कानपुर में सीएम ग्रिड योजना से बनेगी सड़क; 25 लाख की आबादी को मिलेगा फायदा, 26.85 करोड़ होंगे खर्च

दीप तिराहा से लेकर सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर तक की सड़क निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन.

सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़क
सीएम ग्रिड योजना के तहत बनने वाली सड़क (Photo credit: Media Cell, Municipal Corporation)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 11:57 PM IST

3 Min Read
कानपुर : शहर में दक्षिण क्षेत्र की करीब 25 लाख की आबादी के लिए गुरुवार का दिन बेहद खास रहा. नगर निगम की ओर से शहर में जहां 10 से अधिक सीएम ग्रिड योजना के अंतर्गत सड़कें बनाई जानी हैं, उनमें शामिल दीप तिराहा से लेकर सोटे वाले बाबा हनुमान मंदिर तक की सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन समेत अन्य कार्य किए गए.

सड़क निर्माण को लेकर किया गया भूमि पूजन. (Video credit: ETV Bharat)

इस मौके पर उपस्थित मेयर प्रमिला पांडेय व नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने दक्षिण क्षेत्र के लोगों से कहा कि 'अब वह दिन दूर नहीं जब आप बिना जाम-झंझट के अपने वाहनों से फर्राटा भर सकेंगे. इसी तरह मेयर ने कहा कि बारिश के सीजन में सबसे अधिक जलभराव दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिलता है, लेकिन अब ये दिक्कत भी दूर हो जाएगी.'

कानपुर में यहां पर बननी हैं, सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कें
इन स्थानों पर सीएम ग्रिड योजना से सड़कों का निर्माण
सड़क का नामकुल लागत
एनएच 91 से हमीरपुर रोड 3898.20 लाख
बर्रा बाईपास से हमीरपुर रोड 5881.15 लाख
बाबाकुटी से अलंकार गेस्ट हाउस रोड 1956.48 लाख
बगिया क्राॅसिंग से केस्को आफिस रोड 1021.24 लाख
घंटाघर से ग्रीनपार्क रोड 2158.06 लाख
स्वरूप नगर थाना वाया मटका तिराहा रोड 2202.72 लाख
नौबस्ता बंबा से कर्रही रोड 2828.49 लाख
दीप सिनेमा तिराहा से सोटे वाले बाबा मंदिर रोड 2685.92 लाख
लाल बंगला रोड से वीआईपी रोड से पैसिफिक लॉन 3974.26 लाख
गुरुदेव सिनेमा से चिड़ियाघर 4704.35 लाख
हमीरपुर मुख्य मार्ग से त्रिमूर्ति अपार्टमेंट रोड 6075 लाख
एनएच 19 से गुरुहर राय स्कूल से हनुमान मंदिर रोड 5600 लाख
गुरुदेव रोड से आईसीएआई भवन रोड 2718.80 लाख

1.8 किमी. लंबाई, 36 मीटर चौड़ाई, 26.85 करोड़ होंगे खर्च : नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि दक्षिण क्षेत्र में जो सड़क बनेगी उसकी लंबाई 1.8 किमी तक होगी, इसके अलावा उसकी चौड़ाई 36 मीटर तक होगी. सड़क बनाने में कुल 26.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. सड़क बनाने के साथ-साथ यहां पर राहगीरों व आमजन के लिए पैदल पथ, आधुनिक जल निकासी प्रणाली, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें, हरित पट्टी भी होगी. नगर आयुक्त ने कहा, कि हम कानपुर में 10 से अधिक सीएम ग्रिड योजना की सड़कें बनाएंगे. आने वाले एक साल में कानपुर का नजारा पूरी तरह से बदला दिखेगा.

सीएम ग्रिड योजना वाली सड़कों की ये होंगी खासियत : उत्कृष्ट सड़क अवसंरचना, बेहतर यात्रा अनुभव, सड़क में सुधार, पैदल यात्रियों के सुविधाजनक मार्ग, सुरक्षित पहुंच, सौन्दर्यवर्धन, हरित और सतत वातावरण, हरित डिवाइडर और बागवानी, पौधरोपण, आरसीसी पाइप और चौम्बर से युक्त अत्याधुनिक स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रणाली, भविष्य के लिए यूटिलिटी डक्ट और ओवरहेड विद्युत लाइनों का सुव्यवस्थित स्थानान्तरण, प्रकाशमान और सुरक्षित सड़कें, एलईडी स्ट्रीट लाइट और हाई-मास्ट लाइट्स, सार्वजनिक बेंच और अन्य स्ट्रीट फर्नीचर.


यह भी पढ़ें : कानपुर में सीएम ग्रिड योजना में 3 सड़कें बढ़ीं; अब 13 सड़कों का होगा निर्माण, सभी बनेंगी स्मार्ट

