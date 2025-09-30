पश्चिमी सिंहभूम के छोटानागरा गांव पहुंचा मंत्रियों का समूह, सारंडा सेंचुरी प्रस्ताव पर 56 गांव के ग्रामीणों से संवाद
सारंडा पर समीक्षा के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पश्चिमी सिंहभूम के छोटानागरा गांव पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों से सीधा संवाद किया गया.
चाईबासा:सारंडा वन क्षेत्र को सेंचुरी घोषित नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताते हुए झारखंड सरकार को इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया है. जिसके बाद पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा वन प्रमंडल के 575.1941 वर्ग किमी क्षेत्र को वन्य आश्रयणी घोषित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के आलोक में गहन एवं विस्तृत समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय मंत्रियों का समूह मंगलवार को सारंडा वन क्षेत्र के छोटानागरा गांव पहुंचा.
समिति के अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण किशोर के नेतृत्व में सदस्य के रूप में मंत्री दीपक बिरूवा, मंत्री चमरा लिंडा, संजय प्रसाद यादव और मंत्री दीपिका पांडेय सिंह छोटानागरा गांव पहुंचे. इस दौरान सांसद जोबा मांझी, विधायक सोनाराम सिंकू, निरल पूर्ति, सुखराम उरांव, जगत मांझी, जिला परिषद सदस्य लक्ष्मी सोरेन, डीसी चंदन कुमार, एसपी अमित रेणु, सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा और कई अधिकारी उपस्थित रहे.
सभा में 56 गांव के हजारों ग्रामीण शामिल हुए
छोटानागरा मैदान में आयोजित विशाल आमसभा में क्षेत्र के 56 गांव के हजारों ग्रामीण जुटे और अपनी राय रखी. सभा की शुरुआत सारंडा डीएफओ अभिरूप सिन्हा के संबोधन से हुई. इसके बाद समिति ने ग्रामीणों से सीधा संवाद शुरू किया. ग्रामीणों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि आपकी राय ही अंतिम रिपोर्ट का आधार बनेगी. कोई भी निर्णय आपके विचारों और भावनाओं के खिलाफ नहीं लिया जाएगा.
ग्रामीणों ने रखी अपनी बात
जिसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों ने क्रमवार अपनी अपनी बातों को रखा. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन, वनोपज और परंपरागत अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए. पारंपरिक पूजा स्थल और धार्मिक स्थलों की रक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए.
बंद पड़े खदानों को चालू करने की मांग
वहीं ग्रामीणों ने कई वर्षों से बंद पड़े खदानों को लेकर नाराजगी जताई. ग्रामीणों ने कहा कि चालू खदानों में भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है. ग्रामीणों ने बंद खदानों को पुनः चालू कराने और सारंडा वन क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को 100 प्रतिशत रोजगार की गारंटी देने की मांग की.
विस्थापन का भी उठा सवाल
इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने सारंडा क्षेत्र के गांवों को विस्थापित करने का सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि गांवों को विस्थापित किया जाता है तो ग्रामीणों को पुनर्वास और लाभ की योजना क्या है. ग्रामीणों ने कहा कि जिला मिनरल्स फंड ट्रस्ट (DMFT) के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च की जा रही है, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है.
पक्ष और विपक्ष में ग्रामीणों के तर्क
जनप्रतिनिधियों ने कहा कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना सेंचुरी का कोई औचित्य नहीं है. कुछ ने सेंचुरी को विकास का अवसर बताया, तो कुछ ने इसे आदिवासी अधिकारों पर खतरा माना. सेंचुरी के पक्ष में तर्क दिए गए कि इससे वन्यजीव संरक्षण, इको-टूरिज्म और पर्यावरणीय संतुलन को बढ़ावा मिलेगा. वहीं विरोध में कहा गया कि खेती, चराई, वनोपज और रोजगार पर असर पड़ेगा और विस्थापन की स्थिति बनेगी.
भावनाओं के विपरीत निर्णय नहीं होगाः राधाकृष्ण किशोर
समिति अध्यक्ष मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और जनता की भावनाओं के विपरीत कोई निर्णय नहीं लेगी. उन्होंने कहा कि जनता की राय ही सर्वोपरि है.किसी भी निर्णय में ग्रामीणों की भावनाओं की अनदेखी नहीं की जाएगी. साथ ही स्पष्ट किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सारंडा को सेंचुरी बनाने की दिशा में कुछ निर्देश दिए हैं, जिनका पालन करते हुए सरकार जनता की आवाज को सर्वोच्च महत्व देगी.
बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में सारंडा वन क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षित करने, इन क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातीय समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन तथा रूढ़िवादी परंपराओं को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए संरक्षण एवं विकास में संतुलन बनाने के लिए उक्त समिति संबंधित क्षेत्र के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर ग्रामीणों से उनके मंतव्य जाना.
इस मौके पर जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, वन, समाज कल्याण, खनन, ग्रामीण विकास, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे.
