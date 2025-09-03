नारायणपुर: जवानों की शहादत और संघर्ष से तैयार हुआ नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग आज बदहाली का शिकार है. स्थानीय लोग दुर्घटनाओं से त्रस्त हैं. ठेकेदारों की लापरवाही, विभागीय निगरानी में कमी और माइंस के प्रभाव ने से सड़क की हालत और खस्ताहाल होती जा रही है. खासकर बारिश में गड्ढे में भरा पानी खतरा और बढ़ा देता है.

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन' (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले 'लाइफलाइन' थी, अब लाइफ ही खतरे में: ये सड़क अबूझमाड़ के ब्लॉक मुख्यालय ओरछा को जिला मुख्यालय नारायणपुर से जोड़ती है. लंबाई लगभग 67 किलोमीटर है. जवानों ने लाल आतंक के बीच अपनी जान की बाजी लगाकर इस सड़क को बनवाया था. ये मार्ग कभी बस्तर के विकास की लाइफलाइन कहा जाता था. अब इस रोड की ही लाइफ खत्म हो रही. देखिए ग्राउंड रिपोर्ट-

नारायणपुर–ओरछा मुख्य मार्ग बदहाली का शिकार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जर्जर होने की वजह: निर्माण की शुरुआत में ही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे. निर्माण के चंद महीनों बाद ही सड़क जर्जर होने लगी. फिर भी सिर्फ लीपापोती तक मामला सिमट गया. इसके बाद जब आमदई क्षेत्र में लौह अयस्क खनन और परिवहन शुरू हुआ और भारी भरकम ट्रकों की आवाजाही हुई तो बची-खुची सड़क भी खत्म हो गई.

'गायब सड़क' की कुछ तस्वीरें देखिए-

इस तरह बड़े-बड़े पत्थर सड़क भरने के लिए लाकर रख दिए गए हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले 'लाइफलाइन' थी, अब लाइफ ही खतरे में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले 'लाइफलाइन' थी, अब लाइफ ही खतरे में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले 'लाइफलाइन' थी, अब लाइफ ही खतरे में (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुल पर आया क्रैक: भ्रष्टाचार की इतनी वजह कम नहीं थी कि, फिर बारिश में फरसगांव के पास 1 साल पहले बनकर तैयार हुए पुल का एप्रोच भी क्रैक हो गया. करीब 4 इंच दरारें दिखने लगी. जिससे पुल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हैं. विभाग और ठेकेदारों पर कार्रवाई न होने के कारण समय–समय पर सिर्फ पैचवर्क चलता रहा.

पुल पर आया क्रैक, पुल की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं: पीडब्ल्यूडी विभाग के ईई संजय जी चौहान का कहना है कि मार्ग का अधिकांश हिस्सा माइंस के ट्रकों से खराब हुआ है. गड्ढों को भरने का काम माइंस कंपनी द्वारा कराया जा रहा है. जिसकी वजह से टूटा है वही बनाएगा जैसे बयान भी सामने आ रहे. कोई वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा.

अधिकारियों से मिला आश्वासन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टुकड़ों में होगा सड़क निर्माण: अधिकारियों के मुताबिक, धौड़ाई से आमदई तक 12 किमी सड़क निर्माण स्वीकृत है और बारिश के बाद काम शुरू होगा. आमदई से ओरछा तक 18 किमी सड़क निर्माण का भी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है जिसमें टेंडर आदि प्रक्रिया लंबित है. मतलब अभी भी लगभग 37 किलोमीटर की दूरी वाले सड़क निर्माण की कोई उचित रूप रेखा नहीं है.

जर्जर सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सड़क पर राजनीति: कभी नक्सलवाद के चलते इस मार्ग से चलना तक जान की बाजी लगाना था आज जब नक्सल प्रभाव कम हुआ है तब भी यह मार्ग खस्ताहाल है. भाजपा सरकार के समय निर्माण हुआ और फिर 2019 में कांग्रेस सरकार आने के बाद अलग अलग पैच को भरा गया. जबकि होना यह चाहिए था कि सड़क की गारंटी पीरियड के दौरान ठेकदार पर कार्रवाई कर निर्माण कार्य करना चाहिए था.

जर्जर सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पक्ष-विपक्ष सब एक हाल: पूर्व मंत्री कवासी लखमा का सड़क की तुलना अभिनेत्री के गालों से करना विवादों में था. इधर खराब सड़क के मुद्दे को विपक्ष में बैठी भाजपा ने आंदोलन के माध्यम से भुनाया. वर्तमान वन मंत्री केदार कश्यप भी उस समय धरने पर बैठे थे. अब बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस सड़कों को लेकर प्रदर्शन कर रही लेकिन, सड़क की स्थिति वैसी ही है.

जर्जर सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जर्जर सड़क पर चलना किसी खतरे से खाली नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इधर माइंस संचालक कंपनी जायसवाल निको भी गड्ढों को भरने का काम तो कर रही है लेकिन वह भी क्या मानक और सुरक्षा स्तर पर हो रहा इस पर सवाल है. ऐसे में शासन-प्रशासन या माइंस प्रबंधन जिम्मेदार कोई भी हो भुगतना लोगों को ही पड़ रहा है.