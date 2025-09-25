ETV Bharat / state

कानपुर में सीएम ग्रिड योजना से बनेगी सड़क; 25 लाख की आबादी को मिलेगा फायदा, 26.85 करोड़ होंगे खर्च

सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़क ( Photo credit: Media Cell, Municipal Corporation )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 25, 2025 at 11:57 PM IST 3 Min Read

कानपुर : शहर में दक्षिण क्षेत्र की करीब 25 लाख की आबादी के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा. नगर निगम की ओर से शहर में जहां 10 से अधिक सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जानी हैं, उनमें शामिल दीप तिराहा से लेकर सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर तक की सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन समेत अन्य कार्य किए गए. सड़क निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन. (Video credit: ETV Bharat) इस मौके पर उपस्थित मेयर प्रमिला पांडेय व नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने दक्षिण क्षेत्र के लोगों से कहा कि 'अब वह दिन दूर नहीं जब आप बिना जाम-झंझट के अपने वाहनों से फर्राटा भर सकेंगे. इसी तरह मेयर ने कहा कि बारिश के सीजन में सबसे अधिक जलभराव दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी.'