युवक से पैसे छीनने वाला जीआरपी आरक्षक निलंबित, रेल एसपी ने की कार्रवाई

रायपुर : रायपुर के गंज थाना अंतर्गत नशे मे धुत जीआरपी आरक्षक का वीडियो सामने आया है. बीच सड़क पर नशे की हालत में जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसके जेब में रखे हुए 2 हजार रुपए छीन लिए. पीड़ित युवक ने नशे की हालत में सड़क पर हंगामा कर रहे हैं जीआरपी के आरक्षक से पैसे की मांग की तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि इसकी सूचना रेल एसपी को दे दी गई है. जिसके बाद आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. पीड़ित के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.







जीआरपी आरक्षक ने छीना पैसा : रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसकी जांच की गई. जांच के दौरान यह पता चला कि आरक्षक जीआरपी में है. वहां ड्राइवर के रूप में काम करता था. शराब के नशे में जीआरपी आरक्षक ने एक युवक को दुकान के सामने रोककर उसके जेब में रखें 2 हजार रुपए छीन लिए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी.

