रहे खेती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.