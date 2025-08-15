बारां: पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन संदूर चलाया और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था. साथ ही पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को मार गिराया था. इस ऑपरेशन में शामिल रहे बारां जिले के कुंजेड निवासी और जांबाज ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी को गैलंट्री अवॉर्ड 'वीर चक्र' दिया जाएगा. अनिमेश सहित 9 जांबाजों को मिलने वाले इस अवॉर्ड की घोषणा स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की थी. अनिमेष मूल रूप से बारां जिले के कुंजेड निवासी हैं. ग्रुप कैप्टन अनिमेश को युद्ध काल के तीसरे सबसे बड़े अवॉर्ड वीर चक्र मिलने पर बारां में खुशी की लहर है.
Nine Indian Air Force officers, including fighter pilots who targeted terrorist groups’ headquarters in Muridke and Bahawalpur and Pakistan military assets in the Operation Sindoor awarded the Vir Chakra - the third highest wartime gallantry medal. https://t.co/yz3y4OTJs9 pic.twitter.com/IXLoguOUTe— ANI (@ANI) August 14, 2025
कोटा में कॉन्वेंट स्कूल से की पढ़ाई: अनिमेश के पिता केके पाटनी सार्वजनिक निर्माण विभाग कोटा में अभियंता के तौर पर कार्यरत थे. इस दौरान वे गांव से परिवार के साथ यहां शिफ्ट हो गए थे. ऐसे में अनिमेश भी परिवार के साथ कोटा ही रहे. इसके बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई माला रोड स्थित कॉन्वेंट स्कूल से की. इसके बाद 2005 में उनका सलेक्शन एनडीए में हो गया और 3 साल उन्होंने पुणे में ट्रेनिंग ली. इसके बाद लेफ्टिनेंट के रूप में एयरफोर्स में उनका कमीशन हो गया था. बाद में देश में कई जगह पर पदस्थापित रहे. वर्तमान में वे जालंधर के नजदीक आदमपुर एयरबेस पर पोस्टेड हैं. उन्होंने कई ऑपरेशन भी किए हैं. अनिमेष के पिता का निधन हो गया है. अनिमेश वर्तमान में अपनी पत्नी, मां और बेटी के साथ पंजाब ही रहते हैं.
On the occasion of Independence Day 2025, the Hon’ble President of India, Smt Droupadi Murmu, conferred 4 Sarvottam Yudh Seva Medals, 5 Uttam Yudh Seva Medals, 9 Vir Chakras, 1 Shaurya Chakra, 13 Yudh Seva Medals, 26 Vayu Sena Medals (Gallantry), 162 Mentions-in-Despatches (For…— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 15, 2025
दुर्घटनाग्रस्त होने पर मिग-27 को ले गए थे आबादी से दूर: उनके चचेरे भाई एडवोकेट प्रशांत पाटनी ने बताया कि अनिमेश साल 2010 में जोधपुर में पोस्टेड थे. इस दौरान वे भारतीय लड़ाकू विमान मिग-27 उड़ा रहे थे. अचानक उसमें गड़बड़ी का अंदेशा हुआ. ऐसे में अनिमेश मिग-27 को आबादी से बाहर ले गए और खुद भी पैराशूट की मदद से बाहर निकले. जिसके बाद यह विमान रोहट थाना क्षेत्र के मांडावास-जैतपुर गांव के निकट खेत में क्रैश हो गया था. बाद में हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया था.
पीएम मोदी ने मिलकर दी थी बधाई: भारतीय वायु सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक आतंक की पनाह पर हमला किया था. मुरिदके और बहावलपुर में आतंकवादी समूहों के मुख्यालय को नष्ट किया था. पाकिस्तान के एयरफोर्स के कई ठिकानों पर भी एयर स्ट्राइक की गई थी. जहां पर काफी नुकसान पहुंचा. उनके भाई प्रशांत पाटनी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आदमपुर एयरबेस गए थे, तब उन्होंने अनिमेश और अन्य जांबाज अधिकारी और सैनिकों से मुलाकात की थी. पीएम मोदी ने अनिमेश और उनकी टीम को शाबाशी भी दी थी.