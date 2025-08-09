हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा ने 'रिसर्च एंड इनक्यूबेशन सेंटर' भवन का भूमि पूजन विश्वविद्यालय परिसर में किया. पूरी योजना के लिए विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार से 99.6 करोड़ रुपए मिले हैं.

यूसेट के प्राध्यापक डॉ अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में उच्च शिक्षण संस्थानों में एक्सेस इक्विटी और क्वालिटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना पीएम उषा के अवयव 'मल्टीडिसीप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी (MERU)' के अंतर्गत विद्यमान राजकीय विश्वविद्यालय को बहुविषयक एवं अनुसंधान के क्षेत्र में स्थापित किया जाना है.

इसी क्रम में 2024 को मेरु (MERU) के अंतर्गत विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हेतु लगभग 99 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई थी. झारखंड-बिहार का यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें 'सेंटर आफ एक्सीलेंस' का स्थापना हुई है.



मेरु (MERU) के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु झारखंड राज्य में शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए विभावि हजारीबाग में सेंटर आफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस इन रिमोट सेंसिंग एंड जी आई एस, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन सोशल साइंस और सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ऑन अप्लाइड साइंस की स्थापना की जानी है.



यह भवन निर्माण जी-प्लस-4 का होगा. भवन एवं फर्नीचर को लेकर कुल लागत 54 करोड़ के लगभग है. इस एडवांस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम इनक्यूबेशन सेंटर भवन का निर्माण झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, रांची के द्वारा होना है.

ये भी पढ़ेंः

हजारीबाग में युवाओं के लिए उभरकर आया फिल्म मेकिंग करियर, विनोबा भावे यूनिर्विसिटी करेगी छात्रों की मदद

रामगढ़ राज परिवार के युवराज ने दिल खोलकर किया दान, विश्वविद्यालय को 30 एकड़ जमीन देने का एलान