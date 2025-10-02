युवक से पैसे छीनने वाला जीआरपी आरक्षक निलंबित, रेल एसपी ने की कार्रवाई
जीआरपी आरक्षक ने नशे की हालत में युवक से दो हजार रुपए छीन लिए. जिसे रेल एसपी ने निलंबित कर दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 2, 2025 at 7:20 PM IST
रायपुर : रायपुर के गंज थाना अंतर्गत नशे मे धुत जीआरपी आरक्षक का वीडियो सामने आया है. बीच सड़क पर नशे की हालत में जीआरपी आरक्षक ने युवक को जांच के बहाने रोककर उसके जेब में रखे हुए 2 हजार रुपए छीन लिए. पीड़ित युवक ने नशे की हालत में सड़क पर हंगामा कर रहे हैं जीआरपी के आरक्षक से पैसे की मांग की तो उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस का कहना है कि इसकी सूचना रेल एसपी को दे दी गई है. जिसके बाद आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है. पीड़ित के थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी.
जीआरपी आरक्षक ने छीना पैसा : रायपुर एसएसपी लाल उमेद सिंह ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था. जिसकी जांच की गई. जांच के दौरान यह पता चला कि आरक्षक जीआरपी में है. वहां ड्राइवर के रूप में काम करता था. शराब के नशे में जीआरपी आरक्षक ने एक युवक को दुकान के सामने रोककर उसके जेब में रखें 2 हजार रुपए छीन लिए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी.
इसकी जानकारी रेल एसपी को भी दे दी गई. रेल एसपी ने जीआरपी आरक्षक को निलंबित कर दिया है. जीआरपीआर आरक्षक के खिलाफ पीड़ित के द्वारा मामला दर्ज कराया जाता है तो आगे की कार्यवाही की जाएगी - लाल उमेद सिंह, एसएसपी
शराब के नशे में जीआरपी आरक्षक के द्वारा पैसा छीन लिए जाने का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. उक्त वीडियो गंज थाना अंतर्गत फाफाडीह शराब भट्टी के पास का है. जिसमें तीन चार लड़कों ने पुलिस कांस्टेबल को घेर कर रखा है. पुलिस कांस्टेबल पूरी तरह से नशे में था. युवक मजदूरी करके घर वापस जा रहे थे. इस दौरान कांस्टेबल ने उन्हें रोक लिया. फिर उनकी जांच करने लगा और मजदूर के जब से 2 हजार रुपए निकाल लिए पैसा मांगने पर नशे में चूर पुलिस कर्मी पैसा देने से इनकार करने लगा.
